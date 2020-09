https://ria.ru/20200909/yukos-1576966851.html

В офисе "Открытой России" проходят обыски по делу ЮКОСа

Следователи пришли в офисы "Открытой России" с обысками по делу ЮКОСа, сообщил РИА Новости адвокат организации Сергей Бадамшин. РИА Новости, 09.09.2020

<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Следователи пришли в офисы "Открытой России" с обысками по делу ЮКОСа, сообщил РИА Новости адвокат организации <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Badamshin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Бадамшин</a>.Председатель "Открытой России" Анастасия Буракова также заявила РИА Новости, что в Москве проходят обыски в офисе организации и в редакции "МБХ-медиа".По ее словам, силовики пришли к кандидатам в депутаты в Ивановской, Владимирской областях, Республике Татарстан в шесть утра, а также к сотрудникам штабов "Объединенных демократов"."Постановления об обыске выданы Басманным районным судом, все однотипные, только разные фамилии. Формальный повод - дело <a href="http://ria.ru/organization_JUKOS/" target="_blank" data-auto="true">ЮКОСа</a>, к которому никто из тех, у кого проводятся следственные действия, никогда не имели отношения", - добавила она.Комментарием правоохранительных органов РИА Новости не располагает."<a href="http://ria.ru/organization_Otkrytaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Открытая Россия</a>" - организация, основанная экс-совладельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским. В 2017 году <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией": OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия", Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России", <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания).В июле 2019 года Генпрокуратура сообщила, что Ходорковского обвиняют в отмывании денег и хищении акций по "третьему делу ЮКОСа", фигурантами которого являются бывшие владельцы, руководители и работники ОАО "НК "ЮКОС". По информации ведомства, в 1995-2003 годах были похищены акции ЮКОСа и деньги нефтяной компании на общую сумму свыше 6 миллиардов долларов.

