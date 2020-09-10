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https://ria.ru/20200910/alkogol-1577057093.html
В Госдуме прокомментировали идею повышения возраста продажи алкоголя
Повышение минимального возраста продажи алкоголя в России может привести к росту потребления суррогатного алкоголя, считает член комитета Госдумы по охране... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T18:12
2020-09-10T19:24
борис менделевич
олег салагай
здоровье - общество
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 10 сен – РИА Новости.</strong> Повышение минимального возраста продажи алкоголя в России может привести к росту потребления суррогатного алкоголя, считает член комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по охране здоровья, психиатр-нарколог <a href="http://ria.ru/person_boris-mendelevich/" target="_blank" data-auto="true">Борис Менделевич</a>.Ранее замминистра здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Salagajj/" target="_blank" data-auto="true">Олег Салагай</a> заявил, что в России необходимо повышение минимального возраста продажи алкоголя.Депутат отметил, что подобные инициативы в стране озвучиваются уже не первый год.Он подчеркнул, что алкоголь, несомненно, вредит организму, но для снижения уровня его потребления нужно идти не путем запретов, а, наоборот, необходимо поддерживать тех людей, которые стремятся вести здоровый образ жизни."В частности, развивать доступную спортивную инфраструктуру, изучить возможность возврата налога НДС со стоимости абонементов в спортзалы и другое", - добавил парламентарий.При этом член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный считает, что такая мера могла бы быть эффективной, но требует широкого общественного обсуждения."Это один из шагов по ограничению доступа к алкоголю, многие страны его применяли очень успешно и снизили потребление алкоголя на душу населения. Это требует, конечно, широкого общественного обсуждения, если удастся убедить общество, получить согласие, в принципе мера дополнительно ограничивающая доступ к алкоголю могла быть стать эффективной. Но повторяю, это не делается через колено, не делается путем ломания кого-то, для этого должно дойти общество само и быть готово к этому", - сказал депутат РИА Новости.
https://ria.ru/20200910/markirovka-1577017083.html
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РИА Новости
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борис менделевич, олег салагай, здоровье - общество, госдума рф, общество

В Госдуме прокомментировали идею повышения возраста продажи алкоголя

18:12 10.09.2020 (обновлено: 19:24 10.09.2020)
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкЦех розлива водки
Цех розлива водки - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Повышение минимального возраста продажи алкоголя в России может привести к росту потребления суррогатного алкоголя, считает член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич.
Ранее замминистра здравоохранения России Олег Салагай заявил, что в России необходимо повышение минимального возраста продажи алкоголя.
Депутат отметил, что подобные инициативы в стране озвучиваются уже не первый год.
"Я не встречал фундаментальных исследований, подтверждающих, что с повышением возрастных рамок снижается уровень потребления алкоголя. Наоборот, по-моему, может увеличиться риск роста потребления суррогатного алкоголя, что в свою очередь может нанести серьезный вред организму, вплоть до летального исхода", - сказал РИА Новости Менделевич.
Он подчеркнул, что алкоголь, несомненно, вредит организму, но для снижения уровня его потребления нужно идти не путем запретов, а, наоборот, необходимо поддерживать тех людей, которые стремятся вести здоровый образ жизни.
"В частности, развивать доступную спортивную инфраструктуру, изучить возможность возврата налога НДС со стоимости абонементов в спортзалы и другое", - добавил парламентарий.
Здание Министерства здравоохранения РФ - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
Вчера, 08:50
Минздрав готов рассмотреть инициативу о маркировке алкоголя
При этом член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный считает, что такая мера могла бы быть эффективной, но требует широкого общественного обсуждения.
"Это один из шагов по ограничению доступа к алкоголю, многие страны его применяли очень успешно и снизили потребление алкоголя на душу населения. Это требует, конечно, широкого общественного обсуждения, если удастся убедить общество, получить согласие, в принципе мера дополнительно ограничивающая доступ к алкоголю могла быть стать эффективной. Но повторяю, это не делается через колено, не делается путем ломания кого-то, для этого должно дойти общество само и быть готово к этому", - сказал депутат РИА Новости.
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Борис МенделевичОлег СалагайЗдоровье - ОбществоГосдума РФОбщество
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