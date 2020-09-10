Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200910/ekologiya-1577035670.html
Презентация Всероссийской акции "Сохраним лес"
15 сентября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет презентацию Всероссийской акции "Сохраним лес".
2020-09-10T13:57
2020-09-10T13:57
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/sharing/article/1577035670.jpg?1599735440
<strong><a href="https://pochta.rian.ru/owa/redir.aspx?C=nFqaPkO_m6RpsnUpzgiUxByKN5BMIBH-anFpwClwFj7B9CnId1XYCA..&amp;URL=http%3a%2f%2fpressmia.ru%2fpressclub%2f20200915%2f952896505.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники: <br></strong>- заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации&nbsp; – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей АНОПРИЕНКО;<br>- первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, член Президиума Совета Московской городской организации Всероссийского общества охраны природы Вячеслав ФЕТИСОВ;<br>- спортсмен-паралимпиец, член Общественной палаты РФ, рекордсмен "Книги рекордов Гиннеса" Сергей БУРЛАКОВ;<br>- член Центрального штаба ОНФ, руководитель "Молодежки ОНФ" Игорь КАСТЮКЕВИЧ;<br>- генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София МАЛЯВИНА;<br>- путешественник Федор КОНЮХОВ.<br><br>Леса России — уникальная экосистема. Массивы из хвойных и лиственных деревьев занимают почти половину территории страны и составляют четверть всего зеленого покрова Земли. Ежегодно наша страна, как и десятки других государств, сталкивается с проблемой лесных пожаров. В этом году ситуацию с огнем удается держать под контролем, однако это не отменяет важности лесовосстановления. Традиционная Всероссийская акция "Сохраним лес" началась 26 августа на Камчатке. Она станет общим вкладом волонтеров, экологов и неравнодушных жителей в лесовосстановление и экологию страны. Планируется высадить 40 миллионов деревьев. <br><br>Акция проводится при поддержке Всероссийского общества охраны природы, Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Федерального агентства лесного хозяйства в рамках национального проекта "Экология".<br>Как стартовала акция? Какие регионы она охватывает? Какова специфика и задачи 2020 года? Как принять участие в акции в своем и других регионах? Также речь пойдет об экологическом вкладе добровольцев и роли волонтерства. <br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Презентация Всероссийской акции "Сохраним лес"

13:57 10.09.2020
33
15 сентября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет презентацию Всероссийской акции "Сохраним лес".
Задать вопрос

Участники:
- заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации  – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей АНОПРИЕНКО;
- первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, член Президиума Совета Московской городской организации Всероссийского общества охраны природы Вячеслав ФЕТИСОВ;
- спортсмен-паралимпиец, член Общественной палаты РФ, рекордсмен "Книги рекордов Гиннеса" Сергей БУРЛАКОВ;
- член Центрального штаба ОНФ, руководитель "Молодежки ОНФ" Игорь КАСТЮКЕВИЧ;
- генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София МАЛЯВИНА;
- путешественник Федор КОНЮХОВ.

Леса России — уникальная экосистема. Массивы из хвойных и лиственных деревьев занимают почти половину территории страны и составляют четверть всего зеленого покрова Земли. Ежегодно наша страна, как и десятки других государств, сталкивается с проблемой лесных пожаров. В этом году ситуацию с огнем удается держать под контролем, однако это не отменяет важности лесовосстановления. Традиционная Всероссийская акция "Сохраним лес" началась 26 августа на Камчатке. Она станет общим вкладом волонтеров, экологов и неравнодушных жителей в лесовосстановление и экологию страны. Планируется высадить 40 миллионов деревьев.

Акция проводится при поддержке Всероссийского общества охраны природы, Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Федерального агентства лесного хозяйства в рамках национального проекта "Экология".
Как стартовала акция? Какие регионы она охватывает? Какова специфика и задачи 2020 года? Как принять участие в акции в своем и других регионах? Также речь пойдет об экологическом вкладе добровольцев и роли волонтерства.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
000000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Строительство на территории индустриального парка Достояние в Краснодарском крае
На Кубани готовность индустриального парка "Достояние"превышает 40%
Ижевск
Власти Удмуртии построят 88 фельдшерско-акушерских пунктов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Села Липецкой области обеспечат высокоскоростным интернетом
Кролиководческое хозяйство ООО Раббит
В Ленобласти создадут учебный животноводческий центр
Российский Интернет Форум РИФ in the City
РИФ in the City пройдет 21 сентября
Голосование на выборах
Песков оценил возможность второго тура на выборах в Иркутской области
Производство лекарств
В Липецкой области создадут межрегиональный центр радионуклидной терапии
Выставка и мозаика акции Пожалуйста, дышите!
Фотовыставка проекта "Пожалуйста, дышите!" открылась в ГИМ
Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг Мои документы
МФЦ Липецкой области предоставляют услуги по экстерриториальному принципу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Песков назвал решение о снятии ограничений по коронавирусу верным
Стенд АО МСП Банк
МСП Банк и омские власти поддержат инвестпроекты субъектов МСП
Новый детский сад в селе Тиличики Камчатского края
На Камчатке до конца года сдадут в эксплуатацию четыре детсада
Фонарный мост через реку Мойку в Санкт-Петербурге
Песков оценил идею переноса одного из министерств в Санкт-Петербург
Колосья с зерном риса, выращенные на селекционных полях Федерального научного центра риса в Краснодарском крае
Нижегородские аграрии собрали 1,5 миллиона тонн зерна
Мужчина держит бутылку с крепким алкоголем
Названа основная причина суицидов в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:11В Германии назвали ошибкой призывы остановить "Северный поток — 2"
03:04Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту
02:53Министр информации Иордании назвал возможную причину взрыва в Эз-Зарке
02:32Небензя ответил на обвинения Запада по ситуации с Навальным
02:14Названа достопримечательность, вызвавшая самые негативные отзывы туристов
02:05Эксперт рассказал о новой схеме обмана с "денежной компенсацией"
02:00Назван главный осенний продукт для похудения
01:59СМИ сообщило о ракетном обстреле Сирии армией Израиля
01:55СМИ: при взрыве в окрестностях города Эз-Зарка погибли два человека
01:49Стали известны новые детали гибели российской модели в Италии
01:45В Иордании в районе склада боеприпасов прогремел взрыв, сообщает СМИ
01:23Российские спутники смогут показывать рекламу из открытого космоса
01:19США на заседании Совбеза ООН по Сирии подняли тему Навального
01:08Замгенпрокурора России встретился с руководством Минобороны Сирии
00:27Небензя прокомментировал ситуацию с Навальным
23:51Эстония призвала провести международное расследование по делу Навального
23:49Супруга Цепкало: мы всегда хотели иметь хорошие отношения с россиянами
23:34Депутат Рады Деркач назвал американские санкции местью демократов
23:24В Раде рассказали о состоянии заразившейся коронавирусом Тимошенко
23:21Жанна Агузарова выпустила альбом впервые почти за 30 лет
Лента новостейМолния