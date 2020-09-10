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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200910/belorussiya-1577048039.html
Оппозиционеры Родненков и Кравцов планируют "ярко" вернуться в Белоруссию
Представитель Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Антон Родненков заявил, что он и его соратник Иван Кравцов намерены уехать с Украины в Литву и... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T16:12
2020-09-10T16:37
протесты в белоруссии
белоруссия
в мире
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<strong>КИЕВ, 10 сен - РИА Новости.</strong> Представитель Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Антон Родненков заявил, что он и его соратник Иван Кравцов намерены уехать с Украины в Литву и Польшу, чтобы работать оттуда.По словам оппозиционеров, они намерены вернуться в Белоруссию в течение двух-трех недель, но хотят, чтобы их возвращение было ярким. "Планируем", - заявил Родненков отвечая на вопрос, собирается ли он вместе с Кравцовым вернуться в Белоруссию.При этом Кравцов уточнил, что они планируют вернуться на родину в течение двух или трех недель. "Мы хотим сделать свое возвращение в Беларусь более ярким, а это требует подготовки", - добавил Родненков.При этом Родненков отметил, что для возвращения в Белоруссию им придется организовать массовую поддержку на границе. "Скорее всего, понадобится организовать похожую многочисленную поддержку на границе, но пока определенного плана нет", - сказал он.Оппозиционеры также не исключают, что по возвращению в Белоруссию их арестуют, но считают, что на родине их деятельность будет более эффективна, чем дистанционное участие.Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил РИА Новости, что представители координационного совета оппозиции Антон Родненков, <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Мария Колесникова</a> и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а Колесникова задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом по сути, по его данным, "выпихнули" из автомобиля. Идет разбирательство. Кравцов и Родненков на пресс-конференции в <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеве</a> обвинили власти в организации их выезда из <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и рассказали, что Колесникова порвала на границе свой паспорт, не желая покидать страну, в связи с чем была задержана, а затем арестована в рамках уголовного дела о призывах к захвату власти в Белоруссии.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200906/biznes-belorussiya-1576773316.html
https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1576954852.html
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html
В оранжевой робе заключенных.
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Сразу от границы с мигалками в СИЗО
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белоруссия, в мире

Оппозиционеры Родненков и Кравцов планируют "ярко" вернуться в Белоруссию

16:12 10.09.2020 (обновлено: 16:37 10.09.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПресс-конференция членов координационного совета белорусской оппозиции Антона Родненкова и Ивана Кравцова и в Киеве
Пресс-конференция членов координационного совета белорусской оппозиции Антона Родненкова и Ивана Кравцова и в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
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Пресс-конференция членов координационного совета белорусской оппозиции Антона Родненкова и Ивана Кравцова и в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. Представитель Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Антон Родненков заявил, что он и его соратник Иван Кравцов намерены уехать с Украины в Литву и Польшу, чтобы работать оттуда.
"Попытаемся скоординироваться с нашей командой, планируем поехать в Литву, Польшу, работать оттуда. Будем высокомобильными. Не собираемся просить политическое убежище на Украине, так как находимся в рамках политической кампании", - заявил Родненков в интервью интернет-изданию "Страна.ua".
По словам оппозиционеров, они намерены вернуться в Белоруссию в течение двух-трех недель, но хотят, чтобы их возвращение было ярким. "Планируем", - заявил Родненков отвечая на вопрос, собирается ли он вместе с Кравцовым вернуться в Белоруссию.
При этом Кравцов уточнил, что они планируют вернуться на родину в течение двух или трех недель. "Мы хотим сделать свое возвращение в Беларусь более ярким, а это требует подготовки", - добавил Родненков.
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При этом Родненков отметил, что для возвращения в Белоруссию им придется организовать массовую поддержку на границе. "Скорее всего, понадобится организовать похожую многочисленную поддержку на границе, но пока определенного плана нет", - сказал он.
Оппозиционеры также не исключают, что по возвращению в Белоруссию их арестуют, но считают, что на родине их деятельность будет более эффективна, чем дистанционное участие.
Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил РИА Новости, что представители координационного совета оппозиции Антон Родненков, Мария Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону Украины. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а Колесникова задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом по сути, по его данным, "выпихнули" из автомобиля. Идет разбирательство. Кравцов и Родненков на пресс-конференции в Киеве обвинили власти в организации их выезда из Белоруссии и рассказали, что Колесникова порвала на границе свой паспорт, не желая покидать страну, в связи с чем была задержана, а затем арестована в рамках уголовного дела о призывах к захвату власти в Белоруссии.
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Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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