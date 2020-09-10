https://ria.ru/20200910/falsifikatsiya-1577059342.html
СК создает отдел по расследованию преступлений о фальсификации истории
Следственный комитет РФ создает отдел по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T18:50
2020-09-10T18:50
2020-09-10T18:50
следственный комитет россии (ск рф)
безопасность
происшествия
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF" target="_blank">Следственный комитет РФ</a> создает отдел по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории, сообщается на сайте <a href="https://sledcom.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">СК РФ</a>.Отмечается, что работа подразделения будет направлена на установление виновных в преступлениях в годы войны и предотвращение искажения исторических фактов."Председателем СК России принято решение о создании в структуре управления по расследованию прошлых лет, которое входит в Главное следственное управление, отделения по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200827/istoriya-1576370472.html
max parus
А полит отделы в структурных подразделениях тоже восстановят? А исключительную роль Единой России в Конституцию тоже закрепим?
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), безопасность, происшествия