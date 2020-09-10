https://ria.ru/20200910/fotografiya-1577040560.html

Певица Натали шокировала фанатов откровенным образом русалки

Исполнительница хитов “Ветер с моря дул” и “О Боже, какой мужчина!” опубликовала в своем Instagram откровенные кадры из нового клипа. Смелый образ артистки... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T14:41

2020-09-10T14:41

2020-09-10T14:41

натали (певица)

шоу-бизнес

фотография

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. </strong>Исполнительница хитов “Ветер с моря дул” и “О Боже, какой мужчина!” опубликовала в своем <a href="https://www.instagram.com/natali_star74/">Instagram</a> откровенные кадры из нового клипа. Смелый образ артистки вызвал бурную реакцию подписчиков.На фотографиях <a href="https://ria.ru/person_natali-pevitsa" target="_blank">Натали</a> позирует топлес, прикрыв грудь белой ракушкой и распущенными волосами. Певица показала подписчикам закулисье съемок нового клипа "Поехали на дачу!", который уже вышел на YouTube. Для одного из образов звезда выбрала откровенный костюм русалки, который очень впечатлил ее фантов. “Нельзя быть такой красивой!” - написала iuriiaselkhanov.“Вашей красотой можно любоваться вечно!!!” - поделился sp_ghk.“Девушка-фея. Натали вы обворожительны”, - отметила nina.ninel76.“Афродита спустилась на землю”, - восхитился talantmasharipov.“Натали - красавица, с ума сводящая”, - заявил a_tolstykh84.Подписчики также поздравили Натали с именинами и пожелали ей счастья. “Натали, с Днем Ангела Вас! Желаю Вам счастья, любви, солнечного настроения, творческих успехов, и новых прекрасных хитов!” - прокомментировала oksanashaposhnikova1984.

https://ria.ru/20200910/uspenskaya-1577024087.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

натали (певица), шоу-бизнес, фотография