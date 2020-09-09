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Задержан замглавы Минэнерго Анатолий Тихонов
Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович сообщила о задержании заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова, вину он не... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T12:20
2020-09-09T13:04
задержание замглавы минэнерго анатолия тихонова
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онк
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происшествия
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы <a href="http://ria.ru/person_marina-litvinovich/" target="_blank" data-auto="true">Марина Литвинович</a> сообщила о задержании заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова, вину он не признает.Правозащитница добавила, что вину Тихонов не признает.
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задержание замглавы минэнерго анатолия тихонова, марина литвинович, москва, онк, министерство энергетики рф (минэнерго россии), происшествия

Задержан замглавы Минэнерго Анатолий Тихонов

12:20 09.09.2020 (обновлено: 13:04 09.09.2020)
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© Фото : ФГБУ "РЭА"Заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов
Заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Фото : ФГБУ "РЭА"
Заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович сообщила о задержании заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова, вину он не признает.

"Сегодня рано утром в изоляторе на Петровке до выезда в суд успели переговорить с задержанным накануне заместителем министра энергетики Анатолием Тихоновым. Его доставили в ИВС в 5.30 9 сентября, а через полчаса в изоляторе уже был подъем. Тихонова следователи допрашивали всю ночь, он не спал, не ужинал и позавтракать не успел - его забрал конвой", - написала Литвинович в Facebook.

Правозащитница добавила, что вину Тихонов не признает.
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Задержание замглавы Минэнерго Анатолия ТихоноваМарина ЛитвиновичМоскваОНКМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Происшествия
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