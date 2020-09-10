https://ria.ru/20200910/belorussiya-1577020213.html

В штабе Бабарико рассказали о допросе Колесниковой в минском СИЗО

Допрос арестованной в рамках уголовного дела о призывах к захвату власти в Белоруссии члена координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T10:20

2020-09-10T10:20

2020-09-10T10:35

протесты в белоруссии

мария колесникова

виктор бабарико

минск

в мире

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<strong>МИНСК, 10 сен – РИА Новости.</strong> Допрос арестованной в рамках уголовного дела о призывах к захвату власти в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> члена координационного совета белорусской оппозиции <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Марии Колесниковой</a> начался в СИЗО <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, сообщила в четверг пресс-служба штаба политика <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Бабарико</a>, членом которого является Колесникова."В 10.00 (совпадает с мск) начался допрос Марии Колесниковой в СИЗО", - говорится в распространенном в Telegram-канале штаба сообщении.В среду со ссылкой на адвоката в штабе предполагали, что в четверг утром может состояться допрос с участием Колесниковой, которая находится в статусе подозреваемой по уголовному делу о призывах к захвату власти с использованием СМИ и интернета.В понедельник соратники Колесниковой заявили, что она пропала, с ней не могли установить связь в течение примерно суток. Утром во вторник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил РИА Новости, что представители координационного совета оппозиции Антон Родненков, Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в белорусском пограничном пункте пропуска и направились в сторону Украины. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а Колесникова задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом по сути, по его данным, "выпихнули" из автомобиля.Кравцов и Родненков на пресс-конференции во вторник в Киеве обвинили власти в организации их выезда из Белоруссии и рассказали, что Колесникова порвала на границе свой паспорт, не желая покидать страну, в связи с чем была задержана. По их словам, в понедельник в течение дня они находились в нескольких зданиях правоохранительных органов, при этом непосредственно задержание осуществляли сотрудники ГУБОПиК. В среду СК Белоруссии сообщил, что Колесникова является подозреваемой по уголовному делу, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1577011548.html

https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html

https://ria.ru/20200909/belorussiya-1576984169.html

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минск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария колесникова, виктор бабарико, минск, в мире