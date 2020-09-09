https://ria.ru/20200909/vaktsinatsiya-1576974679.html

В центре Гамалеи дали рекомендации по вакцинации от гриппа и COVID-19

Прививки от гриппа и коронавирусной инфекции следует делать с промежутком в три недели, сообщил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T11:42

2020-09-09T11:42

2020-09-09T11:42

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Прививки от гриппа и <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекции</a> следует делать с промежутком в три недели, сообщил РИА Новости директор центра Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>."Надо пока что разводить... Через три недели после одной прививки можно делать вторую",- рассказал Гинцбург.Он пояснил, что вакцинация от COVID-19 двукратная, ставить прививку от гриппа можно через три недели после второй вакцинации от коронавируса.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, общество