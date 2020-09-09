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https://ria.ru/20200909/vaktsina-1577004932.html
В Китае одобрили испытания вакцины от COVID-19 в виде спрея для носа
Разработанная в Китае вакцина против COVID-19 в виде назального спрея одобрена для клинических испытаний в стране, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T18:59
2020-09-09T18:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
китай
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Разработанная в <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китае</a> вакцина против COVID-19 в виде назального спрея одобрена для клинических испытаний в стране, сообщает агентство <a href="http://www.xinhuanet.com/" target="_blank">Синьхуа</a> со ссылкой на заявление Университета <a href="http://ria.ru/location_Hong_Kong/" target="_blank" data-auto="true">Гонконга</a> (HKU).Сообщается, что вакцина была разработана лабораторией HKU при сотрудничестве с Сямэньским университетом и фармацевтической компанией Beijing Wantai Biological Pharmacy.Как указывает агентство, это первая вакцина против COVID-19 в виде назального спрея, которая была одобрена государственным управлением по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами для клинических испытаний с участием людей.Ранее в компании China National Biotec Group сообщили, что уже шесть разработанных в Китае вакцин против COVID-19 находятся на этапе клинических испытаний.
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коронавирус covid-19, китай, в мире

В Китае одобрили испытания вакцины от COVID-19 в виде спрея для носа

18:59 09.09.2020
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкСотрудник службы безопасности возле Дома народных собраний в Пекине
Сотрудник службы безопасности возле Дома народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Разработанная в Китае вакцина против COVID-19 в виде назального спрея одобрена для клинических испытаний в стране, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление Университета Гонконга (HKU).
Сообщается, что вакцина была разработана лабораторией HKU при сотрудничестве с Сямэньским университетом и фармацевтической компанией Beijing Wantai Biological Pharmacy.
Как указывает агентство, это первая вакцина против COVID-19 в виде назального спрея, которая была одобрена государственным управлением по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами для клинических испытаний с участием людей.
Ранее в компании China National Biotec Group сообщили, что уже шесть разработанных в Китае вакцин против COVID-19 находятся на этапе клинических испытаний.
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