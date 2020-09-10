Deutsche Bank предсказал "глобальную эпоху беспорядка"
10:43 10.09.2020 (обновлено: 12:55 10.09.2020)
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. На смену эпохе глобализации, длившейся с 1980 года, приходит "век беспорядка", говорится в исследовании Deutsche Bank, тезисы из которого приводит РБК.
Ожидается, что будет продолжать нарастать величина глобального долга, реализовываться политика "вертолетных денег" от центральных банков и усиливаться влияние молодых поколений, которые вступили во взрослую жизнь в XXI веке, в том числе с позиции их веса на выборах.
"Век беспорядка" также будет характеризоваться увеличением уровня инфляции, озабоченностью проблемами климата, ужесточением конкуренции поколений, а также новой технологической революцией.
Эксперты предполагают, что подобный "беспорядок" будет определять новую эпоху, по крайней мере на первых порах, в течение одного десятилетия или больше.
Авторы призывают не воспринимать "эпоху беспорядка" как причину для отказа от инвестиций, так как она "принесет масштабные интервенции и ликвидность".
Глобальные тенденции
Издание The Jerusalem Post ранее писало, что США стремительно сдают позиции и "приходят в упадок", чем пользуются Россия, Китай и другие страны.
По мнению автора материала, упадок вызван протестами, охватившими Соединенные Штаты из-за гибели Джорджа Флойда от рук полицейского в Миннеаполисе, и эпидемией коронавируса.
В свою очередь, обозреватель Le Figaro Николя Бавре отмечал, что спустя 30 лет после распада Советского Союза аналогичная участь угрожает США. Причиной этого, по его мнению, является "самоубийственная" политика Дональда Трампа, ввергающего США в атмосферу гражданской войны.
Автор указывает, что нынешняя Америка переживает одновременно четыре кризиса. Эпидемия, как считает Бавре, стала для США своего рода новым Перл-Харбором, который уже унес 110 тысяч жизней. Это повлекло рецессию исторических масштабов, когда за три месяца безработными стали 45 миллионов человек, а ВВП в 2020 году, по прогнозам, должен упасть на 6,5%. Убийство Флойда спровоцировало расовые беспорядки и грабежи в американских городах, напоминающие протесты 1968 года после убийства Мартина Лютера Кинга.
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Проблемы в экономике
Прогнозы состояния ведущих мировых экономик в этом году особенно пессимистичны. Аналитики отмечают, что экономика США с февраля впервые за 13 лет погрузилась в рецессию. По их мнению, нынешний кризис, возможно, окажется хуже глобального финансового краха 2007-2009 годов.
Ранее сообщалось, что, по прогнозу ФРС, ВВП Соединенных Штатов в 2020-м снизится на 6,5%. По оптимистичному сценарию, восстановление экономики начнется во второй половине следующего года и растянется на несколько лет.
Ряд экспертов считают, что к февральским показателям экономическая активность в США вернется к октябрю 2022 года. В то же время, по прогнозу бюджетного управления конгресса, для этого потребуется десятилетие.
Экономические трудности также затронули и Европу. Комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони в интервью изданию Welt отмечал, что вызванная ситуацией с коронавирусом рецессия становится все глубже, причем она угрожает разорвать еврозону на части.
Он указывал, что странам ЕС необходимо в кратчайшие сроки согласовать план восстановления экономики для подкрепления доверия к национальным экономикам.
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Глава МВФ Кристалина Георгиева 8 сентября сообщила о наличии признаков восстановления мировой экономики от кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
"Ряд развитых экономик, чувствуют себя, в некоторой степени, не так плохо. Мы не можем сказать, что они чувствуют себя лучше, потому что минус 6%, минус 8%, минус 10% - это плохо, но это меньше, чем мы прогнозировали. Китай пошел на поправку и восстанавливается немного быстрее, чем прогнозировалось", — отметила она.