https://ria.ru/20200910/dostoprimechatelnost-1577052842.html

В Рязани торговому городку вернут исторический облик, заявил губернатор

Торговому городку Рязани вернут его исторический облик и его предназначение, но уже в новом формате, заявил в четверг губернатор Николай Любимов на обсуждении... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T17:07

2020-09-10T17:07

2020-09-10T17:07

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николай любимов

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рязанская область

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<strong>РЯЗАНЬ, 10 сен - РИА Новости.</strong> Торговому городку <a href="http://ria.ru/location_Rjazan/" target="_blank" data-auto="true">Рязани</a> вернут его исторический облик и его предназначение, но уже в новом формате, заявил в четверг губернатор <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Ljubimov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Любимов</a> на обсуждении планов развития местной достопримечательности.Любимов отметил, что Торговый городок является знаковым для Рязани и жителей региона местом, которое необходимо восстановить. Решение об этом было принято в прошлом году и получило широкую поддержку со стороны общественности.По его словам, теперь ансамбль зданий и территория городка включены в список выявленных объектов культурного наследия <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a>. Кроме того, были выделены бюджетные средства и проведена историко-культурная экспертиза, по результатам которой Торговый городок получил статус достопримечательного места и включен в Единый государственный реестр памятников истории и культуры народов <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>. Также утверждены границы территории, режимы использования достопримечательного места. Разработан проект благоустройства Торгового городка при обеспечении его сохранности. В настоящее время он проходит государственную историко-культурную экспертизу.Губернатор выразил уверенность в том, что ансамбль будет интересен и жителям, и гостям региона. По словам Любимова, сейчас прорабатывается несколько вариантов восстановления Торгового городка. Все они будут тщательно рассмотрены и пройдут обязательно общественное обсуждение.Глава региона поручил включить вопросы сохранения и развития Торгового городка в повестку ближайшего заседания совета при губернаторе по сохранению культурного наследия Рязанской области."Все это очень важно, нам некогда раскачиваться. Мы должны уже к 2022 году показать людям, куда и зачем они могут прийти. Уверен, что при том энтузиазме, который я сегодня увидел, и опыте людей, которые уже реализовывали подобные проекты, это вполне возможно", – сказал губернатор.

https://realty.ria.ru/20200910/vdnkh-1577016374.html

https://ria.ru/20120417/628599300.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, николай любимов, рязань, рязанская область, общество