https://ria.ru/20200910/degtyarev-1577027672.html

Путин не планирует встречу с Дегтяревым в ближайшее время

Встреча президента РФ Владимира Путина и врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва пока не планируется, но может состояться при необходимости,... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T12:20

2020-09-10T12:20

2020-09-10T14:56

хабаровский край

уголовное дело сергея фургала

сергей фургал

михаил дегтярев

дмитрий песков

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 10 сен – РИА Новости.</strong> Встреча президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> и врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва пока не планируется, но может состояться при необходимости, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края 20 июля вместо <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Фургала</a>, который смещен с поста в связи с утратой доверия. Во время встречи с Путиным Дегтярев обещал доложить о работе через месяц.

хабаровский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хабаровский край, уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, михаил дегтярев, дмитрий песков, владимир путин, политика