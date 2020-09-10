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https://ria.ru/20200910/furgal-1577042257.html
Песков прокомментировал ситуацию с Фургалом
Ситуация с арестом хабаровского экс-губернатора Сергея Фургала экстраординарная, так как он обвиняется в причастности к организации убийств, и только суд может... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T15:01
2020-09-10T15:01
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
дмитрий песков
хабаровский край
происшествия
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<strong>ВОЛГОГРАД, 10 сен - РИА Новости.</strong> Ситуация с арестом хабаровского экс-губернатора <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Фургала</a> экстраординарная, так как он обвиняется в причастности к организации убийств, и только суд может объявить его виновным, хотя мнение людей очень важно и к нему прислушиваются, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Могу вам сказать одно: конечно, мнение людей очень важно. К этому мнению все прислушиваются. Но людям также важно понять, что ситуация с Фургалом экстраординарная. Фургал обвиняется в причастности к тяжкому преступлению, к убийству. Виновным его может признать только суд. Поскольку речь идет о бывшем руководителе региона, все-таки это особый статус, и поскольку речь идет о тяжком преступлении, то понятно, что это дело рассматривается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Вот все, что нужно понимать. Слишком тяжкие предъявляются обвинения Фургалу. Здесь просто нужно с пониманием отнестись к этому. Но только суд может объявить его виновным. До суда будет идти следствие", - сказал Песков, комментируя акции протеста в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровске</a>.Сегодняшнюю ситуацию там он охарактеризовал как рабочую."Ситуация рабочая, исполняющий обязанности губернатора работает, работает весьма интенсивно. Край же огромный, забот много, это и подготовка к зиме, и функционирование экономики региона, борьба с последствиями пандемии и экономического кризиса", - отметил пресс-секретарь президента.Фургала задержали 9 июля сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в <a href="http://ria.ru/organization_SIZO_Lefortovo/" target="_blank" data-auto="true">СИЗО "Лефортово</a>", виновным себя не признает. СК заявил о неопровержимых доказательствах причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова, а также к покушению на Александра Смольского.Фургалу грозит пожизненный срок, если приговор вынесут до истечения сроков давности в этом году (для убийства это 15 лет). Если к моменту вынесения приговора срок давности истечет, суд все равно может не прекращать дело, но назначить максимальное наказание уже не сможет.
https://ria.ru/20200827/furgal-1576377864.html
https://ria.ru/20200903/furgal-1576710845.html
На словах мнение людей очень важно. На словах. Если оно было бы важно, то вы пошли бы навстречу. Сделали бы суд открытым с присяжными и по месту преступления
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хабаровский край
РИА Новости
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, дмитрий песков, хабаровский край, происшествия

Песков прокомментировал ситуацию с Фургалом

15:01 10.09.2020
92239
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на заседании в Басманном суде
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на заседании в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на заседании в Басманном суде
ВОЛГОГРАД, 10 сен - РИА Новости. Ситуация с арестом хабаровского экс-губернатора Сергея Фургала экстраординарная, так как он обвиняется в причастности к организации убийств, и только суд может объявить его виновным, хотя мнение людей очень важно и к нему прислушиваются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Могу вам сказать одно: конечно, мнение людей очень важно. К этому мнению все прислушиваются. Но людям также важно понять, что ситуация с Фургалом экстраординарная. Фургал обвиняется в причастности к тяжкому преступлению, к убийству. Виновным его может признать только суд. Поскольку речь идет о бывшем руководителе региона, все-таки это особый статус, и поскольку речь идет о тяжком преступлении, то понятно, что это дело рассматривается в Москве. Вот все, что нужно понимать. Слишком тяжкие предъявляются обвинения Фургалу. Здесь просто нужно с пониманием отнестись к этому. Но только суд может объявить его виновным. До суда будет идти следствие", - сказал Песков, комментируя акции протеста в Хабаровске.
Сергей Фургал - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
27 августа, 13:43
В Кремле ответили на просьбу о переводе Фургала под домашний арест
Сегодняшнюю ситуацию там он охарактеризовал как рабочую.
"Ситуация рабочая, исполняющий обязанности губернатора работает, работает весьма интенсивно. Край же огромный, забот много, это и подготовка к зиме, и функционирование экономики региона, борьба с последствиями пандемии и экономического кризиса", - отметил пресс-секретарь президента.
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. СК заявил о неопровержимых доказательствах причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова, а также к покушению на Александра Смольского.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 22:46
"Сижу нормально, ровно": Фургал рассказал об аресте
Фургалу грозит пожизненный срок, если приговор вынесут до истечения сроков давности в этом году (для убийства это 15 лет). Если к моменту вынесения приговора срок давности истечет, суд все равно может не прекращать дело, но назначить максимальное наказание уже не сможет.
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Обсудить 4
Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалДмитрий ПесковХабаровский крайПроисшествия
Популярные комментарии
На словах мнение людей очень важно. На словах. Если оно было бы важно, то вы пошли бы навстречу. Сделали бы суд открытым с присяжными и по месту преступления
10 сентября, 20:50
max parusmax parus
2700001
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