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Рязанская область
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В Рязани торговому городку вернут исторический облик, заявил губернатор
Торговому городку Рязани вернут его исторический облик и его предназначение, но уже в новом формате, заявил в четверг губернатор Николай Любимов на обсуждении... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T17:07
2020-09-10T17:07
рязанская область
россия
николай любимов
рязань
рязанская область
общество
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<strong>РЯЗАНЬ, 10 сен - РИА Новости.</strong> Торговому городку <a href="http://ria.ru/location_Rjazan/" target="_blank" data-auto="true">Рязани</a> вернут его исторический облик и его предназначение, но уже в новом формате, заявил в четверг губернатор <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Ljubimov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Любимов</a> на обсуждении планов развития местной достопримечательности.Любимов отметил, что Торговый городок является знаковым для Рязани и жителей региона местом, которое необходимо восстановить. Решение об этом было принято в прошлом году и получило широкую поддержку со стороны общественности.По его словам, теперь ансамбль зданий и территория городка включены в список выявленных объектов культурного наследия <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a>. Кроме того, были выделены бюджетные средства и проведена историко-культурная экспертиза, по результатам которой Торговый городок получил статус достопримечательного места и включен в Единый государственный реестр памятников истории и культуры народов <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>. Также утверждены границы территории, режимы использования достопримечательного места. Разработан проект благоустройства Торгового городка при обеспечении его сохранности. В настоящее время он проходит государственную историко-культурную экспертизу.Губернатор выразил уверенность в том, что ансамбль будет интересен и жителям, и гостям региона. По словам Любимова, сейчас прорабатывается несколько вариантов восстановления Торгового городка. Все они будут тщательно рассмотрены и пройдут обязательно общественное обсуждение.Глава региона поручил включить вопросы сохранения и развития Торгового городка в повестку ближайшего заседания совета при губернаторе по сохранению культурного наследия Рязанской области."Все это очень важно, нам некогда раскачиваться. Мы должны уже к 2022 году показать людям, куда и зачем они могут прийти. Уверен, что при том энтузиазме, который я сегодня увидел, и опыте людей, которые уже реализовывали подобные проекты, это вполне возможно", – сказал губернатор.
https://realty.ria.ru/20200910/vdnkh-1577016374.html
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россия, николай любимов, рязань, рязанская область, общество

В Рязани торговому городку вернут исторический облик, заявил губернатор

17:07 10.09.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Губернатор Рязанской области Николай Любимов
 Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Губернатор Рязанской области Николай Любимов. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 10 сен - РИА Новости. Торговому городку Рязани вернут его исторический облик и его предназначение, но уже в новом формате, заявил в четверг губернатор Николай Любимов на обсуждении планов развития местной достопримечательности.
Любимов отметил, что Торговый городок является знаковым для Рязани и жителей региона местом, которое необходимо восстановить. Решение об этом было принято в прошлом году и получило широкую поддержку со стороны общественности.
"Все это время шла целенаправленная, планомерная работа, которая позволила нам сделать несколько значимых шагов... Вопросы, которые находятся в правовой плоскости, как правило, оказываются самыми сложными и решаются непросто и долго. Тем не менее мы это сделали. Создана та важная основа, без которой мы не смогли бы двигаться дальше и решать вопросы восстановления объекта", – сказал Любимов.
По его словам, теперь ансамбль зданий и территория городка включены в список выявленных объектов культурного наследия Рязанской области. Кроме того, были выделены бюджетные средства и проведена историко-культурная экспертиза, по результатам которой Торговый городок получил статус достопримечательного места и включен в Единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации. Также утверждены границы территории, режимы использования достопримечательного места. Разработан проект благоустройства Торгового городка при обеспечении его сохранности. В настоящее время он проходит государственную историко-культурную экспертизу.
"Для восстановления Торгового городка потребуется еще немало усилий и средств. Главное – принято принципиальное решение: вернуть рязанцам их гордость. Этот выставочный комплекс имел огромное значение для региона и был символом успехов Рязанской области, точкой притяжения для специалистов разных отраслей со всей страны и союзных республик. Долгое время Торговый городок был оставлен без внимания. Но эту несправедливость мы уже начали исправлять в том году и обязательно продолжим возрождение нашего достояния. Мы вернем Торговому городку его исторический облик и его предназначение, но уже в новом формате", – сказал глава региона.
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Губернатор выразил уверенность в том, что ансамбль будет интересен и жителям, и гостям региона. По словам Любимова, сейчас прорабатывается несколько вариантов восстановления Торгового городка. Все они будут тщательно рассмотрены и пройдут обязательно общественное обсуждение.
"Окончательное решение будет приниматься жителями города. Это важно! Именно рязанцы должны решить, каким быть Торговому городку", – добавил Любимов.
Глава региона поручил включить вопросы сохранения и развития Торгового городка в повестку ближайшего заседания совета при губернаторе по сохранению культурного наследия Рязанской области.
"Все это очень важно, нам некогда раскачиваться. Мы должны уже к 2022 году показать людям, куда и зачем они могут прийти. Уверен, что при том энтузиазме, который я сегодня увидел, и опыте людей, которые уже реализовывали подобные проекты, это вполне возможно", – сказал губернатор.
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Рязанская областьРоссияНиколай ЛюбимовРязаньРязанская областьОбщество
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