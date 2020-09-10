https://ria.ru/20200910/degtyarev-1577027672.html
Путин не планирует встречу с Дегтяревым в ближайшее время
Встреча президента РФ Владимира Путина и врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва пока не планируется, но может состояться при необходимости,... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T12:20
2020-09-10T12:20
2020-09-10T14:56
хабаровский край
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
михаил дегтярев
дмитрий песков
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 10 сен – РИА Новости.</strong> Встреча президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> и врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва пока не планируется, но может состояться при необходимости, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края 20 июля вместо <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Фургала</a>, который смещен с поста в связи с утратой доверия. Во время встречи с Путиным Дегтярев обещал доложить о работе через месяц.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хабаровский край, уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, михаил дегтярев, дмитрий песков, владимир путин, политика