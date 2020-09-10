Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200910/belorussiya-1577038080.html
Песков прокомментировал ситуацию в Белоруссии
После выборов в стране всегда есть недовольные, массовые акции протеста в Белоруссии не означают, что все белорусы выступают против выигравшего президентские... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T14:22
2020-09-10T14:22
протесты в белоруссии
александр лукашенко
дмитрий песков
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156156/57/1561565790_0:136:3160:1913_1400x0_80_0_0_b431b0fc3f2374e1351f5c2839a0254a.jpg
<strong>ВОЛГОГРАД, 10 сен – РИА Новости.</strong> После выборов в стране всегда есть недовольные, массовые акции протеста в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> не означают, что все белорусы выступают против выигравшего президентские выборы <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Он добавил, что массовая акция протеста не означает, что все население в Белоруссии не хочет видеть президентом Лукашенко. Также Песков считает, что другие страны не могут вмешиваться в дела Белоруссии.Он также считает, что в России не стоит ждать повторения белорусского сценария в 2024 году.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
https://radiosputnik.ria.ru/20200908/evropa-1576923860.html
https://ria.ru/20200910/vstrecha-1577029426.html
А разница в количестве человек на митингах за и против Лукашенко его ни капли не смущает?
13
1
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156156/57/1561565790_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_0ab3bde5540cb7881fb7f25c3878f71e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия, в мире

Песков прокомментировал ситуацию в Белоруссии

14:22 10.09.2020
1755
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 10 сен – РИА Новости. После выборов в стране всегда есть недовольные, массовые акции протеста в Белоруссии не означают, что все белорусы выступают против выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"… Всегда после выборов есть недовольные, всегда и во всех странах. Вопрос только в том - эти недовольные находятся в большинстве или в меньшинстве. И здесь, когда мы говорим о белорусских событиях, мы, конечно, не имеем права забывать про огромное количество белорусов, которые искренне поддерживают своего президента, а таких действительно очень много в Белоруссии", - сказал Песков в ходе общения с региональными журналистами.
Он добавил, что массовая акция протеста не означает, что все население в Белоруссии не хочет видеть президентом Лукашенко. Также Песков считает, что другие страны не могут вмешиваться в дела Белоруссии.
"Даже массовая акция протеста не означает, что все белорусы абсолютно выступают против Лукашенко. Нет, это не так. Все-таки мы должны оставить решение этого вопроса самим белорусам. Только они могут разобраться в своих проблемах, и только они должны это делать - ни мы, ни другие страны Европы или мира не имеют права вмешиваться в белорусские события", - отметил Песков.
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выступает на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 12:08
"Скатится к беззаконию". Совет Европы предложил помощь Белоруссии
Он также считает, что в России не стоит ждать повторения белорусского сценария в 2024 году.
"Мы все-таки страна со своей политической культурой, со своим политическим ландшафтом, поэтому политическая жизнь у нас развивается по своему российскому сценарию. Будем надеяться, что так и будет", - сказал пресс-секретарь президента.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
Вчера, 12:46
Лукашенко намерен поставить точку по договоренностям на встрече с Путиным
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
56600321
Обсудить 1
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
А разница в количестве человек на митингах за и против Лукашенко его ни капли не смущает?
10 сентября, 15:30
ЕВЕгор Воронин
700006
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский предположил, какую демократию хотят белорусы
Пункт пропуска Александровка на белорусско-украинской границе
Посол Украины пожаловался на досмотр при въезде в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Член совета оппозиции назвал сроки ухода Лукашенко с поста президента
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров заявил, что Запад в ситуации с Навальным играет в Шварценеггера
Мужчина на митинге, организованном в его поддержку Александра Лукашенко на площади Независимости в Минске
Посол Украины обеспокоился интеграцией России и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко намерен поставить точку по договоренностям на встрече с Путиным
Пресс-конференция членов координационного совета белорусской оппозиции Антона Родненкова и Ивана Кравцова и в Киеве
Оппозиционеры Родненков и Кравцов планируют "ярко" вернуться в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко назвал цель совета оппозиции Белоруссии
Презентация новых денежных купюр Белоруссии в Минске
"Дочки" российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам
Алексей Навальный
В ОЗХО не получили материалы по Навальному от ФРГ, заявил постпред России
Президент Украины Владимир Зеленский
"Шутишь?!" Гордона поразили слова экс-главы офиса Зеленского о президенте
Игорь Осипов
В Москве нашли тело бывшего замглавы МВД СССР
Алексей Навальный
Делегация РФ в ПАСЕ рассказала о странности с обсуждением темы Навального
Пожар в порту Бейрута
Названа причина крупного пожара в порту Бейрута
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Песков прокомментировал идею о возвращении прямых выборов мэров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту
02:53Министр информации Иордании назвал возможную причину взрыва в Эз-Зарке
02:32Небензя ответил на обвинения Запада по ситуации с Навальным
02:14Названа достопримечательность, вызвавшая самые негативные отзывы туристов
02:05Эксперт рассказал о новой схеме обмана с "денежной компенсацией"
02:00Назван главный осенний продукт для похудения
01:59СМИ сообщило о ракетном обстреле Сирии армией Израиля
01:55СМИ: при взрыве в окрестностях города Эз-Зарка погибли два человека
01:49Стали известны новые детали гибели российской модели в Италии
01:45В Иордании в районе склада боеприпасов прогремел взрыв, сообщает СМИ
01:23Российские спутники смогут показывать рекламу из открытого космоса
01:19США на заседании Совбеза ООН по Сирии подняли тему Навального
01:08Замгенпрокурора России встретился с руководством Минобороны Сирии
00:27Небензя прокомментировал ситуацию с Навальным
23:51Эстония призвала провести международное расследование по делу Навального
23:49Супруга Цепкало: мы всегда хотели иметь хорошие отношения с россиянами
23:34Депутат Рады Деркач назвал американские санкции местью демократов
23:24В Раде рассказали о состоянии заразившейся коронавирусом Тимошенко
23:21Жанна Агузарова выпустила альбом впервые почти за 30 лет
23:04В Москве умерли девять пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния