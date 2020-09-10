https://ria.ru/20200910/chempionat-1577047301.html

Финал чемпионата CASE-IN стартовал в Москве

Финальные испытания VIII Международного инженерного чемпионата CASE-IN − одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" - стартовал в РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T16:03

2020-09-10T16:03

2020-09-10T16:53

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технологии

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. </strong>Финальные испытания VIII Международного инженерного чемпионата CASE-IN − одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" - стартовал в четверг в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, бороться за призы в течение двух дней будут 133 команды, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Среди участников – финалисты Студенческой лиги чемпионата, Лиги молодых специалистов и финалисты от ПАО "<a href="http://ria.ru/organization_T_Pljus/" target="_blank" data-auto="true">Т Плюс</a>"."В финальных испытаниях примут участие студенты и молодые специалисты из 44 городов. Причем не только России, но и Беларуси и Казахстана. Онлайн-формат никак не повлиял на программу финала: сегодня у участников защиты кейсов, а уже завтра они смогут пообщаться с представителями 12 крупнейших российских корпораций. По итогам этих онлайн-встреч многие из ребят получат работу или стажировку", – приводится в сообщении комментарий генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Komissarov/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Комиссарова</a>. Он отметил, что победители и чемпионы получат не только стажировки и практики, но и возможность поступить в магистратуру или аспирантуру без вступительных испытаний. А лучшие молодые специалисты войдут в управленческий кадровый резерв своих компаний. "Кроме того, у ребят есть возможность получить в наставники "Лидеров России" – полуфиналистов, финалистов и победителей нашего флагманского проекта. Эту программу мы проводим уже третий год подряд вместе с нашей Мастерской управления "Сенеж", – добавил Комиссаров.В этом году финал чемпионата CASE-IN проходит в смешанном формате: онлайн и офлайн. Участники защищают кейсы дистанционно, а спикеры и модераторы находятся на площадке проведения конкурса в Москве. Финал чемпионата продолжит 11 сентября День карьеры, где финалисты представят резюме будущим работодателям, узнают об условиях прохождения практик и стажировок, станут участниками мастер-классов и виртуальных экскурсий на предприятия. Во второй день финала также пройдет пленарная сессия "ТЭК, инженерное образование и молодежная политика перед вызовом пандемии COVID-19" с участием руководителей национальных партнеров чемпионата. В тот же день состоится торжественное награждение чемпионов и призеров VIII Международного инженерного чемпионата "CASE-IN". Победителями Студенческой лиги станут по три лучшие команды в каждом отраслевом направлении. По три команды-победителя будут также названы в Лиге молодых специалистов и в Специальной лиге ПАО "Т Плюс".

https://ria.ru/20191130/1561763167.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, технологии