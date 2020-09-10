https://ria.ru/20200910/belorussiya-1577048039.html

Оппозиционеры Родненков и Кравцов планируют "ярко" вернуться в Белоруссию

Представитель Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Антон Родненков заявил, что он и его соратник Иван Кравцов намерены уехать с Украины в Литву и... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T16:12

2020-09-10T16:12

2020-09-10T16:37

протесты в белоруссии

белоруссия

в мире

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<strong>КИЕВ, 10 сен - РИА Новости.</strong> Представитель Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Антон Родненков заявил, что он и его соратник Иван Кравцов намерены уехать с Украины в Литву и Польшу, чтобы работать оттуда.По словам оппозиционеров, они намерены вернуться в Белоруссию в течение двух-трех недель, но хотят, чтобы их возвращение было ярким. "Планируем", - заявил Родненков отвечая на вопрос, собирается ли он вместе с Кравцовым вернуться в Белоруссию.При этом Кравцов уточнил, что они планируют вернуться на родину в течение двух или трех недель. "Мы хотим сделать свое возвращение в Беларусь более ярким, а это требует подготовки", - добавил Родненков.При этом Родненков отметил, что для возвращения в Белоруссию им придется организовать массовую поддержку на границе. "Скорее всего, понадобится организовать похожую многочисленную поддержку на границе, но пока определенного плана нет", - сказал он.Оппозиционеры также не исключают, что по возвращению в Белоруссию их арестуют, но считают, что на родине их деятельность будет более эффективна, чем дистанционное участие.Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил РИА Новости, что представители координационного совета оппозиции Антон Родненков, <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Мария Колесникова</a> и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а Колесникова задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом по сути, по его данным, "выпихнули" из автомобиля. Идет разбирательство. Кравцов и Родненков на пресс-конференции в <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеве</a> обвинили власти в организации их выезда из <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и рассказали, что Колесникова порвала на границе свой паспорт, не желая покидать страну, в связи с чем была задержана, а затем арестована в рамках уголовного дела о призывах к захвату власти в Белоруссии.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

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sizif8 В оранжевой робе заключенных. 41

Андрей Иванов Сразу от границы с мигалками в СИЗО 37

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, в мире