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Умер композитор, написавший музыку к фильму "Лихорадка субботним вечером"
Рональд Белл, один из основателей, композитор и один из музыкантов легендарной фанк-группы Kool & the Gang, чья музыка звучала в таких популярных фильмах, как... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T11:37
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культура
американские виргинские острова
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Рональд Белл, один из основателей, композитор и один из музыкантов легендарной фанк-группы Kool &amp; the Gang, чья музыка звучала в таких популярных фильмах, как "Криминальное чтиво", "Лихорадка субботним вечером" и "Рокки", скончался в возрасте 68 лет, сообщает издание <a href="https://variety.com/" target="_blank">Variety.</a>Как сообщила его жена и агент Тиа Синклер Белл, ее муж скончался в среду в своем доме на Американских Виргинских островах. О причине смерти не сообщается. У музыканта было 10 детей, а также несколько внуков.Вместе с братом Робертом Беллом в 1964 году Рональд основал группу Kool &amp; The Gang, которая пробовала себя в разных стилях: джаз, фанк, соул, рок и поп. Особенную популярность группа получила в 1970-е годы, выпустив множество знаковых песен того времени, включая Jungle Boogie, Summer Madness и их главный хит Celebration. Группа получила "Грэмми" в 1978 году за работу над саундтреком к фильму "Лихорадка субботним вечером", где звучит их песня Open Sesame.
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американские виргинские острова, в мире

Умер композитор, написавший музыку к фильму "Лихорадка субботним вечером"

11:37 10.09.2020 (обновлено: 12:30 10.09.2020)
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© AP Photo / Rich FuryМузыкант, композитор и сооснователь группы Kool & the Gang Рональд Белл
Музыкант, композитор и сооснователь группы Kool & the Gang Рональд Белл - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© AP Photo / Rich Fury
Музыкант, композитор и сооснователь группы Kool & the Gang Рональд Белл
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Рональд Белл, один из основателей, композитор и один из музыкантов легендарной фанк-группы Kool & the Gang, чья музыка звучала в таких популярных фильмах, как "Криминальное чтиво", "Лихорадка субботним вечером" и "Рокки", скончался в возрасте 68 лет, сообщает издание Variety.
Как сообщила его жена и агент Тиа Синклер Белл, ее муж скончался в среду в своем доме на Американских Виргинских островах. О причине смерти не сообщается. У музыканта было 10 детей, а также несколько внуков.
Вместе с братом Робертом Беллом в 1964 году Рональд основал группу Kool & The Gang, которая пробовала себя в разных стилях: джаз, фанк, соул, рок и поп. Особенную популярность группа получила в 1970-е годы, выпустив множество знаковых песен того времени, включая Jungle Boogie, Summer Madness и их главный хит Celebration. Группа получила "Грэмми" в 1978 году за работу над саундтреком к фильму "Лихорадка субботним вечером", где звучит их песня Open Sesame.
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КультураАмериканские Виргинские островаВ мире
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