https://ria.ru/20200909/vaktsina-1577004932.html

В Китае одобрили испытания вакцины от COVID-19 в виде спрея для носа

Разработанная в Китае вакцина против COVID-19 в виде назального спрея одобрена для клинических испытаний в стране, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T18:59

2020-09-09T18:59

2020-09-09T18:59

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

китай

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Разработанная в <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китае</a> вакцина против COVID-19 в виде назального спрея одобрена для клинических испытаний в стране, сообщает агентство <a href="http://www.xinhuanet.com/" target="_blank">Синьхуа</a> со ссылкой на заявление Университета <a href="http://ria.ru/location_Hong_Kong/" target="_blank" data-auto="true">Гонконга</a> (HKU).Сообщается, что вакцина была разработана лабораторией HKU при сотрудничестве с Сямэньским университетом и фармацевтической компанией Beijing Wantai Biological Pharmacy.Как указывает агентство, это первая вакцина против COVID-19 в виде назального спрея, которая была одобрена государственным управлением по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами для клинических испытаний с участием людей.Ранее в компании China National Biotec Group сообщили, что уже шесть разработанных в Китае вакцин против COVID-19 находятся на этапе клинических испытаний.

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китай

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, китай, в мире