В Белоруссии мобилизуют госорганы для обеспечения порядка в стране
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов и участники акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 10 сен – РИА Новости. Генеральная прокуратура Белоруссии намерена в ближайшее время "мобилизовать" и "заставить" госорганы и должностных лиц, которые обязаны заниматься в стране обеспечением общественного порядка, добиться этого "единым фронтом", заявил в четверг руководитель ведомства Андрей Швед.
Как передает Sputnik Беларусь, глава государства Александр Лукашенко в четверг представил Шведа в должности генпрокурора, он был назначен на этот пост в среду, а до этого генпрокурором Белоруссии на протяжении девяти лет был Александр Конюк.
"Прокурорами в ближайшее время будет усилена работа по профилактике любых проявлений, связанных с нарушением общественного порядка. Мы мобилизуем и заставим всех, кто обязан заниматься этими вопросами: все государственные органы, всех должностных лиц - единым фронтом обеспечить нашей стране спокойствие и правопорядок", - заявил Швед.
Он подчеркнул, что в качестве основной задачи для генпрокуратуры видит сохранение независимости и суверенитета страны. Швед заверил, что прокуроры в этом вопросе "скажут свое веское слово".
"Должна быть обеспечена безопасность на наших улицах, порядок. Любые проявления насилия, экстремизма, нарушения общественного порядка должны пресекаться на корню", - заявил генпрокурор республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
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