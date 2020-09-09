СК Белоруссии проводит процессуальные действия в отношении члена КС Знака
10:02 09.09.2020 (обновлено: 10:25 09.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЧлен координационного совета оппозиции юрист Максим Знак на пресс-конференции Координационного совета оппозиции в Минске
Член координационного совета оппозиции юрист Максим Знак на пресс-конференции Координационного совета оппозиции в Минске
МИНСК, 9 сен - РИА Новости. Процессуальные действия в отношении члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максима Знака проводит СК Белоруссии, сообщил его адвокат Дмитрий Лаевский.
"Я еду на квартиру (Знака - ред.), где пройдет обыск. Процессуальные действия проводит следственный комитет. Я пока не могу сказать, задержан он или нет, я в пути", - сказал агентству Sputnik адвокат Дмитрий Лаевский.
Ранее в интернете появилось фото очевидцев, на котором четверо неизвестных в масках вместе со Знаком идут от штаба Бабарико на улице Веры Хоружей.
В понедельник была задержана член президиума КС Мария Колесникова. Как сообщил Госпогранкомитет Белоруссии, она и двое представителей совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону Украины. Кравцов и Родненков покинули территорию республики. В президиуме на данный момент осталась писательница Светлана Алексиевич.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами и спецсредствами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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