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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200909/znak-1576968884.html
СК Белоруссии проводит процессуальные действия в отношении члена КС Знака
Процессуальные действия в отношении члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максима Знака проводит СК Белоруссии, сообщил его адвокат... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T10:02
2020-09-09T10:25
максим знак
госпогранкомитет белоруссии
светлана алексиевич
александр лукашенко
украина
протесты в белоруссии
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 9 сен - РИА Новости.</strong> Процессуальные действия в отношении члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максима Знака проводит СК <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, сообщил его адвокат Дмитрий Лаевский.Ранее в интернете появилось фото очевидцев, на котором четверо неизвестных в масках вместе со Знаком идут от штаба Бабарико на улице Веры Хоружей.В понедельник была задержана член президиума КС <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Мария Колесникова</a>. Как сообщил <a href="http://ria.ru/organization__171/" target="_blank" data-auto="true">Госпогранкомитет Белоруссии</a>, она и двое представителей совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону Украины. Кравцов и Родненков покинули территорию республики. В президиуме на данный момент осталась писательница Светлана Алексиевич.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами и спецсредствами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1576967041.html
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максим знак, госпогранкомитет белоруссии, светлана алексиевич, александр лукашенко, украина, белоруссия, в мире

СК Белоруссии проводит процессуальные действия в отношении члена КС Знака

10:02 09.09.2020 (обновлено: 10:25 09.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЧлен координационного совета оппозиции юрист Максим Знак на пресс-конференции Координационного совета оппозиции в Минске
Член координационного совета оппозиции юрист Максим Знак на пресс-конференции Координационного совета оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Член координационного совета оппозиции юрист Максим Знак на пресс-конференции Координационного совета оппозиции в Минске
МИНСК, 9 сен - РИА Новости. Процессуальные действия в отношении члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максима Знака проводит СК Белоруссии, сообщил его адвокат Дмитрий Лаевский.

"Я еду на квартиру (Знака - ред.), где пройдет обыск. Процессуальные действия проводит следственный комитет. Я пока не могу сказать, задержан он или нет, я в пути", - сказал агентству Sputnik адвокат Дмитрий Лаевский.

Мария Колесникова - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
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Соратники Колесниковой до сих пор не знают о ее местонахождении
Ранее в интернете появилось фото очевидцев, на котором четверо неизвестных в масках вместе со Знаком идут от штаба Бабарико на улице Веры Хоружей.
В понедельник была задержана член президиума КС Мария Колесникова. Как сообщил Госпогранкомитет Белоруссии, она и двое представителей совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону Украины. Кравцов и Родненков покинули территорию республики. В президиуме на данный момент осталась писательница Светлана Алексиевич.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
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Тихановская выступила с обращением к гражданам России
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами и спецсредствами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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2710102
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Протесты в БелоруссииМаксим ЗнакГоспогранкомитет БелоруссииСветлана АлексиевичАлександр ЛукашенкоУкраинаБелоруссияВ мире
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