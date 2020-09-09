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Задержан замглавы Минэнерго Анатолий Тихонов
Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович сообщила о задержании заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова, вину он не... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T12:20
2020-09-09T12:20
2020-09-09T13:04
задержание замглавы минэнерго анатолия тихонова
марина литвинович
москва
онк
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы <a href="http://ria.ru/person_marina-litvinovich/" target="_blank" data-auto="true">Марина Литвинович</a> сообщила о задержании заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова, вину он не признает.Правозащитница добавила, что вину Тихонов не признает.
Егор Панкратов
После тебя.
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Станислав Попов
Когда Путина в клетку посадят?
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
задержание замглавы минэнерго анатолия тихонова, марина литвинович, москва, онк, министерство энергетики рф (минэнерго россии), происшествия