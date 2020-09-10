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https://ria.ru/20200910/belorussiya-1577026380.html
Лукашенко заявил о прогрессе в решении проблем в отношениях с Россией
Белоруссия и Россия в последнее время значительно продвинулись в решении накопившихся проблем, хотелось бы сохранить эту динамику, заявил в четверг президент... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T12:05
2020-09-10T13:11
союзное государство
россия
дмитрий мезенцев
александр лукашенко
союзное государство
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 10 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> и Россия в последнее время значительно продвинулись в решении накопившихся проблем, хотелось бы сохранить эту динамику, заявил в четверг президент республики <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> на встрече с послом РФ в Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Mezencev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрием Мезенцевым</a>."Мы все - и посольство России, и наша страна - живем в конкретных условиях. Вы хорошо видите ситуацию в Беларуси. Думаю, что мы значительно продвинулись буквально в последние дни, может быть, пару недель в решении тех проблем и задач, которые накопились между Беларусью и Россией. Хотелось бы, чтобы эта динамика была сохранена", - сказал Лукашенко, его слова приводит <a href="https://sputnik.by/politics/20200910/1045652944/Lukashenko-Minsk-i-Moskva-prodvinulis-v-reshenii-nakopivshikhsya-problem-.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>.Лукашенко 3 сентября на встрече с премьер-министром России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Мишустиным</a> заявил, что в последнее время идут интенсивные переговоры между правительствами двух стран, и <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> и <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> значительно продвинулись в решении наболевших вопросов. Президент Белоруссии заявил, что планирует во время предстоящей встречи с российским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> расставить точки над i по чувствительным вопросам отношений между двумя странами. Как сообщал РИА Новости источник, Лукашенко посетит Россию 14 сентября.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200910/lukashenko-1577004414.html
https://ria.ru/20200701/1573746411.html
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россия, дмитрий мезенцев, александр лукашенко, союзное государство, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил о прогрессе в решении проблем в отношениях с Россией

12:05 10.09.2020 (обновлено: 13:11 10.09.2020)
3474
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 10 сен – РИА Новости. Белоруссия и Россия в последнее время значительно продвинулись в решении накопившихся проблем, хотелось бы сохранить эту динамику, заявил в четверг президент республики Александр Лукашенко на встрече с послом РФ в Белоруссии Дмитрием Мезенцевым.
"Мы все - и посольство России, и наша страна - живем в конкретных условиях. Вы хорошо видите ситуацию в Беларуси. Думаю, что мы значительно продвинулись буквально в последние дни, может быть, пару недель в решении тех проблем и задач, которые накопились между Беларусью и Россией. Хотелось бы, чтобы эта динамика была сохранена", - сказал Лукашенко, его слова приводит Sputnik Беларусь.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
Вчера, 08:00Протесты в Белоруссии
"Россия разбогатела". Как менялось отношение Лукашенко к интеграции
Лукашенко 3 сентября на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что в последнее время идут интенсивные переговоры между правительствами двух стран, и Минск и Москва значительно продвинулись в решении наболевших вопросов. Президент Белоруссии заявил, что планирует во время предстоящей встречи с российским коллегой Владимиром Путиным расставить точки над i по чувствительным вопросам отношений между двумя странами. Как сообщал РИА Новости источник, Лукашенко посетит Россию 14 сентября.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и посол Белоруссии в России Владимир Семашко - РИА Новости, 1920, 01.07.2020
1 июля, 16:44Союзное государство
Посол Белоруссии рассказал о предложениях России по углублению интеграции
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Союзное государствоРоссияДмитрий МезенцевАлександр ЛукашенкоСоюзное государствоБелоруссияВ мире
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