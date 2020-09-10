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https://ria.ru/20200910/dobrovinskiy-1577060266.html
Минюст предложил возбудить дисциплинарное дело против Добровинского
Минюст РФ предлагает возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката Александра Добровинского, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T19:05
2020-09-10T19:05
дтп с участием михаила ефремова
россия
александр добровинский
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Минюст РФ предлагает возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александра Добровинского</a>, сообщается на сайте ведомства.Александр Добровинский является адвокатом потерпевших в Пресненском суде <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в деле о смертельном ДТП с участием актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>, который был признан виновным.
https://ria.ru/20200830/groza-1576483086.html
Ладно Пашаев цирк устроил, а Добровинского то за что?
17
Отправьте его к Ефремову в камеру......
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россия
москва
РИА Новости
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дтп с участием михаила ефремова, россия, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия

Минюст предложил возбудить дисциплинарное дело против Добровинского

19:05 10.09.2020
5999
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАдвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Минюст РФ предлагает возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката Александра Добровинского, сообщается на сайте ведомства.

"Минюст России предлагает... возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката Александра Добровинского", - говорится в сообщении.

Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 30.08.2020
30 августа, 08:47
"Коллеги заигрались": адвокат оценил работу Пашаева и Добровинского
Александр Добровинский является адвокатом потерпевших в Пресненском суде Москвы в деле о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, который был признан виновным.
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Обсудить 7
ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Ладно Пашаев цирк устроил, а Добровинского то за что?
10 сентября, 19:33
Андрей МартыновАндрей Мартынов
1301003
Отправьте его к Ефремову в камеру......
10 сентября, 19:11
Степан КрасновСтепан Краснов
2100010
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