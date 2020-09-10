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Певица Натали шокировала фанатов откровенным образом русалки
Исполнительница хитов “Ветер с моря дул” и “О Боже, какой мужчина!” опубликовала в своем Instagram откровенные кадры из нового клипа. Смелый образ артистки... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T14:41
2020-09-10T14:41
натали (певица)
шоу-бизнес
фотография
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. </strong>Исполнительница хитов “Ветер с моря дул” и “О Боже, какой мужчина!” опубликовала в своем <a href="https://www.instagram.com/natali_star74/">Instagram</a> откровенные кадры из нового клипа. Смелый образ артистки вызвал бурную реакцию подписчиков.На фотографиях <a href="https://ria.ru/person_natali-pevitsa" target="_blank">Натали</a> позирует топлес, прикрыв грудь белой ракушкой и распущенными волосами. Певица показала подписчикам закулисье съемок нового клипа "Поехали на дачу!", который уже вышел на YouTube. Для одного из образов звезда выбрала откровенный костюм русалки, который очень впечатлил ее фантов. “Нельзя быть такой красивой!” - написала iuriiaselkhanov.“Вашей красотой можно любоваться вечно!!!” - поделился sp_ghk.“Девушка-фея. Натали вы обворожительны”, - отметила nina.ninel76.“Афродита спустилась на землю”, - восхитился talantmasharipov.“Натали - красавица, с ума сводящая”, - заявил a_tolstykh84.Подписчики также поздравили Натали с именинами и пожелали ей счастья. “Натали, с Днем Ангела Вас! Желаю Вам счастья, любви, солнечного настроения, творческих успехов, и новых прекрасных хитов!” - прокомментировала oksanashaposhnikova1984.
https://ria.ru/20200910/uspenskaya-1577024087.html
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натали (певица), шоу-бизнес, фотография

Певица Натали шокировала фанатов откровенным образом русалки

14:41 10.09.2020
5206
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Натали выступает на церемонии вручения премии музыкального телеканала MUSICBOX в Государственном Кремлевском дворце в Москве
Певица Натали выступает на церемонии вручения премии музыкального телеканала MUSICBOX в Государственном Кремлевском дворце в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Исполнительница хитов “Ветер с моря дул” и “О Боже, какой мужчина!” опубликовала в своем Instagram откровенные кадры из нового клипа. Смелый образ артистки вызвал бурную реакцию подписчиков.
На фотографиях Натали позирует топлес, прикрыв грудь белой ракушкой и распущенными волосами. Певица показала подписчикам закулисье съемок нового клипа "Поехали на дачу!", который уже вышел на YouTube. Для одного из образов звезда выбрала откровенный костюм русалки, который очень впечатлил ее фантов.
“Нельзя быть такой красивой!” - написала iuriiaselkhanov.
“Вашей красотой можно любоваться вечно!!!” - поделился sp_ghk.
“Девушка-фея. Натали вы обворожительны”, - отметила nina.ninel76.
“Афродита спустилась на землю”, - восхитился talantmasharipov.
“Натали - красавица, с ума сводящая”, - заявил a_tolstykh84.
Подписчики также поздравили Натали с именинами и пожелали ей счастья.
“Натали, с Днем Ангела Вас! Желаю Вам счастья, любви, солнечного настроения, творческих успехов, и новых прекрасных хитов!” - прокомментировала oksanashaposhnikova1984.
Певица Любовь Успенская - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
Вчера, 12:03
“Шикарная женщина”: Успенская впечатлила поклонников откровенным образом
200031
Обсудить 0
Натали (певица)Шоу-бизнесФотография
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