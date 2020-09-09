Задержан замглавы Минэнерго Анатолий Тихонов

"Сегодня рано утром в изоляторе на Петровке до выезда в суд успели переговорить с задержанным накануне заместителем министра энергетики Анатолием Тихоновым. Его доставили в ИВС в 5.30 9 сентября, а через полчаса в изоляторе уже был подъем. Тихонова следователи допрашивали всю ночь, он не спал, не ужинал и позавтракать не успел - его забрал конвой", - написала Литвинович в Facebook.