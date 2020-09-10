https://ria.ru/20200910/furgal-1577042257.html

Песков прокомментировал ситуацию с Фургалом

Ситуация с арестом хабаровского экс-губернатора Сергея Фургала экстраординарная, так как он обвиняется в причастности к организации убийств, и только суд может... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T15:01

2020-09-10T15:01

2020-09-10T15:01

уголовное дело сергея фургала

сергей фургал

дмитрий песков

хабаровский край

происшествия

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<strong>ВОЛГОГРАД, 10 сен - РИА Новости.</strong> Ситуация с арестом хабаровского экс-губернатора <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Фургала</a> экстраординарная, так как он обвиняется в причастности к организации убийств, и только суд может объявить его виновным, хотя мнение людей очень важно и к нему прислушиваются, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Могу вам сказать одно: конечно, мнение людей очень важно. К этому мнению все прислушиваются. Но людям также важно понять, что ситуация с Фургалом экстраординарная. Фургал обвиняется в причастности к тяжкому преступлению, к убийству. Виновным его может признать только суд. Поскольку речь идет о бывшем руководителе региона, все-таки это особый статус, и поскольку речь идет о тяжком преступлении, то понятно, что это дело рассматривается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Вот все, что нужно понимать. Слишком тяжкие предъявляются обвинения Фургалу. Здесь просто нужно с пониманием отнестись к этому. Но только суд может объявить его виновным. До суда будет идти следствие", - сказал Песков, комментируя акции протеста в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровске</a>.Сегодняшнюю ситуацию там он охарактеризовал как рабочую."Ситуация рабочая, исполняющий обязанности губернатора работает, работает весьма интенсивно. Край же огромный, забот много, это и подготовка к зиме, и функционирование экономики региона, борьба с последствиями пандемии и экономического кризиса", - отметил пресс-секретарь президента.Фургала задержали 9 июля сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в <a href="http://ria.ru/organization_SIZO_Lefortovo/" target="_blank" data-auto="true">СИЗО "Лефортово</a>", виновным себя не признает. СК заявил о неопровержимых доказательствах причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова, а также к покушению на Александра Смольского.Фургалу грозит пожизненный срок, если приговор вынесут до истечения сроков давности в этом году (для убийства это 15 лет). Если к моменту вынесения приговора срок давности истечет, суд все равно может не прекращать дело, но назначить максимальное наказание уже не сможет.

https://ria.ru/20200827/furgal-1576377864.html

https://ria.ru/20200903/furgal-1576710845.html

max parus На словах мнение людей очень важно. На словах. Если оно было бы важно, то вы пошли бы навстречу. Сделали бы суд открытым с присяжными и по месту преступления 28

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хабаровский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, дмитрий песков, хабаровский край, происшествия