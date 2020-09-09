СМИ: бразильский штат намерен исследовать российскую вакцину от COVID-19
22:59 09.09.2020 (обновлено: 23:00 09.09.2020)
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© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
МЕХИКО, 9 сен - РИА Новости. Бразильский штат Баия подписал с российской стороной соглашение о конфиденциальности для доступа к данным о российской вакцине от коронавируса "Спутник V" и намерен провести ее клинические испытания, сообщило издание Folha de Sao Paolo.
"Правительство штата Баия подписало во вторник 8 сентября соглашение о конфиденциальности для получения доступа к научным данным о вакцине против COVID-19, разработанной в России", - говорится в материале издания.
По информации СМИ, в Бразилии также намерены исследовать действие вакцины на населении с этническим происхождением, отличным от российского. Отмечается, что для этих целей региональному правительству предстоит получить разрешение Национального агентства по надзору за здоровьем (Anvisa) и Национальной комиссии по этике исследований (Conep).
В начале сентября власти бразильского штата Парана на основе двусторонней договоренности с Российским фондом прямых инвестиций сообщили, что начнут в октябре испытание российской вакцины от COVID-19 "Спутник-V" на 10 тысячах добровольцев из числа медицинских работников. Соглашение с РФПИ включает помимо третьей фазы клинических испытаний производство и дистрибуцию препарата на территории Бразилии.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
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