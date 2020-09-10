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https://ria.ru/20200910/gaz-1577042834.html
Эксперт объяснил, почему Молдавии выгоднее покупать российский газ
Заявления премьера Молдавии Иона Кику о том, что газ из Румынии в будущем будет для республики выгоднее и дешевле, чем российский, необоснованны, заявил РИА... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T15:07
2020-09-10T15:07
россия
газпром
румыния
молдавия
экономика
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<strong>КИШИНЕВ, 10 сен – РИА Новости.</strong> Заявления премьера <a href="http://ria.ru/location_Moldova/" target="_blank" data-auto="true">Молдавии</a> <a href="http://ria.ru/person_ion-kiku/" target="_blank" data-auto="true">Иона Кику</a> о том, что газ из <a href="http://ria.ru/location_Romania/" target="_blank" data-auto="true">Румынии</a> в будущем будет для республики выгоднее и дешевле, чем российский, необоснованны, заявил РИА Новости доктор экономических наук Михаил Пойсик.Премьер Молдавии на этой неделе заявил, что румынский газ в будущем может оказаться для Молдавии выгоднее и дешевле, чем российский, хотя на сегодняшний день республике рационально закупать топливо у РФ."Нет оснований полагать, что румынский газ может стать дешевле российского, он может быть дешевле лишь в том случае, если они будут продавать газ, который добывают у себя в Румынии, но этого объема не хватает самим румынам, им приходится докупать топливо. Закупать Румыния может либо европейский газ в тех странах, где его добывают (но добыча везде сокращается), либо американский газ, который априори дороже, либо российский газ, но зачем нам покупать через посредника – все варианты невыгодны", - заявил Пойсик.По его словам, газопровод из Румынии может пригодиться в качестве альтернативного, однако он не в силах полностью покрыть потребность местных жителей в голубом топливе."По мощности газопровод Яссы-Кишинев, даже когда войдет в полную силу, сможет покрыть только треть потребности Молдавии в газе. На румынской стороне нужно построить две компрессорные станции, работы пока не начались", - добавил эксперт.В конце мая 2015 года главы правительств Молдавии и Румынии подписали меморандум о взаимопонимании в вопросах реализации проектов по объединению газовых и энергетических сетей двух стран. Документ предусматривает продление газопровода Яссы-Унгены до <a href="http://ria.ru/location_Chisinau/" target="_blank" data-auto="true">Кишинева</a>. Официальная церемония начала строительства была проведена в феврале 2019 года, сами работы стартовали в мае прошлого года. Строительные работы были завершены в августе, однако официальную церемонию сдачи газопровода в эксплуатацию отменили из-за пандемии.Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпрома</a>" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Ежегодно этот контракт продлевается.
https://ria.ru/20200608/1572441979.html
https://ria.ru/20191212/1562313519.html
россия
румыния
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россия, газпром, румыния, молдавия, экономика

Эксперт объяснил, почему Молдавии выгоднее покупать российский газ

15:07 10.09.2020
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© РИА Новости / Егор ЕремовГазораспределительная станция
Газораспределительная станция - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Егор Еремов
Газораспределительная станция . Архивное фото
КИШИНЕВ, 10 сен – РИА Новости. Заявления премьера Молдавии Иона Кику о том, что газ из Румынии в будущем будет для республики выгоднее и дешевле, чем российский, необоснованны, заявил РИА Новости доктор экономических наук Михаил Пойсик.
Премьер Молдавии на этой неделе заявил, что румынский газ в будущем может оказаться для Молдавии выгоднее и дешевле, чем российский, хотя на сегодняшний день республике рационально закупать топливо у РФ.
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"Нет оснований полагать, что румынский газ может стать дешевле российского, он может быть дешевле лишь в том случае, если они будут продавать газ, который добывают у себя в Румынии, но этого объема не хватает самим румынам, им приходится докупать топливо. Закупать Румыния может либо европейский газ в тех странах, где его добывают (но добыча везде сокращается), либо американский газ, который априори дороже, либо российский газ, но зачем нам покупать через посредника – все варианты невыгодны", - заявил Пойсик.
По его словам, газопровод из Румынии может пригодиться в качестве альтернативного, однако он не в силах полностью покрыть потребность местных жителей в голубом топливе.
"По мощности газопровод Яссы-Кишинев, даже когда войдет в полную силу, сможет покрыть только треть потребности Молдавии в газе. На румынской стороне нужно построить две компрессорные станции, работы пока не начались", - добавил эксперт.
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В конце мая 2015 года главы правительств Молдавии и Румынии подписали меморандум о взаимопонимании в вопросах реализации проектов по объединению газовых и энергетических сетей двух стран. Документ предусматривает продление газопровода Яссы-Унгены до Кишинева. Официальная церемония начала строительства была проведена в феврале 2019 года, сами работы стартовали в мае прошлого года. Строительные работы были завершены в августе, однако официальную церемонию сдачи газопровода в эксплуатацию отменили из-за пандемии.
Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Ежегодно этот контракт продлевается.
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РоссияГазпромРумынияМолдавияЭкономика
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