https://ria.ru/20200910/donbass-1577029120.html

Кремль приветствует стремление группы по Донбассу к прекращению огня

Все участники трехсторонней контактной группы по Донбасу заинтересованы в прекращении огня, и это можно только приветствовать, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T12:33

2020-09-10T12:33

2020-09-10T12:33

ситуация в днр и лнр

донбасс

дмитрий песков

горловка

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/147712/13/1477121354_0:192:2950:1851_1400x0_80_0_0_bebad3e0e5d406691857553a61b43379.jpg

<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Все участники трехсторонней контактной группы по Донбасу заинтересованы в прекращении огня, и это можно только приветствовать, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Контактная группа по <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассу</a> на внеочередном заседании договорилась о проведении в четверг совместной инспекции по фиксации устранения позиций украинских силовиков в населенном пункте Шумы под <a href="http://ria.ru/location_Horlivka/" target="_blank" data-auto="true">Горловкой</a>. Мероприятие назначено на 14.00 (совпадает с мск).

донбасс

горловка

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, донбасс, дмитрий песков, горловка, в мире