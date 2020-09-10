https://ria.ru/20200910/belorussiya-1577024866.html

В Белоруссии мобилизуют госорганы для обеспечения порядка в стране

Генеральная прокуратура Белоруссии намерена в ближайшее время "мобилизовать" и "заставить" госорганы и должностных лиц, которые обязаны заниматься в стране... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T11:45

2020-09-10T11:45

2020-09-10T11:45

протесты в белоруссии

генеральная прокуратура белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 10 сен – РИА Новости.</strong> Генеральная <a href="https://ria.ru/organization__365" target="_blank">прокуратура</a> Белоруссии намерена в ближайшее время "мобилизовать" и "заставить" госорганы и должностных лиц, которые обязаны заниматься в стране обеспечением общественного порядка, добиться этого "единым фронтом", заявил в четверг руководитель ведомства <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Андрей Швед</a>.Как передает <a href="https://sputnik.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a>, глава государства Александр Лукашенко в четверг представил Шведа в должности генпрокурора, он был назначен на этот пост в среду, а до этого генпрокурором Белоруссии на протяжении девяти лет был Александр Конюк.Он подчеркнул, что в качестве основной задачи для генпрокуратуры видит сохранение независимости и суверенитета страны. Швед заверил, что прокуроры в этом вопросе "скажут свое веское слово"."Должна быть обеспечена безопасность на наших улицах, порядок. Любые проявления насилия, экстремизма, нарушения общественного порядка должны пресекаться на корню", - заявил генпрокурор республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200910/lukashenko-1577024201.html

https://ria.ru/20200909/belorussiya-1577008342.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире