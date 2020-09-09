В Симферополе подачу воды по графику могут сохранить до весны
© РИА Новости / Константин МихальчевскийЖители Cимферополя набирают в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах
Жители Cимферополя набирают в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Власти Крыма призвали жителей Симферополя, Бахчисарая, а также Симферопольского и Бахчисарайского районов готовиться к подаче воды по графику до весны 2021 года.
Поэтапный режим ограничения водоснабжения и подачи воды по графику в Симферополе и 39 селах в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма начался с 24 августа из-за засухи и обмелевших водохранилищ. Со 2 сентября наступил второй этап ограничений - подача воды снижена со 150 до 110 тысяч кубометров в сутки. На третьем этапе (с 7 сентября) в город подается до 70 тысяч кубометров воды, введены графики водоснабжения районов. Замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров назвал "довольно жесткой" сложившуюся ситуацию со снабжением водой Симферополя и пригородов.
"Прошу жителей Симферополя, Бахчисарая, Симферопольского и Бахчисарайского районов с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и быть готовыми к тому, что графики подачи воды могут действовать до марта следующего года", - написал глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк на своей странице в соцсети Facebook.
Он добавил, что сейчас предпринимаются усилия для увеличения подачи артезианской воды в обезвоженный регион из артезианских источников – с существующих 50 до 70 тысяч кубометров в сутки.
Симферополь исторически обеспечивается водой за счет водохранилищ поверхностного стока: Симферопольского, Аянского и Партизанского. По данным госкомводхоза Крыма на начало сентября, в водохранилищах, питающих Симферополь: в Партизанском – 6,3 миллиона кубометров (при полном объеме 34 миллиона), в Симферопольском - 6,4 миллиона кубометров (при полном объеме 36 миллионов кубометров), в Аянском - 1,7 миллиона при полном объеме около 4 миллионов кубометров. Приток воды в водохранилища в этом году составляет всего 6% от средних многолетних показателей.
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Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.