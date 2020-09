https://ria.ru/20200910/forum-1577036141.html

РИФ in the City пройдет 21 сентября

В Москве, в Цифровом деловом пространстве (ЦДП) 21 сентября 2020 года состоится 24-й Российский Интернет Форум – в формате "РИФ 2020 / in the City"

2020-09-10

2020-09-10T14:03

2020-09-10T14:03

<strong>МОСКВА, 10 сен – Пресс-служба РИФ in the City.</strong> В Москве, в Цифровом деловом пространстве (ЦДП) 21 сентября 2020 года состоится 24-й Российский Интернет Форум – в формате “РИФ 2020 / in the City” — <a href="http://www.rif.ru/">www.rif.ru</a> Напомним, что на протяжении 23 лет РИФ проходил в выездном формате (Московская область) в марте-апреле ежегодно. В 2020 году из-за событий, связанных с распространением Covid-19, РИФ+КИБ 2020 (запланированный изначально на 15-17 апреля 2020 года) был перенесен в онлайн-формат: под брендом <a href="https://2020.rif.ru/online">РИФ.онлайн</a> в период с 15 апреля по 20 августа прошло более 150 онлайн-секций, в которых в общей сложности приняли участие 600 докладчиков и десятки тысяч слушателей. Также Оргкомитет РИФа <a href="https://2020.rif.ru/news/izmeneny-daty-provedeniya-rif-kib-2020">сообщал в марте 2020 года</a>, что помимо онлайн-формата, планируется проведение “офлайнового РИФа” в сентябре 2020. Мы счастливы представлять сентябрьский офлайновый РИФ! “За время вынужденного и стремительно перехода в онлайн-формат, нам удалось не только усилить компетенции команды, но и нащупать новые интересные форматы, актуальные темы, наиболее острые для бизнеса вопросы. Мы запустили полноценное РИФ-телевидение, студию, где берем интервью у ярких спикеров. 21 сентября в рамках РИФ in the City мы обсудим не только то, как отрасль пережила пандемию, но и наметим планы на будущее. Мы уверены, офлайн-формат станет глотком свежего воздуха как для представителей цифрового бизнеса, так и для представителей государства”, — отмечают организаторы РИФ in the City. РИФ 2020 / in the City объединит на одной площадке представителей государства и бизнеса, цифровых стейкхолдеров, предпринимателей. Основными темами форума станут:· искусственный интеллект· биотех· deeptech· govtech· автомобили и технологии· edtech· Russia as a global R&S center· lifestyle· media· осознанное потребление· superapp· peopletech· women & it· e-com· HR· финтех· fake news и новые цифровые реальностиРИФ 2020 / in the City: для бизнесаПартнеры, участники и спикеры РИФ 2020 / in the City смогут поделиться друг с другом опытом и экспертизой, обсудить достижения отрасли, обменяться опытом B2G-коммуникаций, обсудить реальные кейсы. Кроме того, площадка РИФ — это идеальное место для нетворкинга. Здесь после долгого офлайн-перерыва соберутся представители ИТ и смежных отраслей — конечно, с соблюдением всех эпидемиологических норм, о чем позаботятся организаторы форума. РИФ в этом году смогут посетить только около 1000 человек в традиционном формате и неограниченное количество благодаря онлайн-трансляции. Среди тех, кто будет непосредственное на месте проведения также будут около 200 докладчиков (состав докладчиков прошлого года можно посмотреть <a href="https://2019.rif.ru/org/speakers" target="_blank">по ссылк</a>е), топ-менеджеры крупных компаний и госкорпораций, и представители СМИ (состав участников прошлого года можно посмотреть <a href="https://2019.rif.ru/participants" target="_blank">по ссылке</a>).РИФ 2020 / in the City: для отрасли и государстваЭтой осенью площадка РИФ станет центральной для обеспечения прямого диалога отраслей цифровой экономики с государством. Представители государства на РИФ 2020 расскажут о мерах поддержки отрасли, векторах ее развития. Представители бизнеса на РИФ 2020 / in the City смогут напрямую пообщаться с чиновниками, рассказать о своих достижениях, планах на будущее, проблемах и наиболее острых вопросах. РИФ 2020 / in the City: для СМИСпикеры форума РИФ 2020 / in the City поднимут наиболее важные темы для отраслей цифровой экономики, а значит — будет много данных и аналитик, экспертных комментариев и эксклюзива. Мы уверены, РИФ 2020 / in the City сформирует цифровую повестку на ближайший год и представит реальное состояние отрасли после пандемии COVID-19.РИФ 2020 / in the City: выходим из онлайнаФорум РИФ 2020 / in the City станет долгожданным офлайн-продолжением форума РИФ.онлайн, который стартовал 15 апреля 2020 года. РИФ.онлайн — это самый масштабный интернет-марафон в стране: за 5 месяцев вещания организаторам удалось запустить несколько контентных форматов: от аналитических секций до интервью. Больше информации <a href="https://2020.rif.ru/">здесь</a>. Организаторы РИФ 2020 / in the CityОрганизатор РИФ 2020 / in the City – Ассоциация Электронных Коммуникаций (РАЭК). Мероприятие проводится при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, ведущих интернет-игроков, работающих на российском рынке, а также представителей отрасли цифровой экономики и смежных отраслей.Как принять участиеУчастие в РИФ+КИБ 2020 возможно только для пользователей, прошедших РЕГИСТРАЦИЮ (онлайн-регистрация и оплата участия осуществляются через платформу <a href="https://runet-id.com/event/rif20" target="_blank">RUNET-ID</a>).Участник РИФ 2020 получит доступ ко всем опциям форума: его официальным и неформальным мероприятиям, контенту и материалам, а также примет участие в РИФ-нетворкинге. Предусмотрено дистанционное (онлайн) участие, которое обеспечит доступ только к онлайн-трансляции из главного зала РИФ 2020 / in the City. Подробности и регистрация <a href="http://www.rif.ru" target="_blank">по ссылке</a>.Об организатореРАЭК была создана в 2006 году и на сегодняшний день объединяет более 140 игроков рынка электронных коммуникаций. В задачи РАЭК входит экспертиза, стандартизация и развитие интернет-технологий, взаимодействие с государственными органами управления, формирование отраслевых позиций, отстаивание интересов интернет-бизнеса, поддержка проектов в отраслевом образовании и науке, развитие профессиональных компетенций специалистов в сфере интернет-технологий и многое другое. Подробнее <a href="http://raec.ru/http://raec.ru/" target="_blank">по ссылке</a>.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.<u><a href="http://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/pressrelease/" target="_blank">Заявка на размещение пресс-релиза</a></u>.

2020

