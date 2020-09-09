https://ria.ru/20200909/voda-1576971464.html

В Симферополе подачу воды по графику могут сохранить до весны

Власти Крыма призвали жителей Симферополя, Бахчисарая, а также Симферопольского и Бахчисарайского районов готовиться к подаче воды по графику до весны 2021... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T10:52

2020-09-09T10:52

2020-09-09T10:52

юрий гоцанюк

инфраструктура

симферополь

республика крым

общество

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости.</strong> Власти Крыма призвали жителей <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополя</a>, <a href="http://ria.ru/location_Bakhchisarajj_Krym/" target="_blank" data-auto="true">Бахчисарая</a>, а также Симферопольского и Бахчисарайского районов готовиться к подаче воды по графику до весны 2021 года.Поэтапный режим ограничения водоснабжения и подачи воды по графику в Симферополе и 39 селах в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма начался с 24 августа из-за засухи и обмелевших водохранилищ. Со 2 сентября наступил второй этап ограничений - подача воды снижена со 150 до 110 тысяч кубометров в сутки. На третьем этапе (с 7 сентября) в город подается до 70 тысяч кубометров воды, введены графики водоснабжения районов. Замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров назвал "довольно жесткой" сложившуюся ситуацию со снабжением водой Симферополя и пригородов."Прошу жителей Симферополя, Бахчисарая, Симферопольского и Бахчисарайского районов с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и быть готовыми к тому, что графики подачи воды могут действовать до марта следующего года", - написал глава правительства Крыма <a href="http://ria.ru/person_yuriy-gotsanyuk/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Гоцанюк</a> на своей странице в соцсети <a href="https://www.facebook.com/SovetMinistrov/posts/1698388266976359" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Он добавил, что сейчас предпринимаются усилия для увеличения подачи артезианской воды в обезвоженный регион из артезианских источников – с существующих 50 до 70 тысяч кубометров в сутки.Симферополь исторически обеспечивается водой за счет водохранилищ поверхностного стока: Симферопольского, Аянского и Партизанского. По данным госкомводхоза Крыма на начало сентября, в водохранилищах, питающих Симферополь: в Партизанском – 6,3 миллиона кубометров (при полном объеме 34 миллиона), в Симферопольском - 6,4 миллиона кубометров (при полном объеме 36 миллионов кубометров), в Аянском - 1,7 миллиона при полном объеме около 4 миллионов кубометров. Приток воды в водохранилища в этом году составляет всего 6% от средних многолетних показателей.Ранее <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.

https://ria.ru/20200907/krym-1576867466.html

https://ria.ru/20200904/voda-1576724185.html

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симферополь

республика крым

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий гоцанюк, инфраструктура, симферополь, республика крым, общество