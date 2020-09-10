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Туризм
https://ria.ru/20200910/egipet-1577028321.html
Эксперты считают возможным возобновление прямых рейсов на курорты Египта
Эксперты туристической отрасли считают, что после возобновления прямых авиарейсов из России в Каир можно рассчитывать на то, что скоро самолеты полетят и на... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T14:01
2020-09-10T14:01
туризм
коронавирус covid-19
туризм
бодрум
авиакомпании
пассажиры
красное море
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
хургада
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> Эксперты туристической отрасли считают, что после возобновления прямых авиарейсов из России в Каир можно рассчитывать на то, что скоро самолеты полетят и на курорты Египта, сообщает АТОР.Россия в среду восстановила прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение уже с пятой страной: начинаются полеты в Каир. Не вызывает сомнений, что Египет может стать "спасителем" зимнего сезона для российских туроператоров. И в этом случае чартеров на курорты Красного моря окажется не меньше, чем сегодня летает на турецкие. Ведь всего за месяц с момента возобновления авиасообщения с туристическими провинциями Турции только в Анталье уже побывали 336 тысяч россиян, отметили эксперты ассоциации.Специалисты поясняют, что возобновление рейсов на курорты Египта выгодно и авиакомпаниям, и путешественникам по нескольким причинам. Для перевозчиков до 31 октября в аэропортах Красного моря действуют скидки 50 процентов по операциям "взлет-посадка", скидки на наземное обслуживание сейчас составляют 20 процентов, цены на авиатопливо — льготные, процедуры при выдаче слотов — упрощенные.Иностранные гости, прилетающие в туристические провинции Красного моря прямыми рейсами, до конца октября освобождены от визовых сборов. Все, что нужно предъявить на погранконтроле, это паспорт и отрицательный ПЦР-тест на коронавирус."Выиграют туристы и на экскурсиях, так как посетить объекты Верхнего Египта (храмы Луксора и Асуана) до конца октября можно за половину их обычной стоимости", — уточнили в АТОР.
https://ria.ru/20200907/emiraty-1576672010.html
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хургада
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коронавирус covid-19, туризм, бодрум, авиакомпании, пассажиры, красное море, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, хургада, шарм-эш-шейх, турция, стамбул, египет, луксор

Эксперты считают возможным возобновление прямых рейсов на курорты Египта

14:01 10.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкУличный торговец в Шарм-эль-Шейхе
Уличный торговец в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Эксперты туристической отрасли считают, что после возобновления прямых авиарейсов из России в Каир можно рассчитывать на то, что скоро самолеты полетят и на курорты Египта, сообщает АТОР.
Россия в среду восстановила прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение уже с пятой страной: начинаются полеты в Каир.
"По информации источников АТОР, в этом зимнем сезоне возвращение прямых рейсов на курорты Египта возможно. В первую очередь, в этом заинтересованы сами авиаперевозчики. В условиях закрытых границ им крайне необходимы круглогодичные направления с большим трафиком", — считают эксперты.
Не вызывает сомнений, что Египет может стать "спасителем" зимнего сезона для российских туроператоров. И в этом случае чартеров на курорты Красного моря окажется не меньше, чем сегодня летает на турецкие. Ведь всего за месяц с момента возобновления авиасообщения с туристическими провинциями Турции только в Анталье уже побывали 336 тысяч россиян, отметили эксперты ассоциации.
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Специалисты поясняют, что возобновление рейсов на курорты Египта выгодно и авиакомпаниям, и путешественникам по нескольким причинам. Для перевозчиков до 31 октября в аэропортах Красного моря действуют скидки 50 процентов по операциям "взлет-посадка", скидки на наземное обслуживание сейчас составляют 20 процентов, цены на авиатопливо — льготные, процедуры при выдаче слотов — упрощенные.
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Иностранные гости, прилетающие в туристические провинции Красного моря прямыми рейсами, до конца октября освобождены от визовых сборов. Все, что нужно предъявить на погранконтроле, это паспорт и отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.
"Выиграют туристы и на экскурсиях, так как посетить объекты Верхнего Египта (храмы Луксора и Асуана) до конца октября можно за половину их обычной стоимости", — уточнили в АТОР.
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ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмБодрумавиакомпаниипассажирыКрасное мореАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмХургадаШарм-эш-ШейхТурцияСтамбулЕгипетЛуксор
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