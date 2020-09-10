https://ria.ru/20200910/-ronald-bell-1577024417.html

Умер композитор, написавший музыку к фильму "Лихорадка субботним вечером"

Рональд Белл, один из основателей, композитор и один из музыкантов легендарной фанк-группы Kool & the Gang, чья музыка звучала в таких популярных фильмах, как... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T11:37

2020-09-10T11:37

2020-09-10T12:30

культура

американские виргинские острова

в мире

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Рональд Белл, один из основателей, композитор и один из музыкантов легендарной фанк-группы Kool & the Gang, чья музыка звучала в таких популярных фильмах, как "Криминальное чтиво", "Лихорадка субботним вечером" и "Рокки", скончался в возрасте 68 лет, сообщает издание <a href="https://variety.com/" target="_blank">Variety.</a>Как сообщила его жена и агент Тиа Синклер Белл, ее муж скончался в среду в своем доме на Американских Виргинских островах. О причине смерти не сообщается. У музыканта было 10 детей, а также несколько внуков.Вместе с братом Робертом Беллом в 1964 году Рональд основал группу Kool & The Gang, которая пробовала себя в разных стилях: джаз, фанк, соул, рок и поп. Особенную популярность группа получила в 1970-е годы, выпустив множество знаковых песен того времени, включая Jungle Boogie, Summer Madness и их главный хит Celebration. Группа получила "Грэмми" в 1978 году за работу над саундтреком к фильму "Лихорадка субботним вечером", где звучит их песня Open Sesame.

американские виргинские острова

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

американские виргинские острова, в мире