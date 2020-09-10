https://ria.ru/20200910/finlyandiya-1577031484.html

В Финляндии планируют упростить для туристов правила въезда в страну

Правительство Финляндии в четверг, 10 сентября, планирует смягчить правила въезда в страну, сообщает газета Helsingin Sanomat. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T15:03

2020-09-10T15:03

2020-09-10T15:03

туризм

коронавирус covid-19

туризм

лапландия

новости - туризм

финляндия

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<strong>ХЕЛЬСИНКИ, 10 сен — РИА Новости.</strong> Правительство Финляндии в четверг, 10 сентября, планирует смягчить правила въезда в страну, сообщает газета Helsingin Sanomat.С начала пандемии правительство Финляндии придерживалось одного из самых жестких стандартов для открытия границ в ЕС, считая благополучной обстановку в стране, где заболеваемость COVID была восемь случаев на 100 тысяч человек за последние 14 дней.Накануне заседания министров многие ассоциации профильных отраслей (транспорт, отели, туризм), наиболее пострадавшие от ограничений, выпустили заявления, призывающие чиновников изменить стандарты для въезда иностранных путешественников.Наибольшее беспокойство вызывала ситуация с бронированием на зимний сезон и, в частности, периода рождественских каникул в Лапландии. Ассоциации также предложили безопасный ввоз путешественников в так называемом "туристическом пузыре". Модель подразумевает максимальную изоляцию гостей от местного населения.

https://ria.ru/20200126/1563562826.html

лапландия

финляндия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, лапландия, новости - туризм, финляндия