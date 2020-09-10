https://ria.ru/20200910/belorussiya-1577051403.html

Белорусский парламентарий обсудил с ПА ОБСЕ ситуацию в стране

Состоялась онлайн-встреча председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Белоруссии, руководителя делегации Национального... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T16:52

2020-09-10T16:52

2020-09-10T16:52

протесты в белоруссии

обсе

александр лукашенко

швеция

сербия

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 10 сен - РИА Новости.</strong> Состоялась онлайн-встреча председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, руководителя делегации Национального собрания в Парламентской ассамблее <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> Андрея Савиных с председателем ПА ОБСЕ Георгием Церетели, сообщили в пресс-службе Палаты представителей.В мероприятии также приняли участие генеральный секретарь ПА ОБСЕ Роберто Монтелла, руководство общего комитета ПА ОБСЕ по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам и глава делегации <a href="http://ria.ru/location_Albania/" target="_blank" data-auto="true">Албании</a> (страны, председательствующей в ОБСЕ) в ПА ОБСЕ Дитмир Бушати.Стороны обсудили текущую внутриполитическую ситуацию в Белоруссии. Андрей Савиных напомнил, что 9 августа прошли президентские выборы. Они признаны состоявшимися и по их итогам, в соответствии с протоколом ЦИК, победу одержал действующий президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Его победа косвенно подтверждается и независимыми экспертами, отметил Савиных, в частности, результатами экзит-поллов, проведенных представителями России, <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербии</a>."Тем не менее, результаты выборов были восприняты частью белорусского общества контрпродуктивно, что привело к протестным акциям, в том числе несанкционированным массовым мероприятиям, насилию в отношении сотрудников правопорядка, беспорядкам на улицах страны. Есть свидетельства, что данные акции организуются и финансируется извне, что является вмешательством во внутренние дела государства", - цитирует Савиных агентство Белта.На вопрос Церетели относительно числа задержанных и арестованных граждан, парламентарий ответил, что подавляющая часть задержанных уже на свободе, часть из них получили лишь штрафы за нарушение общественного порядка. В отношении случаев злоупотреблений силой в ИВС проводится проверка, создана межведомственная рабочая группа, которая тщательно изучает все происшествия.Во время беседы депутат отметил, что белорусские власти осознают назревшую необходимость политических реформ в стране, в том числе наделение большими полномочиями парламента и правительства, а также необходимость внесения поправок в выборное законодательство и законы, регулирующие проведение массовых мероприятий. Такие изменения будут рассматриваться через широкое общественное обсуждение новой редакции основного закона страны с привлечением к такому диалогу действующих политических партий и общественных объединений, которые имеют официальный статус.Отвечая на вопрос председателя ПА ОБСЕ о том, будет ли участвовать в такой дискуссии координационный совет, Андрей Савиных подчеркнул, что юридический статус данного образования до конца не ясен, а риторика его представителей носит неконструктивный характер, что не дает властям возможности вести переговоры. В дискуссии относительно назревших политических реформ обязательно должны принять участие официально зарегистрированные в стране политические партии, общественные и профессиональные объединения. Сейчас прорабатывается алгоритм проведения таких переговоров.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200910/belorussiya-1577038080.html

https://ria.ru/20200910/sanktsii-1577029570.html

швеция

сербия

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, александр лукашенко, швеция, сербия, белоруссия, в мире