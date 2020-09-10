https://ria.ru/20200910/belorussiya-1577038080.html
Песков прокомментировал ситуацию в Белоруссии
После выборов в стране всегда есть недовольные, массовые акции протеста в Белоруссии не означают, что все белорусы выступают против выигравшего президентские... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T14:22
2020-09-10T14:22
2020-09-10T14:22
протесты в белоруссии
александр лукашенко
дмитрий песков
белоруссия
в мире
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<strong>ВОЛГОГРАД, 10 сен – РИА Новости.</strong> После выборов в стране всегда есть недовольные, массовые акции протеста в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> не означают, что все белорусы выступают против выигравшего президентские выборы <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Он добавил, что массовая акция протеста не означает, что все население в Белоруссии не хочет видеть президентом Лукашенко. Также Песков считает, что другие страны не могут вмешиваться в дела Белоруссии.Он также считает, что в России не стоит ждать повторения белорусского сценария в 2024 году.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
https://radiosputnik.ria.ru/20200908/evropa-1576923860.html
https://ria.ru/20200910/vstrecha-1577029426.html
Егор Воронин
А разница в количестве человек на митингах за и против Лукашенко его ни капли не смущает?
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белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия, в мире
ВОЛГОГРАД, 10 сен – РИА Новости.
После выборов в стране всегда есть недовольные, массовые акции протеста в Белоруссии
не означают, что все белорусы выступают против выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко
, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
"… Всегда после выборов есть недовольные, всегда и во всех странах. Вопрос только в том - эти недовольные находятся в большинстве или в меньшинстве. И здесь, когда мы говорим о белорусских событиях, мы, конечно, не имеем права забывать про огромное количество белорусов, которые искренне поддерживают своего президента, а таких действительно очень много в Белоруссии", - сказал Песков в ходе общения с региональными журналистами.
Он добавил, что массовая акция протеста не означает, что все население в Белоруссии не хочет видеть президентом Лукашенко. Также Песков считает, что другие страны не могут вмешиваться в дела Белоруссии.
"Даже массовая акция протеста не означает, что все белорусы абсолютно выступают против Лукашенко. Нет, это не так. Все-таки мы должны оставить решение этого вопроса самим белорусам. Только они могут разобраться в своих проблемах, и только они должны это делать - ни мы, ни другие страны Европы или мира не имеют права вмешиваться в белорусские события", - отметил Песков.
Он также считает, что в России не стоит ждать повторения белорусского сценария в 2024 году.
"Мы все-таки страна со своей политической культурой, со своим политическим ландшафтом, поэтому политическая жизнь у нас развивается по своему российскому сценарию. Будем надеяться, что так и будет", - сказал пресс-секретарь президента.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.