https://ria.ru/20200910/belorussiya-1577038080.html

Песков прокомментировал ситуацию в Белоруссии

После выборов в стране всегда есть недовольные, массовые акции протеста в Белоруссии не означают, что все белорусы выступают против выигравшего президентские... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T14:22

2020-09-10T14:22

2020-09-10T14:22

протесты в белоруссии

александр лукашенко

дмитрий песков

белоруссия

в мире

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<strong>ВОЛГОГРАД, 10 сен – РИА Новости.</strong> После выборов в стране всегда есть недовольные, массовые акции протеста в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> не означают, что все белорусы выступают против выигравшего президентские выборы <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Он добавил, что массовая акция протеста не означает, что все население в Белоруссии не хочет видеть президентом Лукашенко. Также Песков считает, что другие страны не могут вмешиваться в дела Белоруссии.Он также считает, что в России не стоит ждать повторения белорусского сценария в 2024 году.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.

https://radiosputnik.ria.ru/20200908/evropa-1576923860.html

https://ria.ru/20200910/vstrecha-1577029426.html

Егор Воронин А разница в количестве человек на митингах за и против Лукашенко его ни капли не смущает? 13

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия, в мире