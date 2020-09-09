https://ria.ru/20200909/zemletryasenie-1576971731.html

Недалеко от Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в среду недалеко от филиппинского острова Минданао, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T11:02

2020-09-09T11:02

2020-09-09T11:02

сша

филиппины

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/102678/04/1026780450_0:59:2000:1184_1400x0_80_0_0_7423bc0353cf76410246c7c9223349eb.jpg

<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в среду недалеко от филиппинского острова Минданао, сообщает Геологическая служба <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 07.18 по времени UTC (10.18 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 197 километрах к юго-востоку от населенного пункта Сарангани. Очаг землетрясения залегал на глубине 26 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Геологическая служба отметила "зеленый уровень" угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.

https://ria.ru/20200907/zemletryasenie-1576858416.html

сша

филиппины

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, филиппины, в мире