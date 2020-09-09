https://ria.ru/20200909/vaktsina-1577012306.html

СМИ: бразильский штат намерен исследовать российскую вакцину от COVID-19

Бразильский штат Баия подписал с российской стороной соглашение о конфиденциальности для доступа к данным о российской вакцине от коронавируса "Спутник V" и... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T22:59

2020-09-09T22:59

2020-09-09T23:00

коронавирус covid-19

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

парана

баия

здоровье - общество

бразилия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575821781_0:126:3072:1854_1400x0_80_0_0_876bb191a91657f20c6f8425879224fd.jpg

<strong>МЕХИКО, 9 сен - РИА Новости.</strong> Бразильский штат Баия подписал с российской стороной соглашение о конфиденциальности для доступа к данным о российской вакцине от коронавируса "Спутник V" и намерен провести ее клинические испытания, сообщило издание <a href="https://www.folha.uol.com.br/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Folha de Sao Paolo</a>."Правительство штата <a href="http://ria.ru/location_Bahia/" target="_blank" data-auto="true">Баия</a> подписало во вторник 8 сентября соглашение о конфиденциальности для получения доступа к научным данным о вакцине против COVID-19, разработанной в России", - говорится в материале издания.По информации СМИ, в <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a> также намерены исследовать действие вакцины на населении с этническим происхождением, отличным от российского. Отмечается, что для этих целей региональному правительству предстоит получить разрешение Национального агентства по надзору за здоровьем (Anvisa) и Национальной комиссии по этике исследований (Conep).В начале сентября власти бразильского штата <a href="http://ria.ru/location_Parana/" target="_blank" data-auto="true">Парана</a> на основе двусторонней договоренности с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a> сообщили, что начнут в октябре испытание российской вакцины от COVID-19 "Спутник-V" на 10 тысячах добровольцев из числа медицинских работников. Соглашение с РФПИ включает помимо третьей фазы клинических испытаний производство и дистрибуцию препарата на территории Бразилии.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.

парана

баия

бразилия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, парана, баия, здоровье - общество, бразилия, в мире