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Недалеко от Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в среду недалеко от филиппинского острова Минданао, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T11:02
2020-09-09T11:02
сша
филиппины
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в среду недалеко от филиппинского острова Минданао, сообщает Геологическая служба <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 07.18 по времени UTC (10.18 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 197 километрах к юго-востоку от населенного пункта Сарангани. Очаг землетрясения залегал на глубине 26 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Геологическая служба отметила "зеленый уровень" угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.
https://ria.ru/20200907/zemletryasenie-1576858416.html
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сша, филиппины, в мире

Недалеко от Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,6

11:02 09.09.2020
20
© AP Photo / Bullit MarquezВид на Филиппины
Вид на Филиппины - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© AP Photo / Bullit Marquez
Вид на Филиппины. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в среду недалеко от филиппинского острова Минданао, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 07.18 по времени UTC (10.18 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 197 километрах к юго-востоку от населенного пункта Сарангани. Очаг землетрясения залегал на глубине 26 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Геологическая служба отметила "зеленый уровень" угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.
Вануату - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 10:05
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,2
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СШАФилиппиныВ мире
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