https://ria.ru/20200910/epokha-1577021362.html

Deutsche Bank предсказал "глобальную эпоху беспорядка"

На смену эпохе глобализации, длившейся с 1980 года, приходит "век беспорядка", говорится в исследовании Deutsche Bank, тезисы из которого приводит РБК. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T10:43

2020-09-10T10:43

2020-09-10T12:55

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перл-харбор

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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> На смену эпохе глобализации, длившейся с 1980 года, приходит "век беспорядка", говорится в исследовании <a href="http://ria.ru/organization_Deutsche_Bank_AG/" target="_blank" data-auto="true">Deutsche Bank</a>, тезисы из которого приводит <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank">РБК</a>.Как отмечают автор доклада Джим Рид и его коллеги, характерной чертой новой эпохи будет возвышение китайской экономики над экономикой <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, причем это противостояние будет напоминать отношения Соединенных Штатов и <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> периода холодной войны.Ожидается, что будет продолжать нарастать величина глобального долга, реализовываться политика "вертолетных денег" от центральных банков и усиливаться влияние молодых поколений, которые вступили во взрослую жизнь в XXI веке, в том числе с позиции их веса на выборах."Век беспорядка" также будет характеризоваться увеличением уровня инфляции, озабоченностью проблемами климата, ужесточением конкуренции поколений, а также новой технологической революцией.Эксперты предполагают, что подобный "беспорядок" будет определять новую эпоху, по крайней мере на первых порах, в течение одного десятилетия или больше.Авторы призывают не воспринимать "эпоху беспорядка" как причину для отказа от инвестиций, так как она "принесет масштабные интервенции и ликвидность".Глобальные тенденцииИздание <a href="https://www.jpost.com/" target="_blank">The Jerusalem Post</a> ранее писало, что США стремительно сдают позиции и "приходят в упадок", чем пользуются Россия, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> и другие страны.По мнению автора материала, упадок вызван протестами, охватившими Соединенные Штаты из-за гибели <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Флойда</a> от рук полицейского в <a href="http://ria.ru/location_Minneapolis/" target="_blank" data-auto="true">Миннеаполисе</a>, и эпидемией коронавируса.В свою очередь, обозреватель Le Figaro Николя Бавре отмечал, что спустя 30 лет после распада Советского Союза аналогичная участь угрожает США. Причиной этого, по его мнению, является "самоубийственная" политика <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>, ввергающего США в атмосферу гражданской войны.Автор указывает, что нынешняя Америка переживает одновременно четыре кризиса. Эпидемия, как считает Бавре, стала для США своего рода новым <a href="http://ria.ru/location_Perl-KHarbor/" target="_blank" data-auto="true">Перл-Харбором</a>, который уже унес 110 тысяч жизней. Это повлекло рецессию исторических масштабов, когда за три месяца безработными стали 45 миллионов человек, а ВВП в 2020 году, по прогнозам, должен упасть на 6,5%. Убийство Флойда спровоцировало расовые беспорядки и грабежи в американских городах, напоминающие протесты 1968 года после убийства <a href="http://ria.ru/person_Martin_Ljuter_King/" target="_blank" data-auto="true">Мартина Лютера Кинга</a>.Проблемы в экономикеПрогнозы состояния ведущих мировых экономик в этом году особенно пессимистичны. Аналитики отмечают, что экономика США с февраля впервые за 13 лет погрузилась в рецессию. По их мнению, нынешний кризис, возможно, окажется хуже глобального финансового краха 2007-2009 годов.Ранее сообщалось, что, по прогнозу <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_rezervnaja_sistema/" target="_blank" data-auto="true">ФРС</a>, ВВП Соединенных Штатов в 2020-м снизится на 6,5%. По оптимистичному сценарию, восстановление экономики начнется во второй половине следующего года и растянется на несколько лет.Ряд экспертов считают, что к февральским показателям экономическая активность в США вернется к октябрю 2022 года. В то же время, по прогнозу бюджетного управления конгресса, для этого потребуется десятилетие.Экономические трудности также затронули и <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европу</a>. Комиссар ЕС по экономике <a href="http://ria.ru/person_Paolo_Dzhentiloni/" target="_blank" data-auto="true">Паоло Джентилони</a> в интервью изданию <a href="https://www.welt.de/" target="_blank">Welt </a>отмечал, что вызванная ситуацией с коронавирусом рецессия становится все глубже, причем она угрожает разорвать еврозону на части.По его словам, экономики <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a>, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> и <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испании</a> претерпели обвал на 10-11%, в <a href="http://ria.ru/location_Denmark/" target="_blank" data-auto="true">Дании</a>, <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> или <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> — на 4-6%.Он указывал, что странам ЕС необходимо в кратчайшие сроки согласовать план восстановления экономики для подкрепления доверия к национальным экономикам.Глава <a href="http://ria.ru/organization_MVF/" target="_blank">МВФ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kristalina_Georgieva/" target="_blank" data-auto="true">Кристалина Георгиева</a> 8 сентября сообщила о наличии признаков восстановления мировой экономики от кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

https://ria.ru/20200907/ekonomika-1576884735.html

https://ria.ru/20200909/koronavirus-1576963738.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200830/krizis-1576496874.html

https://ria.ru/20200908/kitay-1576892761.html

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перл-харбор

сша

испания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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