https://ria.ru/20200910/dobrovinskiy-1577060266.html

Минюст предложил возбудить дисциплинарное дело против Добровинского

Минюст РФ предлагает возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката Александра Добровинского, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T19:05

2020-09-10T19:05

2020-09-10T19:05

дтп с участием михаила ефремова

россия

александр добровинский

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Минюст РФ предлагает возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александра Добровинского</a>, сообщается на сайте ведомства.Александр Добровинский является адвокатом потерпевших в Пресненском суде <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в деле о смертельном ДТП с участием актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>, который был признан виновным.

https://ria.ru/20200830/groza-1576483086.html

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россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, россия, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия