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Вакцинация групп риска от COVID-19 в регионах начнется в ближайшее время
Вакцинация групп риска от коронавируса начнется в регионах России в ближайшее время, сообщила пресс-служба Минздрава РФ. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T13:42
2020-09-09T13:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Вакцинация групп риска от коронавируса начнется в регионах России в ближайшее время, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Вакцинация групп риска от COVID-19 в регионах начнется в ближайшее время

13:42 09.09.2020 (обновлено: 13:59 09.09.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик держит шприц с вакциной
Медик держит шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Медик держит шприц с вакциной. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Вакцинация групп риска от коронавируса начнется в регионах России в ближайшее время, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.
"Также с помощью специального приложения будет контролироваться состояние граждан из групп повышенного риска, вакцинация которых в рамках гражданского оборота в ближайшее время начнется в регионах. Данные об их самочувствии также попадут в федеральную информационную систему", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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