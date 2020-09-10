https://ria.ru/20200910/ekologiya-1577035670.html

Презентация Всероссийской акции "Сохраним лес"

15 сентября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет презентацию Всероссийской акции "Сохраним лес".

2020-09-10T13:57

2020-09-10T13:57

2020-09-10T13:57

анонсы

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<strong><a href="https://pochta.rian.ru/owa/redir.aspx?C=nFqaPkO_m6RpsnUpzgiUxByKN5BMIBH-anFpwClwFj7B9CnId1XYCA..&URL=http%3a%2f%2fpressmia.ru%2fpressclub%2f20200915%2f952896505.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники: <br></strong>- заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей АНОПРИЕНКО;<br>- первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, член Президиума Совета Московской городской организации Всероссийского общества охраны природы Вячеслав ФЕТИСОВ;<br>- спортсмен-паралимпиец, член Общественной палаты РФ, рекордсмен "Книги рекордов Гиннеса" Сергей БУРЛАКОВ;<br>- член Центрального штаба ОНФ, руководитель "Молодежки ОНФ" Игорь КАСТЮКЕВИЧ;<br>- генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София МАЛЯВИНА;<br>- путешественник Федор КОНЮХОВ.<br><br>Леса России — уникальная экосистема. Массивы из хвойных и лиственных деревьев занимают почти половину территории страны и составляют четверть всего зеленого покрова Земли. Ежегодно наша страна, как и десятки других государств, сталкивается с проблемой лесных пожаров. В этом году ситуацию с огнем удается держать под контролем, однако это не отменяет важности лесовосстановления. Традиционная Всероссийская акция "Сохраним лес" началась 26 августа на Камчатке. Она станет общим вкладом волонтеров, экологов и неравнодушных жителей в лесовосстановление и экологию страны. Планируется высадить 40 миллионов деревьев. <br><br>Акция проводится при поддержке Всероссийского общества охраны природы, Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Федерального агентства лесного хозяйства в рамках национального проекта "Экология".<br>Как стартовала акция? Какие регионы она охватывает? Какова специфика и задачи 2020 года? Как принять участие в акции в своем и других регионах? Также речь пойдет об экологическом вкладе добровольцев и роли волонтерства. <br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы