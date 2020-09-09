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https://ria.ru/20200909/vaktsinatsiya-1576974679.html
В центре Гамалеи дали рекомендации по вакцинации от гриппа и COVID-19
Прививки от гриппа и коронавирусной инфекции следует делать с промежутком в три недели, сообщил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T11:42
2020-09-09T11:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Прививки от гриппа и <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекции</a> следует делать с промежутком в три недели, сообщил РИА Новости директор центра Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>."Надо пока что разводить... Через три недели после одной прививки можно делать вторую",- рассказал Гинцбург.Он пояснил, что вакцинация от COVID-19 двукратная, ставить прививку от гриппа можно через три недели после второй вакцинации от коронавируса.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, общество

В центре Гамалеи дали рекомендации по вакцинации от гриппа и COVID-19

11:42 09.09.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедсестра в прививочном кабинете
Медсестра в прививочном кабинете - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Прививки от гриппа и коронавирусной инфекции следует делать с промежутком в три недели, сообщил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
"Надо пока что разводить... Через три недели после одной прививки можно делать вторую",- рассказал Гинцбург.
Он пояснил, что вакцинация от COVID-19 двукратная, ставить прививку от гриппа можно через три недели после второй вакцинации от коронавируса.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
810004
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургКоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоОбщество
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