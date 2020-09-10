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Туризм
https://ria.ru/20200910/aviaperelety-1577053416.html
Эксперты рассказали, останутся ли после пандемии дешевые перелеты
Британские эксперты рассказали, останется ли возможность дешево летать на курорты после пандемии, сообщает Express. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T18:10
2020-09-10T18:10
туризм
коронавирус covid-19
туризм
пассажиры
новости - туризм
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<strong>МОСКВА, 10</strong> <strong>сен – РИА Новости<em>.</em></strong> Британские эксперты рассказали, останется ли возможность дешево летать на курорты после пандемии, <a href="https://www.express.co.uk/travel/articles/1278851/cheap-flights-what-will-happen-to-cheap-flights-holidays-all-inclusive-coronavirus" target="_blank">сообщает</a> Express."Пандемия, вероятно, изменит причины, по которым люди путешествуют, сократит частоту и увеличит стоимость туров", — говорит креативный директор одной из ведущих мировых консалтинговых компаний, занимающихся развитием брендов, Питер Кнапп. Он прогнозирует уменьшение количества деловых поездок, поскольку во время карантина выяснилось, что совещания в Zoom – их доступная альтернатива, а многие виды бизнеса можно осуществлять и контролировать по интернету.Перспективы развития турпоездок менее очевидны. С одной стороны, люди хотят посещать разные страны, и их готовность тратить на это деньги поддерживает авиакомпании и турбизнес. С другой стороны, онлайн-путешествия для многих, кто потеряет работу из-за карантина, станут альтернативой отпуску в других странах. А авиакомпаниям будет сложно сохранить невысокие цены на билеты, учитывая новые требования по заполняемости салона и безопасности полетов.Высокая загрузка авиалайнера и минимальное количество времени, которое он проводит на земле – главный фактор, который позволял развивать бюджетные авиаперевозки. Он вряд ди останется после появления COVID-19. "Если клиенты хотят соблюдать социальную дистанцию на борту и летать в продезинфицированном самолете, то компаниям-лоукостерам придется очень трудно", — отметил эксперт.Вся надежда на инновации и смекалку бизнесменов, говорит Кнапп. "Например, если среднее место между пассажирами придется оставлять свободным, умные авиаперевозчики будут думать о том, как эффективно использовать это пространство и снижать стоимость билетов", — объясняет он.Представитель крупнейшего европейского лоукостера, между тем, сказал, что на восстановление спроса и цен до уровня прошлого года, после пандемии понадобится не менее двух лет – до лета 2022 года.
https://ria.ru/20200909/moldaviya-1576876920.html
https://ria.ru/20200907/emiraty-1576672010.html
https://ria.ru/20200910/maldivy-1577001147.html
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, туризм, пассажиры, новости - туризм

Эксперты рассказали, останутся ли после пандемии дешевые перелеты

18:10 10.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСамолеты авиакомпания "Россия" на стоянке в аэропорту Шереметьево
Самолеты авиакомпания Россия на стоянке в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Британские эксперты рассказали, останется ли возможность дешево летать на курорты после пандемии, сообщает Express.
"Пандемия, вероятно, изменит причины, по которым люди путешествуют, сократит частоту и увеличит стоимость туров", — говорит креативный директор одной из ведущих мировых консалтинговых компаний, занимающихся развитием брендов, Питер Кнапп. Он прогнозирует уменьшение количества деловых поездок, поскольку во время карантина выяснилось, что совещания в Zoom – их доступная альтернатива, а многие виды бизнеса можно осуществлять и контролировать по интернету.
Перспективы развития турпоездок менее очевидны. С одной стороны, люди хотят посещать разные страны, и их готовность тратить на это деньги поддерживает авиакомпании и турбизнес. С другой стороны, онлайн-путешествия для многих, кто потеряет работу из-за карантина, станут альтернативой отпуску в других странах. А авиакомпаниям будет сложно сохранить невысокие цены на билеты, учитывая новые требования по заполняемости салона и безопасности полетов.
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Высокая загрузка авиалайнера и минимальное количество времени, которое он проводит на земле – главный фактор, который позволял развивать бюджетные авиаперевозки. Он вряд ди останется после появления COVID-19. "Если клиенты хотят соблюдать социальную дистанцию на борту и летать в продезинфицированном самолете, то компаниям-лоукостерам придется очень трудно", — отметил эксперт.
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Вся надежда на инновации и смекалку бизнесменов, говорит Кнапп. "Например, если среднее место между пассажирами придется оставлять свободным, умные авиаперевозчики будут думать о том, как эффективно использовать это пространство и снижать стоимость билетов", — объясняет он.
Представитель крупнейшего европейского лоукостера, между тем, сказал, что на восстановление спроса и цен до уровня прошлого года, после пандемии понадобится не менее двух лет – до лета 2022 года.
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