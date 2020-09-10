https://ria.ru/20200910/bronetekhnika-1577030581.html

В ЛНР обвинили силовиков в размещении бронетехники в жилых районах

Украинские силовики размещают бронетехнику в подконтрольных Киеву населенных пунктах вблизи линии соприкосновения в Донбассе, заявил в четверг журналистам... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T12:59

2020-09-10T12:59

2020-09-10T12:59

яков осадчий

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

киев

украина

в мире

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<strong>ЛУГАНСК, 10 сен - РИА Новости.</strong> Украинские силовики размещают бронетехнику в подконтрольных <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеву</a> населенных пунктах вблизи линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>, заявил в четверг журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Луганской народной республики</a> <a href="http://ria.ru/person_yakov-osadchiy/" target="_blank" data-auto="true">Яков Осадчий</a>.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта."В нарушение третьего пункта дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня фиксируется размещение вооружения и военной техники вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> территории", - заявил Осадчий.По его словам, за минувшие сутки выявлена бронетехника украинских силовиков в жилых районах подконтрольных Киеву Счастья, Крымского и Новозвановки.

https://ria.ru/20200909/donbass-1577007349.html

луганская народная республика

киев

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яков осадчий, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, киев, украина, в мире