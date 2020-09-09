https://ria.ru/20200909/vyplaty-1576968302.html

Правительство одобрило выплаты безработным на детей в сентябре

Правительство России приняло решение о выплатах на детей безработным родителям в сентябре, на это из бюджета будут выделены 8,5 миллиардов рублей, сообщается на РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T09:47

2020-09-09T09:47

2020-09-09T11:19

правительство рф

общество

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Правительство России приняло решение о выплатах на детей безработным родителям в сентябре, на это из бюджета будут выделены 8,5 миллиардов рублей, сообщается на <a href="http://government.ru/" target="_blank">сайте</a> кабмина.Отмечается, что это одна из мер поддержки в условиях распространения коронавируса. Выплаты обеспечат дополнительную соцподдержку около 2,8 миллиона граждан, признанных безработными и имеющих несовершеннолетних детей."Средства на эти цели – 8,5 миллиардов рублей – будут выделены из федерального бюджета", - добавляется в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20200906/vyplaty-1576838564.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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