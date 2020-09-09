В офисе "Открытой России" проходят обыски по делу ЮКОСа
Вход в здание нефтяной компании "ЮКОС". Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Следователи пришли в офисы "Открытой России" с обысками по делу ЮКОСа, сообщил РИА Новости адвокат организации Сергей Бадамшин.
"Снова обыски по делу ЮКОСа", - сказал он.
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Председатель "Открытой России" Анастасия Буракова также заявила РИА Новости, что в Москве проходят обыски в офисе организации и в редакции "МБХ-медиа".
"Обыски проходят в редакции "МБХ-медиа" и "Открытой России" в Москве", - сказала Буракова.
По ее словам, силовики пришли к кандидатам в депутаты в Ивановской, Владимирской областях, Республике Татарстан в шесть утра, а также к сотрудникам штабов "Объединенных демократов".
"Постановления об обыске выданы Басманным районным судом, все однотипные, только разные фамилии. Формальный повод - дело ЮКОСа, к которому никто из тех, у кого проводятся следственные действия, никогда не имели отношения", - добавила она.
Комментарием правоохранительных органов РИА Новости не располагает.
"Открытая Россия" - организация, основанная экс-совладельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским. В 2017 году Генпрокуратура признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией": OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия", Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России", США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания).
В июле 2019 года Генпрокуратура сообщила, что Ходорковского обвиняют в отмывании денег и хищении акций по "третьему делу ЮКОСа", фигурантами которого являются бывшие владельцы, руководители и работники ОАО "НК "ЮКОС". По информации ведомства, в 1995-2003 годах были похищены акции ЮКОСа и деньги нефтяной компании на общую сумму свыше 6 миллиардов долларов.