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Deutsche Bank предсказал "глобальную эпоху беспорядка"
На смену эпохе глобализации, длившейся с 1980 года, приходит "век беспорядка", говорится в исследовании Deutsche Bank, тезисы из которого приводит РБК. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T10:43
2020-09-10T12:55
джордж флойд
перл-харбор
дональд трамп
мартин лютер кинг
deutsche bank
мвф
федеральная резервная система сша
сша
испания
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> На смену эпохе глобализации, длившейся с 1980 года, приходит "век беспорядка", говорится в исследовании <a href="http://ria.ru/organization_Deutsche_Bank_AG/" target="_blank" data-auto="true">Deutsche Bank</a>, тезисы из которого приводит <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank">РБК</a>.Как отмечают автор доклада Джим Рид и его коллеги, характерной чертой новой эпохи будет возвышение китайской экономики над экономикой <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, причем это противостояние будет напоминать отношения Соединенных Штатов и <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> периода холодной войны.Ожидается, что будет продолжать нарастать величина глобального долга, реализовываться политика "вертолетных денег" от центральных банков и усиливаться влияние молодых поколений, которые вступили во взрослую жизнь в XXI веке, в том числе с позиции их веса на выборах."Век беспорядка" также будет характеризоваться увеличением уровня инфляции, озабоченностью проблемами климата, ужесточением конкуренции поколений, а также новой технологической революцией.Эксперты предполагают, что подобный "беспорядок" будет определять новую эпоху, по крайней мере на первых порах, в течение одного десятилетия или больше.Авторы призывают не воспринимать "эпоху беспорядка" как причину для отказа от инвестиций, так как она "принесет масштабные интервенции и ликвидность".Глобальные тенденцииИздание <a href="https://www.jpost.com/" target="_blank">The Jerusalem Post</a> ранее писало, что США стремительно сдают позиции и "приходят в упадок", чем пользуются Россия, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> и другие страны.По мнению автора материала, упадок вызван протестами, охватившими Соединенные Штаты из-за гибели <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Флойда</a> от рук полицейского в <a href="http://ria.ru/location_Minneapolis/" target="_blank" data-auto="true">Миннеаполисе</a>, и эпидемией коронавируса.В свою очередь, обозреватель Le Figaro Николя Бавре отмечал, что спустя 30 лет после распада Советского Союза аналогичная участь угрожает США. Причиной этого, по его мнению, является "самоубийственная" политика <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>, ввергающего США в атмосферу гражданской войны.Автор указывает, что нынешняя Америка переживает одновременно четыре кризиса. Эпидемия, как считает Бавре, стала для США своего рода новым <a href="http://ria.ru/location_Perl-KHarbor/" target="_blank" data-auto="true">Перл-Харбором</a>, который уже унес 110 тысяч жизней. Это повлекло рецессию исторических масштабов, когда за три месяца безработными стали 45 миллионов человек, а ВВП в 2020 году, по прогнозам, должен упасть на 6,5%. Убийство Флойда спровоцировало расовые беспорядки и грабежи в американских городах, напоминающие протесты 1968 года после убийства <a href="http://ria.ru/person_Martin_Ljuter_King/" target="_blank" data-auto="true">Мартина Лютера Кинга</a>.Проблемы в экономикеПрогнозы состояния ведущих мировых экономик в этом году особенно пессимистичны. Аналитики отмечают, что экономика США с февраля впервые за 13 лет погрузилась в рецессию. По их мнению, нынешний кризис, возможно, окажется хуже глобального финансового краха 2007-2009 годов.Ранее сообщалось, что, по прогнозу <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_rezervnaja_sistema/" target="_blank" data-auto="true">ФРС</a>, ВВП Соединенных Штатов в 2020-м снизится на 6,5%. По оптимистичному сценарию, восстановление экономики начнется во второй половине следующего года и растянется на несколько лет.Ряд экспертов считают, что к февральским показателям экономическая активность в США вернется к октябрю 2022 года. В то же время, по прогнозу бюджетного управления конгресса, для этого потребуется десятилетие.Экономические трудности также затронули и <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европу</a>. Комиссар ЕС по экономике <a href="http://ria.ru/person_Paolo_Dzhentiloni/" target="_blank" data-auto="true">Паоло Джентилони</a> в интервью изданию <a href="https://www.welt.de/" target="_blank">Welt </a>отмечал, что вызванная ситуацией с коронавирусом рецессия становится все глубже, причем она угрожает разорвать еврозону на части.По его словам, экономики <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a>, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> и <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испании</a> претерпели обвал на 10-11%, в <a href="http://ria.ru/location_Denmark/" target="_blank" data-auto="true">Дании</a>, <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> или <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> — на 4-6%.Он указывал, что странам ЕС необходимо в кратчайшие сроки согласовать план восстановления экономики для подкрепления доверия к национальным экономикам.Глава <a href="http://ria.ru/organization_MVF/" target="_blank">МВФ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kristalina_Georgieva/" target="_blank" data-auto="true">Кристалина Георгиева</a> 8 сентября сообщила о наличии признаков восстановления мировой экономики от кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
https://ria.ru/20200907/ekonomika-1576884735.html
https://ria.ru/20200909/koronavirus-1576963738.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200830/krizis-1576496874.html
https://ria.ru/20200908/kitay-1576892761.html
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джордж флойд, перл-харбор, дональд трамп, мартин лютер кинг, deutsche bank , мвф, федеральная резервная система сша, сша, испания, в мире

