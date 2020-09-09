Назван способ сократить количество звонков от мошенников
04:06 09.09.2020 (обновлено: 10:17 09.09.2020)
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Россиянам, телефоны которых попали в базу мошенников, можно помочь, рассказал радио Sputnik генеральный директор компании Zecurion (компания занимается защитой персональных данных. — Прим. ред.) Алексей Раевский. По его словам, есть несколько способов решения проблемы.
Телефонное мошенничество в России — большая проблема для практически всех обладателей смартфонов. Звонки с незнакомых номеров от якобы сотрудников банков уже давно стали чем-то привычным. Пока единого и универсального решения этого вопроса нет, но есть способы снизить количество нежелательного общения, уверен Алексей Раевский.
"К сожалению, от попадания номера телефона в базу данных мошенников никак себя обезопасить нельзя. Утечки происходят со стороны банков. Конечно, вы можете завести два телефона или две SIM-карты. Один номер будет для банков, а второй для всего остального. Однако это не будет полноценным решением проблемы звонков мошенников на один из номеров", — пояснил радио Sputnik эксперт по безопасности.
Если отказ от привычного номера телефона ради безопасности не самый оптимальный вариант, то есть другой выход. Можно использовать против мошенников психологию, советует Алексей Раевский. По его словам, злоумышленники часто звонят только доверчивым людям.
"Надо очень внимательно относиться к тому, кто и зачем звонит. Если мошенники поймут, что на другом конце телефона от них находится человек понимающий их цели, то они перестанут звонить", — объяснил Алексей Раевский в интервью радио Sputnik.
Кроме этого, эксперты по безопасности призывают никогда и ни при каких условиях не называть по телефону CVV-код с обратной стороны банковской карты или пароль для подтверждения операций из SMS-сообщений.
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