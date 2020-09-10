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"Я не хожу голодная": Полина Гагарина раскрыла секрет чрезмерной худобы
Певица Полина Гагарина рассказала раскритиковавшим ее худобу фанатам, как ей удалось добиться сильного снижения веса без изнурительных диет и вреда для... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T19:04
2020-09-10T19:04
шоу-бизнес
полина гагарина
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. </strong>Певица <a href="http://ria.ru/person_Polina_Gagarina/" target="_blank" data-auto="true">Полина Гагарина</a> рассказала раскритиковавшим ее худобу фанатам, как ей удалось добиться сильного снижения веса без изнурительных диет и вреда для здоровья. В своем <a href="https://www.instagram.com/p/CEtIRy3q7bI/" target="_blank">Instagram</a> Гагарина объяснила, что в течение дня она много двигается и предпочитает здоровый рацион: "Кроме повседневной ходьбы, дел и выступлений, я всегда побеждаю свою лень и не пропускаю спорт (это самое сложное – пересилить себя). Я ем разнообразную еду, предпочитаю натуральные продукты без консервантов и ГМО". Также звезда более подробно рассказала, чем питается. "В салаты добавляю моцареллу с живыми заквасками и ферментами, делаю брускетты с рикоттой. Когда я не ем, я достаточно много пью простую, негазированную теплую воду, и стараюсь спать без дефицита. Я не хожу голодная, ведь организм часто сам подсказывает, что ему нужно. А нужно всегда прислушиваться к себе", - сообщила артистка.Поклонники поддержали девушку комментариями и сообщили, что она выглядит прекрасно.
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шоу-бизнес, полина гагарина

"Я не хожу голодная": Полина Гагарина раскрыла секрет чрезмерной худобы

19:04 10.09.2020
488
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Полина Гагарина. Архивное фото
Певица Полина Гагарина. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Певица Полина Гагарина рассказала раскритиковавшим ее худобу фанатам, как ей удалось добиться сильного снижения веса без изнурительных диет и вреда для здоровья.
В своем Instagram Гагарина объяснила, что в течение дня она много двигается и предпочитает здоровый рацион: "Кроме повседневной ходьбы, дел и выступлений, я всегда побеждаю свою лень и не пропускаю спорт (это самое сложное – пересилить себя). Я ем разнообразную еду, предпочитаю натуральные продукты без консервантов и ГМО".
Также звезда более подробно рассказала, чем питается. "В салаты добавляю моцареллу с живыми заквасками и ферментами, делаю брускетты с рикоттой. Когда я не ем, я достаточно много пью простую, негазированную теплую воду, и стараюсь спать без дефицита. Я не хожу голодная, ведь организм часто сам подсказывает, что ему нужно. А нужно всегда прислушиваться к себе", - сообщила артистка.
Поклонники поддержали девушку комментариями и сообщили, что она выглядит прекрасно.
Певица Полина Гагарина. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 02:33Культура
"Скелет": Полина Гагарина напугала пользователей чрезмерной худобой
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Шоу-бизнесПолина Гагарина
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