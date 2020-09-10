СК Белоруссии завел 43 уголовных дела из-за угроз должностным лицам
17:43 10.09.2020 (обновлено: 17:50 10.09.2020)
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© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники правоохранительных органов Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии . Архивное фото
МИНСК, 10 сен – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии возбудил 43 уголовных дела по фактам угроз должностным лицам, всего уже к настоящему времени зафиксированы 122 такие угрозы, сообщила в четверг пресс-служба МВД республики.
"По состоянию на 9 сентября, зафиксировано 122 угрозы должностным лицам в связи с исполнением ими служебных обязанностей. Такие сообщения поступали в СМС, через мессенджеры, соцсети, в листовках и по электронной почте. По указанным фактам Следственным комитетом возбуждено 43 уголовных дела", - говорится в сообщении пресс-службы в официальном Telegram-канале.
Там подчеркивается, что подразделения уголовного розыска и другие службы криминальной милиции продолжают оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех виновных в рассылке угроз должностным лицам, а также оперативное сопровождение хода расследования уголовных дел.
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