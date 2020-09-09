https://ria.ru/20200909/zvonki-1576964081.html

Назван способ сократить количество звонков от мошенников

Россиянам, телефоны которых попали в базу мошенников, можно помочь, рассказал радио Sputnik генеральный директор компании Zecurion (компания занимается защитой... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T04:06

2020-09-09T04:06

2020-09-09T10:17

мошенничество

технологии

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Россиянам, телефоны которых попали в базу мошенников, можно помочь, рассказал <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200909/moshenniki-1576940879.html">радио Sputnik</a> генеральный директор компании Zecurion (компания занимается защитой персональных данных. — Прим. ред.) Алексей Раевский. По его словам, есть несколько способов решения проблемы.Телефонное <a href="https://ria.ru/tag_thematic_category_Moshennichestvo/" target="_blank">мошенничество</a> в России — большая проблема для практически всех обладателей смартфонов. Звонки с незнакомых номеров от якобы сотрудников банков уже давно стали чем-то привычным. Пока единого и универсального решения этого вопроса нет, но есть способы снизить количество нежелательного общения, уверен Алексей Раевский. Если отказ от привычного номера телефона ради безопасности не самый оптимальный вариант, то есть другой выход. Можно использовать против мошенников психологию, советует Алексей Раевский. По его словам, злоумышленники часто звонят только доверчивым людям. "Надо очень внимательно относиться к тому, кто и зачем звонит. Если мошенники поймут, что на другом конце телефона от них находится человек понимающий их цели, то они перестанут звонить", — объяснил Алексей Раевский в интервью радио Sputnik. Кроме этого, эксперты по безопасности призывают никогда и ни при каких условиях не называть по телефону CVV-код с обратной стороны банковской карты или пароль для подтверждения операций из SMS-сообщений.

https://radiosputnik.ria.ru/20200907/moshenniki-1576891703.html

Александр Аникин "Если мошенники поймут, что на другом конце телефона от них находится человек понимающий, то они могут перестать звонить". А если не поймут? 22

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, технологии