Deutsche Bank предсказал "глобальную эпоху беспорядка"

10:43 10.09.2020 (обновлено: 12:55 10.09.2020)
27741
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОфис Deutsche Bank
Офис Deutsche Bank - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. На смену эпохе глобализации, длившейся с 1980 года, приходит "век беспорядка", говорится в исследовании Deutsche Bank, тезисы из которого приводит РБК.
Как отмечают автор доклада Джим Рид и его коллеги, характерной чертой новой эпохи будет возвышение китайской экономики над экономикой США, причем это противостояние будет напоминать отношения Соединенных Штатов и СССР периода холодной войны.
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Ожидается, что будет продолжать нарастать величина глобального долга, реализовываться политика "вертолетных денег" от центральных банков и усиливаться влияние молодых поколений, которые вступили во взрослую жизнь в XXI веке, в том числе с позиции их веса на выборах.
"Век беспорядка" также будет характеризоваться увеличением уровня инфляции, озабоченностью проблемами климата, ужесточением конкуренции поколений, а также новой технологической революцией.
Эксперты предполагают, что подобный "беспорядок" будет определять новую эпоху, по крайней мере на первых порах, в течение одного десятилетия или больше.
Авторы призывают не воспринимать "эпоху беспорядка" как причину для отказа от инвестиций, так как она "принесет масштабные интервенции и ликвидность".
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Глобальные тенденции

Издание The Jerusalem Post ранее писало, что США стремительно сдают позиции и "приходят в упадок", чем пользуются Россия, Китай и другие страны.
По мнению автора материала, упадок вызван протестами, охватившими Соединенные Штаты из-за гибели Джорджа Флойда от рук полицейского в Миннеаполисе, и эпидемией коронавируса.
В свою очередь, обозреватель Le Figaro Николя Бавре отмечал, что спустя 30 лет после распада Советского Союза аналогичная участь угрожает США. Причиной этого, по его мнению, является "самоубийственная" политика Дональда Трампа, ввергающего США в атмосферу гражданской войны.
Автор указывает, что нынешняя Америка переживает одновременно четыре кризиса. Эпидемия, как считает Бавре, стала для США своего рода новым Перл-Харбором, который уже унес 110 тысяч жизней. Это повлекло рецессию исторических масштабов, когда за три месяца безработными стали 45 миллионов человек, а ВВП в 2020 году, по прогнозам, должен упасть на 6,5%. Убийство Флойда спровоцировало расовые беспорядки и грабежи в американских городах, напоминающие протесты 1968 года после убийства Мартина Лютера Кинга.
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Проблемы в экономике

Прогнозы состояния ведущих мировых экономик в этом году особенно пессимистичны. Аналитики отмечают, что экономика США с февраля впервые за 13 лет погрузилась в рецессию. По их мнению, нынешний кризис, возможно, окажется хуже глобального финансового краха 2007-2009 годов.
Ранее сообщалось, что, по прогнозу ФРС, ВВП Соединенных Штатов в 2020-м снизится на 6,5%. По оптимистичному сценарию, восстановление экономики начнется во второй половине следующего года и растянется на несколько лет.
Ряд экспертов считают, что к февральским показателям экономическая активность в США вернется к октябрю 2022 года. В то же время, по прогнозу бюджетного управления конгресса, для этого потребуется десятилетие.
Экономические трудности также затронули и Европу. Комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони в интервью изданию Welt отмечал, что вызванная ситуацией с коронавирусом рецессия становится все глубже, причем она угрожает разорвать еврозону на части.
По его словам, экономики Италии, Франции и Испании претерпели обвал на 10-11%, в Дании, Польши, Швеции или Германии — на 4-6%.
Он указывал, что странам ЕС необходимо в кратчайшие сроки согласовать план восстановления экономики для подкрепления доверия к национальным экономикам.
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Джордж ФлойдПерл-ХарборДональд ТрампМартин Лютер КингDeutsche BankМВФФедеральная резервная система СШАСШАИспанияВ мире
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