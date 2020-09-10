Умер композитор, написавший музыку к фильму "Лихорадка субботним вечером"
11:37 10.09.2020 (обновлено: 12:30 10.09.2020)
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© AP Photo / Rich FuryМузыкант, композитор и сооснователь группы Kool & the Gang Рональд Белл
© AP Photo / Rich Fury
Музыкант, композитор и сооснователь группы Kool & the Gang Рональд Белл
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Рональд Белл, один из основателей, композитор и один из музыкантов легендарной фанк-группы Kool & the Gang, чья музыка звучала в таких популярных фильмах, как "Криминальное чтиво", "Лихорадка субботним вечером" и "Рокки", скончался в возрасте 68 лет, сообщает издание Variety.
Как сообщила его жена и агент Тиа Синклер Белл, ее муж скончался в среду в своем доме на Американских Виргинских островах. О причине смерти не сообщается. У музыканта было 10 детей, а также несколько внуков.
Вместе с братом Робертом Беллом в 1964 году Рональд основал группу Kool & The Gang, которая пробовала себя в разных стилях: джаз, фанк, соул, рок и поп. Особенную популярность группа получила в 1970-е годы, выпустив множество знаковых песен того времени, включая Jungle Boogie, Summer Madness и их главный хит Celebration. Группа получила "Грэмми" в 1978 году за работу над саундтреком к фильму "Лихорадка субботним вечером", где звучит их песня Open Sesame.