Презентация Всероссийской акции "Сохраним лес"
15 сентября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет презентацию Всероссийской акции "Сохраним лес".
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Участники:
- заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей АНОПРИЕНКО;
- первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, член Президиума Совета Московской городской организации Всероссийского общества охраны природы Вячеслав ФЕТИСОВ;
- спортсмен-паралимпиец, член Общественной палаты РФ, рекордсмен "Книги рекордов Гиннеса" Сергей БУРЛАКОВ;
- член Центрального штаба ОНФ, руководитель "Молодежки ОНФ" Игорь КАСТЮКЕВИЧ;
- генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София МАЛЯВИНА;
- путешественник Федор КОНЮХОВ.
Леса России — уникальная экосистема. Массивы из хвойных и лиственных деревьев занимают почти половину территории страны и составляют четверть всего зеленого покрова Земли. Ежегодно наша страна, как и десятки других государств, сталкивается с проблемой лесных пожаров. В этом году ситуацию с огнем удается держать под контролем, однако это не отменяет важности лесовосстановления. Традиционная Всероссийская акция "Сохраним лес" началась 26 августа на Камчатке. Она станет общим вкладом волонтеров, экологов и неравнодушных жителей в лесовосстановление и экологию страны. Планируется высадить 40 миллионов деревьев.
Акция проводится при поддержке Всероссийского общества охраны природы, Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Федерального агентства лесного хозяйства в рамках национального проекта "Экология".
Как стартовала акция? Какие регионы она охватывает? Какова специфика и задачи 2020 года? Как принять участие в акции в своем и других регионах? Также речь пойдет об экологическом вкладе добровольцев и роли волонтерства.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей АНОПРИЕНКО;
- первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, член Президиума Совета Московской городской организации Всероссийского общества охраны природы Вячеслав ФЕТИСОВ;
- спортсмен-паралимпиец, член Общественной палаты РФ, рекордсмен "Книги рекордов Гиннеса" Сергей БУРЛАКОВ;
- член Центрального штаба ОНФ, руководитель "Молодежки ОНФ" Игорь КАСТЮКЕВИЧ;
- генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София МАЛЯВИНА;
- путешественник Федор КОНЮХОВ.
Леса России — уникальная экосистема. Массивы из хвойных и лиственных деревьев занимают почти половину территории страны и составляют четверть всего зеленого покрова Земли. Ежегодно наша страна, как и десятки других государств, сталкивается с проблемой лесных пожаров. В этом году ситуацию с огнем удается держать под контролем, однако это не отменяет важности лесовосстановления. Традиционная Всероссийская акция "Сохраним лес" началась 26 августа на Камчатке. Она станет общим вкладом волонтеров, экологов и неравнодушных жителей в лесовосстановление и экологию страны. Планируется высадить 40 миллионов деревьев.
Акция проводится при поддержке Всероссийского общества охраны природы, Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Федерального агентства лесного хозяйства в рамках национального проекта "Экология".
Как стартовала акция? Какие регионы она охватывает? Какова специфика и задачи 2020 года? Как принять участие в акции в своем и других регионах? Также речь пойдет об экологическом вкладе добровольцев и роли волонтерства.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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