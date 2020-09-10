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https://ria.ru/20200910/festival-1577032480.html
В Ростове-на-Дону завершился фестиваль "Российская студенческая весна"
Более 200 человек стали призерами завершившегося в Ростове-на-Дону фестиваля "Российская студенческая весна" – совместного проекта президентской платформы... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T13:25
2020-09-10T13:25
российская студенческая весна
алексей комиссаров
ростов-на-дону
общество
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Более 200 человек стали призерами завершившегося в <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростове-на-Дону</a> фестиваля "Российская студенческая весна" – совместного проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" и <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_sojuz_molodezhi/" target="_blank" data-auto="true">Российского союза молодежи</a>, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Фестиваль дает возможность молодым людям показать свои таланты в разных творческих направлениях. Его участниками мероприятия стали победители региональных этапов отбора, 55 победителей интернет-проекта РСМ "Студвесна Онлайн" и победители "Студвесны" прошлого года. Всего в в этом году в фестивальном городке 5-9 сентября работали более двух тысяч участников из 70 регионов страны. Финалисты участвовали в конкурсной программе и демонстрировали членам жюри собственные творческие проекты в рамках 9 направлений и отдельных номинаций. "В общей сложности жюри фестиваля оценило 719 творческих номеров. Отдельно хочется отметить то мастерство, с которым выступали участники, и, конечно же, креатив и талант каждого. В этом году лауреатами творческих направлений "Студвесны" стал 271 конкурсный номер. И хочется особенно отметить исполнителей и творческие коллективы, которые смогли получить гран-при фестиваля и стали лучшими в рамках целого направления" - привели в пресс-службе слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Komissarov/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Комиссарова</a>.В рамках фестиваля был определен и наиболее "творческий" субъект страны, в этом году титул получила <a href="http://ria.ru/location_Saratovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Саратовская область</a>, представленная на фестивале наиболее яркими и талантливыми участниками.Фестиваль "Российская студенческая весна" реализуется с 2019 года в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование". В 2020 году он проходит в рамках плана министерства науки и высшего образования РФ по проведению Года памяти и славы.
https://ria.ru/20170515/1494349754.html
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российская студенческая весна, алексей комиссаров, ростов-на-дону, общество

В Ростове-на-Дону завершился фестиваль "Российская студенческая весна"

13:25 10.09.2020
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© Фото : Российская студенческая веснаВсероссийский фестиваль "Российская студенческая весна – весна Победы"
Всероссийский фестиваль Российская студенческая весна – весна Победы - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© Фото : Российская студенческая весна
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Более 200 человек стали призерами завершившегося в Ростове-на-Дону фестиваля "Российская студенческая весна" – совместного проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" и Российского союза молодежи, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Фестиваль дает возможность молодым людям показать свои таланты в разных творческих направлениях. Его участниками мероприятия стали победители региональных этапов отбора, 55 победителей интернет-проекта РСМ "Студвесна Онлайн" и победители "Студвесны" прошлого года. Всего в в этом году в фестивальном городке 5-9 сентября работали более двух тысяч участников из 70 регионов страны. Финалисты участвовали в конкурсной программе и демонстрировали членам жюри собственные творческие проекты в рамках 9 направлений и отдельных номинаций.
"В общей сложности жюри фестиваля оценило 719 творческих номеров. Отдельно хочется отметить то мастерство, с которым выступали участники, и, конечно же, креатив и талант каждого. В этом году лауреатами творческих направлений "Студвесны" стал 271 конкурсный номер. И хочется особенно отметить исполнителей и творческие коллективы, которые смогли получить гран-при фестиваля и стали лучшими в рамках целого направления" - привели в пресс-службе слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.
В рамках фестиваля был определен и наиболее "творческий" субъект страны, в этом году титул получила Саратовская область, представленная на фестивале наиболее яркими и талантливыми участниками.
Российская студенческая весна в Ульяновске. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.05.2017
15 мая 2017, 20:41
Путин: на форуме "Российская студенческая весна" реализуются таланты
Фестиваль "Российская студенческая весна" реализуется с 2019 года в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование". В 2020 году он проходит в рамках плана министерства науки и высшего образования РФ по проведению Года памяти и славы.
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Российская студенческая веснаАлексей КомиссаровРостов-на-ДонуОбщество
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