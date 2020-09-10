https://ria.ru/20200910/belorussiya-1577055158.html

СК Белоруссии завел 43 уголовных дела из-за угроз должностным лицам

Следственный комитет Белоруссии возбудил 43 уголовных дела по фактам угроз должностным лицам, всего уже к настоящему времени зафиксированы 122 такие угрозы,... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T17:43

2020-09-10T17:43

2020-09-10T17:50

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<strong>МИНСК, 10 сен – РИА Новости.</strong> Следственный комитет <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> возбудил 43 уголовных дела по фактам угроз должностным лицам, всего уже к настоящему времени зафиксированы 122 такие угрозы, сообщила в четверг пресс-служба МВД республики.Там подчеркивается, что подразделения уголовного розыска и другие службы криминальной милиции продолжают оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех виновных в рассылке угроз должностным лицам, а также оперативное сопровождение хода расследования уголовных дел.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://radiosputnik.ria.ru/20200910/oppozitsiya-1577050156.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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