https://ria.ru/20200910/belorussiya-1577022181.html

"Не надо поститься и хайповать". Лукашенко представил нового генпрокурора

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит активности со стороны прокуратуры, которая бы соответствовала "нынешнему периоду", а эта... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T10:58

2020-09-10T10:58

2020-09-10T11:35

протесты в белоруссии

генеральная прокуратура белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 10 сен – РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит активности со стороны прокуратуры, которая бы соответствовала "нынешнему периоду", а эта активность, по его словам, должна быть направлена "на сохранение страны, независимости и ее безопасности".Как передает <a href="https://sputnik.by/politics/20200910/1045652521/Lukashenko-nikto-ne-posmeet-kinut-v-gryaz-vlast.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>, глава государства в четверг представил Андрея Шведа в должности генерального прокурора Белоруссии. Швед был назначен на этот пост в среду, он сменил Александра Конюка."Несмотря на осложнение ситуации с соблюдением законодательства в стране, давайте будем честны. Может, я ошибаюсь, я лично не вижу той активности прокуратуры, которая бы соответствовала нынешнему периоду. Активность должна быть направлена, я это всегда требовал и буду требовать, на сохранение страны, независимости и ее безопасности", - сказал Лукашенко.Белорусский президент также<strong> </strong>заявил, что прокуроры республики должны предпринимать более мощные меры реагирования."Вы должны давать не только правовую оценку действиям организаторов и агитаторов, но предпринимать более мощные, острые меры прокурорского реагирования на подобные действия", - сказал Лукашенко.Президент добавил, что прокуроры должны стоять на страже закона, гарантировав безопасное развитие государства.Также Лукашенко заявил, что не пойдет на поводу у протестующих, не отдаст власть, а прокуроров призвал либо вставать рядом, либо не мешать.Как заявил Лукашенко, власть он держит не ради себя. "Если вы думаете, что я эту власть посиневшими руками держу ради себя, вы меня очень разочаруете. Россиянам, которые не очень в теме в нашем государстве, я уже сказал: рано или поздно эту власть возьмут другие, но возьмут по закону, не под давлением улицы", - сказал президент.Он заявил коллективу Генпрокуратуры, что не призывает сотрудников спасать государство в нарушение закона."Хотя когда осуществляется практически наглая интервенция, как я называю, извне и она подогревается изнутри и руководится извне, там иногда не до законов, надо принять жесткие меры, чтобы остановить всякую дрянь, которая на это претендует. В данном случае ситуация не такова", - сказал президент республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576984944.html

https://ria.ru/20200908/lukashenko-1576949327.html

https://ria.ru/20200909/belorussiya-1576984169.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире