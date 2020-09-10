https://ria.ru/20200910/gagarina-1577060213.html

"Я не хожу голодная": Полина Гагарина раскрыла секрет чрезмерной худобы

Певица Полина Гагарина рассказала раскритиковавшим ее худобу фанатам, как ей удалось добиться сильного снижения веса без изнурительных диет и вреда для... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T19:04

2020-09-10T19:04

2020-09-10T19:04

шоу-бизнес

полина гагарина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156298/42/1562984298_0:126:2895:1754_1400x0_80_0_0_986c5f550c77b029770e4f9eeb89c0c9.jpg

<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. </strong>Певица <a href="http://ria.ru/person_Polina_Gagarina/" target="_blank" data-auto="true">Полина Гагарина</a> рассказала раскритиковавшим ее худобу фанатам, как ей удалось добиться сильного снижения веса без изнурительных диет и вреда для здоровья. В своем <a href="https://www.instagram.com/p/CEtIRy3q7bI/" target="_blank">Instagram</a> Гагарина объяснила, что в течение дня она много двигается и предпочитает здоровый рацион: "Кроме повседневной ходьбы, дел и выступлений, я всегда побеждаю свою лень и не пропускаю спорт (это самое сложное – пересилить себя). Я ем разнообразную еду, предпочитаю натуральные продукты без консервантов и ГМО". Также звезда более подробно рассказала, чем питается. "В салаты добавляю моцареллу с живыми заквасками и ферментами, делаю брускетты с рикоттой. Когда я не ем, я достаточно много пью простую, негазированную теплую воду, и стараюсь спать без дефицита. Я не хожу голодная, ведь организм часто сам подсказывает, что ему нужно. А нужно всегда прислушиваться к себе", - сообщила артистка.Поклонники поддержали девушку комментариями и сообщили, что она выглядит прекрасно.

https://ria.ru/20200812/1575635918.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, полина гагарина