https://ria.ru/20200910/alkogol-1577057093.html

В Госдуме прокомментировали идею повышения возраста продажи алкоголя

Повышение минимального возраста продажи алкоголя в России может привести к росту потребления суррогатного алкоголя, считает член комитета Госдумы по охране... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T18:12

2020-09-10T18:12

2020-09-10T19:24

борис менделевич

олег салагай

здоровье - общество

госдума рф

общество

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<strong>МОСКВА, 10 сен – РИА Новости.</strong> Повышение минимального возраста продажи алкоголя в России может привести к росту потребления суррогатного алкоголя, считает член комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по охране здоровья, психиатр-нарколог <a href="http://ria.ru/person_boris-mendelevich/" target="_blank" data-auto="true">Борис Менделевич</a>.Ранее замминистра здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Salagajj/" target="_blank" data-auto="true">Олег Салагай</a> заявил, что в России необходимо повышение минимального возраста продажи алкоголя.Депутат отметил, что подобные инициативы в стране озвучиваются уже не первый год.Он подчеркнул, что алкоголь, несомненно, вредит организму, но для снижения уровня его потребления нужно идти не путем запретов, а, наоборот, необходимо поддерживать тех людей, которые стремятся вести здоровый образ жизни."В частности, развивать доступную спортивную инфраструктуру, изучить возможность возврата налога НДС со стоимости абонементов в спортзалы и другое", - добавил парламентарий.При этом член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный считает, что такая мера могла бы быть эффективной, но требует широкого общественного обсуждения."Это один из шагов по ограничению доступа к алкоголю, многие страны его применяли очень успешно и снизили потребление алкоголя на душу населения. Это требует, конечно, широкого общественного обсуждения, если удастся убедить общество, получить согласие, в принципе мера дополнительно ограничивающая доступ к алкоголю могла быть стать эффективной. Но повторяю, это не делается через колено, не делается путем ломания кого-то, для этого должно дойти общество само и быть готово к этому", - сказал депутат РИА Новости.

https://ria.ru/20200910/markirovka-1577017083.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борис менделевич, олег салагай, здоровье - общество, госдума рф, общество