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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200910/belorussiya-1577055158.html
СК Белоруссии завел 43 уголовных дела из-за угроз должностным лицам
Следственный комитет Белоруссии возбудил 43 уголовных дела по фактам угроз должностным лицам, всего уже к настоящему времени зафиксированы 122 такие угрозы,... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T17:43
2020-09-10T17:50
протесты в белоруссии
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 10 сен – РИА Новости.</strong> Следственный комитет <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> возбудил 43 уголовных дела по фактам угроз должностным лицам, всего уже к настоящему времени зафиксированы 122 такие угрозы, сообщила в четверг пресс-служба МВД республики.Там подчеркивается, что подразделения уголовного розыска и другие службы криминальной милиции продолжают оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех виновных в рассылке угроз должностным лицам, а также оперативное сопровождение хода расследования уголовных дел.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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белоруссия, в мире

СК Белоруссии завел 43 уголовных дела из-за угроз должностным лицам

17:43 10.09.2020 (обновлено: 17:50 10.09.2020)
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© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники правоохранительных органов Белоруссии
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии . Архивное фото
МИНСК, 10 сен – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии возбудил 43 уголовных дела по фактам угроз должностным лицам, всего уже к настоящему времени зафиксированы 122 такие угрозы, сообщила в четверг пресс-служба МВД республики.

"По состоянию на 9 сентября, зафиксировано 122 угрозы должностным лицам в связи с исполнением ими служебных обязанностей. Такие сообщения поступали в СМС, через мессенджеры, соцсети, в листовках и по электронной почте. По указанным фактам Следственным комитетом возбуждено 43 уголовных дела", - говорится в сообщении пресс-службы в официальном Telegram-канале.

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Там подчеркивается, что подразделения уголовного розыска и другие службы криминальной милиции продолжают оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех виновных в рассылке угроз должностным лицам, а также оперативное сопровождение хода расследования уголовных дел.
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