https://ria.ru/20200910/falsifikatsiya-1577059342.html

СК создает отдел по расследованию преступлений о фальсификации истории

Следственный комитет РФ создает отдел по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T18:50

2020-09-10T18:50

2020-09-10T18:50

следственный комитет россии (ск рф)

безопасность

происшествия

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF" target="_blank">Следственный комитет РФ</a> создает отдел по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории, сообщается на сайте <a href="https://sledcom.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">СК РФ</a>.Отмечается, что работа подразделения будет направлена на установление виновных в преступлениях в годы войны и предотвращение искажения исторических фактов."Председателем СК России принято решение о создании в структуре управления по расследованию прошлых лет, которое входит в Главное следственное управление, отделения по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200827/istoriya-1576370472.html

max parus А полит отделы в структурных подразделениях тоже восстановят? А исключительную роль Единой России в Конституцию тоже закрепим? 13

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), безопасность, происшествия