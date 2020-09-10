В Ростове-на-Дону завершился фестиваль "Российская студенческая весна"
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© Фото : Российская студенческая веснаВсероссийский фестиваль "Российская студенческая весна – весна Победы"
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Более 200 человек стали призерами завершившегося в Ростове-на-Дону фестиваля "Российская студенческая весна" – совместного проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" и Российского союза молодежи, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Фестиваль дает возможность молодым людям показать свои таланты в разных творческих направлениях. Его участниками мероприятия стали победители региональных этапов отбора, 55 победителей интернет-проекта РСМ "Студвесна Онлайн" и победители "Студвесны" прошлого года. Всего в в этом году в фестивальном городке 5-9 сентября работали более двух тысяч участников из 70 регионов страны. Финалисты участвовали в конкурсной программе и демонстрировали членам жюри собственные творческие проекты в рамках 9 направлений и отдельных номинаций.
"В общей сложности жюри фестиваля оценило 719 творческих номеров. Отдельно хочется отметить то мастерство, с которым выступали участники, и, конечно же, креатив и талант каждого. В этом году лауреатами творческих направлений "Студвесны" стал 271 конкурсный номер. И хочется особенно отметить исполнителей и творческие коллективы, которые смогли получить гран-при фестиваля и стали лучшими в рамках целого направления" - привели в пресс-службе слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.
В рамках фестиваля был определен и наиболее "творческий" субъект страны, в этом году титул получила Саратовская область, представленная на фестивале наиболее яркими и талантливыми участниками.
15 мая 2017, 20:41Путин: на форуме "Российская студенческая весна" реализуются таланты
Фестиваль "Российская студенческая весна" реализуется с 2019 года в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование". В 2020 году он проходит в рамках плана министерства науки и высшего образования РФ по проведению Года памяти и славы.