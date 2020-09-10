https://ria.ru/20200910/galaktiki-1577032032.html

Ученые подтвердили новую теорию темной материи

Новая теория самовзаимодействующей темной материи позволила ученым объяснить, почему в двух далеких галактиках из созвездия Кита ее меньше, чем должно быть... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T13:25

2020-09-10T13:25

2020-09-10T14:13

риа наука

астрофизика

галактики

физика

physical review letters

космос - риа наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/151747/76/1517477654_0:100:1500:944_1400x0_80_0_0_ead5a867d9fb73709e106a78608bc8ea.png

<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> Новая теория самовзаимодействующей темной материи позволила ученым объяснить, почему в двух далеких галактиках из созвездия Кита ее меньше, чем должно быть. Результаты исследования <a href="https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.125.111105" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале <a href="http://ria.ru/organization_Physical_Review_Letters/" target="_blank" data-auto="true">Physical Review Letters</a>.Считается, что большая часть вещества во Вселенной представлена темной материей. Природа ее не совсем понятна. В отличие от обычного вещества, она не поглощает, не отражает и не испускает свет, и обнаружить ее можно только по косвенным признакам, таким как гравитационное взаимодействие.На сегодняшний день среди ученых господствует теория холодной темной материи (CDM — Cold dark matter), в соответствии с которой частицы темной материи не сталкиваются друг с другом и с частицами обычного вещества.Более новая теория самовзаимодействующей темной материи (SIDM — Self-interacting dark matter) предполагает, что частицы темной материи взаимодействуют между собой посредством так называемой темной силы.Обе теории объясняют, как возникает общая структура Вселенной, но они по-разному описывают распределение темной материи во внутренних областях галактик. Ученые из <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> на конкретном примере двух галактик из созвездия Кита сравнили, как работают обе эти теории. Галактики NGC 1052-DF2 и NGC 1052-DF4, спутницы более крупной NGC 1052, расположены от нас примерно в 65 миллионах световых лет и относятся к классу ультрадиффузных, так как их светимость очень мала. Предполагалось, что при малом количестве звезд доля темной материи в таких галактиках особенно велика, однако наблюдения показали обратное.Исследователи предположили, что эти галактики потеряли большую часть своей темной материи из-за гравитационного влияния массивной соседки NGC 1052. Чтобы проверить свою идею, они провели компьютерное моделирование этого процесса, опираясь на положения как CDM-, так и SIDM-модели. "Принято считать, что темная материя доминирует над общей массой галактики, — приводятся в пресс-релизе Калифорнийского университета в <a href="http://ria.ru/location_Riverside/" target="_blank" data-auto="true">Риверсайде</a> слова доцента физики и астрономии Хай-Бо Ю (Hai-Bo Yu), который руководил исследованием. — Наблюдения за NGC 1052-DF2 и NGC 1052-DF4 показывают, однако, что отношение темной материи к их звездным массам составляет около единицы, что в 300 раз ниже, чем ожидалось. Чтобы устранить несоответствие, мы посчитали, что гало DF2 и DF4 могут терять большую часть своей массы из-за приливных взаимодействий с массивной галактикой NGC 1052".Оказалось, что новая теория намного лучше объясняет потерю темной материи галактиками DF2 и DF4, чем традиционная. В рамках CDM-модели внутреннее гало темной материи должно быть слишком жестким и устойчивым к действию приливных сил со стороны соседней массивной галактики, в то время как ученые наблюдает совершенно иное. SIDM-модель, наоборот, показывает, что частицы темной материи при таком сценарии выталкиваются из внутренних областей галактик во внешние, размывая прочность гало.Идея существования невидимой темной материи была высказана еще в 1930-х годах, когда астрофизики заметили, что далекие галактики движутся намного быстрее, чем должна позволять их видимая масса.

https://ria.ru/20200415/1570055756.html

https://ria.ru/20200410/1569846462.html

sizif8 Темная материя - откровенный бред. Вместо того, чтобы пересмотреть существующие взгляды на тяготение, шарлатаны вводят темного беса. 29

21

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

астрофизика, галактики, физика, physical review letters, космос - риа наука