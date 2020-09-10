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Кремль приветствует стремление группы по Донбассу к прекращению огня
Все участники трехсторонней контактной группы по Донбасу заинтересованы в прекращении огня, и это можно только приветствовать, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T12:33
2020-09-10T12:33
ситуация в днр и лнр
донбасс
дмитрий песков
горловка
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Все участники трехсторонней контактной группы по Донбасу заинтересованы в прекращении огня, и это можно только приветствовать, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Контактная группа по <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассу</a> на внеочередном заседании договорилась о проведении в четверг совместной инспекции по фиксации устранения позиций украинских силовиков в населенном пункте Шумы под <a href="http://ria.ru/location_Horlivka/" target="_blank" data-auto="true">Горловкой</a>. Мероприятие назначено на 14.00 (совпадает с мск).
донбасс
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ситуация в днр и лнр, донбасс, дмитрий песков, горловка, в мире

Кремль приветствует стремление группы по Донбассу к прекращению огня

12:33 10.09.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Все участники трехсторонней контактной группы по Донбасу заинтересованы в прекращении огня, и это можно только приветствовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Контактная группа по Донбассу на внеочередном заседании договорилась о проведении в четверг совместной инспекции по фиксации устранения позиций украинских силовиков в населенном пункте Шумы под Горловкой. Мероприятие назначено на 14.00 (совпадает с мск).
"Как нам представляется, все участники контактной группы, включая российскую сторону, заинтересованы в продолжении режима прекращения огня, заинтересованы в любых действиях, которые ведут к разрядке обстановки на линии соприкосновения, поэтому если подобные действия (согласованы - ред.), а они согласованы, это можно только приветствовать, и будем надеяться, что это действительно возымеет необходимый эффект", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, как оцениваются договоренности трехсторонней контактной группы.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассДмитрий ПесковГорловкаВ мире
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