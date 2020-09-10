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В Британии 101-летняя пенсионерка нашла необычный способ помочь врачам
Бывшая медсестра и ветеран Второй мировой войны Джоан Рич собрала уже 22 тысячи фунтов стерлигов для Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS),... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T15:51
2020-09-10T15:51
великобритания
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Бывшая медсестра и ветеран Второй мировой войны Джоан Рич собрала уже 22 тысячи фунтов стерлигов для Национальной службы здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> (NHS), поставив цель 102 раза обойти по кругу местный парк к своему 102-му дню рождения, сообщает издание <a href="https://www.belfasttelegraph.co.uk/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Belfast Telegraph</a>.Женщина решила пойти по стопам британского ветерана Второй мировой войны Тома Мура, которому удалось собрать для медиков более 32 миллионов фунтов стерлингов, обойдя свой 25-метровый двор 100 раз до того, как ему исполнилось 100 лет.На данный момент пенсионерке удалось пройти уже 100 кругов в парке Алленби, расположенном в городе Филикстоу. Каждый круг женщина проходит 560 метров, опираясь на свои ходунки или инвалидную коляску. Последний круг Джоан планирует завершить 11 сентября в свой день рождения.Дочь женщины создала страницу на платформе JustGiving, где инициативу Джоан могут поддержать все желающие. На данный момент пожертвования отправили уже более тысячи человек, собранная сумма значительно превысила изначально поставленную цель в тысячу фунтов."Единственное, что я могу сделать, чтобы помочь, это ходить, как сэр Том, надеюсь, это что-то изменит", - считает Джоан.Ранее королева Великобритании Елизавета Вторая посвятила в рыцари 100-летнего ветерана Тома Мура за помощь медикам.
https://ria.ru/20200526/1572011685.html
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великобритания, в мире

В Британии 101-летняя пенсионерка нашла необычный способ помочь врачам

15:51 10.09.2020
971
© Depositphotos / ftelkovРуки пожилой женщины
Руки пожилой женщины - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© Depositphotos / ftelkov
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Бывшая медсестра и ветеран Второй мировой войны Джоан Рич собрала уже 22 тысячи фунтов стерлигов для Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), поставив цель 102 раза обойти по кругу местный парк к своему 102-му дню рождения, сообщает издание Belfast Telegraph.
Женщина решила пойти по стопам британского ветерана Второй мировой войны Тома Мура, которому удалось собрать для медиков более 32 миллионов фунтов стерлингов, обойдя свой 25-метровый двор 100 раз до того, как ему исполнилось 100 лет.
На данный момент пенсионерке удалось пройти уже 100 кругов в парке Алленби, расположенном в городе Филикстоу. Каждый круг женщина проходит 560 метров, опираясь на свои ходунки или инвалидную коляску. Последний круг Джоан планирует завершить 11 сентября в свой день рождения.
Дочь женщины создала страницу на платформе JustGiving, где инициативу Джоан могут поддержать все желающие. На данный момент пожертвования отправили уже более тысячи человек, собранная сумма значительно превысила изначально поставленную цель в тысячу фунтов.
"Единственное, что я могу сделать, чтобы помочь, это ходить, как сэр Том, надеюсь, это что-то изменит", - считает Джоан.
Ранее королева Великобритании Елизавета Вторая посвятила в рыцари 100-летнего ветерана Тома Мура за помощь медикам.
Депутат, член комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Борис Менделевич - РИА Новости, 1920, 26.05.2020
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