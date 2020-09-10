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https://ria.ru/20200910/aguzarova-1577059606.html
Жанна Агузарова выпустила альбом впервые почти за 30 лет
Российская певица и экс-вокалистка группы "Браво" Жанна Агузарова впервые почти за 30 лет тайно выпустила сольный альбом. Пластинка, представленная в Сети,... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T23:21
2020-09-10T23:54
культура
музыка
новости культуры
жанна агузарова
лос-анджелес
лондон
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> Российская певица и экс-вокалистка группы "Браво" Жанна Агузарова впервые почти за 30 лет тайно выпустила сольный альбом. Пластинка, представленная в Сети, получила название "Королева Сансета".В трек-листе 12 композиций, увы, не новых. Все они в разные годы исполнялись на концертах и других мероприятиях. Самая старая из них — "Не упрекай" — была создана примерно в конце 1980-х — начале 1990-х годов, а самая новая (по сравнению с остальными песнями), "Королева Сансета", — в начале 2000-х годов. По информации Intermedia, Жанна Агузарова <a href="https://www.intermedia.ru/news/350729" target="_blank">работала</a> над пластинкой в Санкт-Петербурге, Москве, а также Стокгольме (Швеция), Лондоне (Великобритания) и Лос-Анджелесе (США). Первый и до этого релиза единственный сольник эпатажной исполнительницы "Русский альбом" был представлен в 1991-м году. Тогда в него вошло 11 песен, в том числе "Мне хорошо рядом с тобой" и "Прикосновение к Есенину".
https://ria.ru/20200904/serdyuchka-1576792256.html
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музыка, новости культуры, жанна агузарова, лос-анджелес, лондон, сша

Жанна Агузарова выпустила альбом впервые почти за 30 лет

23:21 10.09.2020 (обновлено: 23:54 10.09.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПевица Жанна Агузарова на музыкальном фестивале "Пикник "Афиши"
Певица Жанна Агузарова на музыкальном фестивале Пикник Афиши - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Российская певица и экс-вокалистка группы "Браво" Жанна Агузарова впервые почти за 30 лет тайно выпустила сольный альбом. Пластинка, представленная в Сети, получила название "Королева Сансета".
В трек-листе 12 композиций, увы, не новых. Все они в разные годы исполнялись на концертах и других мероприятиях. Самая старая из них — "Не упрекай" — была создана примерно в конце 1980-х — начале 1990-х годов, а самая новая (по сравнению с остальными песнями), "Королева Сансета", — в начале 2000-х годов.
По информации Intermedia, Жанна Агузарова работала над пластинкой в Санкт-Петербурге, Москве, а также Стокгольме (Швеция), Лондоне (Великобритания) и Лос-Анджелесе (США).
Первый и до этого релиза единственный сольник эпатажной исполнительницы "Русский альбом" был представлен в 1991-м году. Тогда в него вошло 11 песен, в том числе "Мне хорошо рядом с тобой" и "Прикосновение к Есенину".
Верка Сердючка (Андрей Данилко) - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 17:44Культура
Верка Сердючка выпустила мини-альбом после 12-летнего перерыва
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КультураМузыкаНовости культурыЖанна АгузароваЛос-АнджелесЛондонСША
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