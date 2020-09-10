https://ria.ru/20200910/festival-1577032480.html

В Ростове-на-Дону завершился фестиваль "Российская студенческая весна"

Более 200 человек стали призерами завершившегося в Ростове-на-Дону фестиваля "Российская студенческая весна" – совместного проекта президентской платформы... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T13:25

2020-09-10T13:25

2020-09-10T13:25

российская студенческая весна

алексей комиссаров

ростов-на-дону

общество

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Более 200 человек стали призерами завершившегося в <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростове-на-Дону</a> фестиваля "Российская студенческая весна" – совместного проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" и <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_sojuz_molodezhi/" target="_blank" data-auto="true">Российского союза молодежи</a>, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Фестиваль дает возможность молодым людям показать свои таланты в разных творческих направлениях. Его участниками мероприятия стали победители региональных этапов отбора, 55 победителей интернет-проекта РСМ "Студвесна Онлайн" и победители "Студвесны" прошлого года. Всего в в этом году в фестивальном городке 5-9 сентября работали более двух тысяч участников из 70 регионов страны. Финалисты участвовали в конкурсной программе и демонстрировали членам жюри собственные творческие проекты в рамках 9 направлений и отдельных номинаций. "В общей сложности жюри фестиваля оценило 719 творческих номеров. Отдельно хочется отметить то мастерство, с которым выступали участники, и, конечно же, креатив и талант каждого. В этом году лауреатами творческих направлений "Студвесны" стал 271 конкурсный номер. И хочется особенно отметить исполнителей и творческие коллективы, которые смогли получить гран-при фестиваля и стали лучшими в рамках целого направления" - привели в пресс-службе слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Komissarov/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Комиссарова</a>.В рамках фестиваля был определен и наиболее "творческий" субъект страны, в этом году титул получила <a href="http://ria.ru/location_Saratovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Саратовская область</a>, представленная на фестивале наиболее яркими и талантливыми участниками.Фестиваль "Российская студенческая весна" реализуется с 2019 года в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование". В 2020 году он проходит в рамках плана министерства науки и высшего образования РФ по проведению Года памяти и славы.

https://ria.ru/20170515/1494349754.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская студенческая весна, алексей комиссаров, ростов-на-дону, общество