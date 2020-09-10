https://ria.ru/20200910/dobrovinskiy-1577060266.html
Минюст предложил возбудить дисциплинарное дело против Добровинского
Минюст РФ предлагает возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката Александра Добровинского, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T19:05
2020-09-10T19:05
2020-09-10T19:05
дтп с участием михаила ефремова
россия
александр добровинский
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Минюст РФ предлагает возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александра Добровинского</a>, сообщается на сайте ведомства.Александр Добровинский является адвокатом потерпевших в Пресненском суде <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в деле о смертельном ДТП с участием актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>, который был признан виновным.
https://ria.ru/20200830/groza-1576483086.html
Андрей Мартынов
Ладно Пашаев цирк устроил, а Добровинского то за что?
17
Степан Краснов
Отправьте его к Ефремову в камеру......
13
7
россия
москва
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп с участием михаила ефремова, россия, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия