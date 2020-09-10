https://ria.ru/20200910/donbass-1577029120.html
Кремль приветствует стремление группы по Донбассу к прекращению огня
Все участники трехсторонней контактной группы по Донбасу заинтересованы в прекращении огня, и это можно только приветствовать, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T12:33
2020-09-10T12:33
2020-09-10T12:33
ситуация в днр и лнр
донбасс
дмитрий песков
горловка
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Все участники трехсторонней контактной группы по Донбасу заинтересованы в прекращении огня, и это можно только приветствовать, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Контактная группа по <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассу</a> на внеочередном заседании договорилась о проведении в четверг совместной инспекции по фиксации устранения позиций украинских силовиков в населенном пункте Шумы под <a href="http://ria.ru/location_Horlivka/" target="_blank" data-auto="true">Горловкой</a>. Мероприятие назначено на 14.00 (совпадает с мск).
донбасс
горловка
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, донбасс, дмитрий песков, горловка, в мире