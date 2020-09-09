https://ria.ru/20200909/vaktsinatsiya-1576983800.html
Вакцинация групп риска от COVID-19 в регионах начнется в ближайшее время
Вакцинация групп риска от коронавируса начнется в регионах России в ближайшее время, сообщила пресс-служба Минздрава РФ. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T13:42
2020-09-09T13:42
2020-09-09T13:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Вакцинация групп риска от коронавируса начнется в регионах России в ближайшее время, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество