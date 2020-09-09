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Правительство одобрило выплаты безработным на детей в сентябре
Правительство России приняло решение о выплатах на детей безработным родителям в сентябре, на это из бюджета будут выделены 8,5 миллиардов рублей, сообщается на РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T09:47
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правительство рф
общество
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Правительство России приняло решение о выплатах на детей безработным родителям в сентябре, на это из бюджета будут выделены 8,5 миллиардов рублей, сообщается на <a href="http://government.ru/" target="_blank">сайте</a> кабмина.Отмечается, что это одна из мер поддержки в условиях распространения коронавируса. Выплаты обеспечат дополнительную соцподдержку около 2,8 миллиона граждан, признанных безработными и имеющих несовершеннолетних детей."Средства на эти цели – 8,5 миллиардов рублей – будут выделены из федерального бюджета", - добавляется в сообщении.
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правительство рф, общество

Правительство одобрило выплаты безработным на детей в сентябре

09:47 09.09.2020 (обновлено: 11:19 09.09.2020)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковЖенщина с ребенком проходит мимо спортивной площадки
Женщина с ребенком проходит мимо спортивной площадки - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Женщина с ребенком проходит мимо спортивной площадки. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Правительство России приняло решение о выплатах на детей безработным родителям в сентябре, на это из бюджета будут выделены 8,5 миллиардов рублей, сообщается на сайте кабмина.
"Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это одна из мер поддержки в условиях распространения коронавируса. Выплаты обеспечат дополнительную соцподдержку около 2,8 миллиона граждан, признанных безработными и имеющих несовершеннолетних детей.
"Средства на эти цели – 8,5 миллиардов рублей – будут выделены из федерального бюджета", - добавляется в сообщении.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
6 сентября, 13:27
Эксперт рассказал, как стимулирующие выплаты помогут экономике России
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