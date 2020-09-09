https://ria.ru/20200909/vaktsina-1577000287.html

Назван побочный эффект от британской вакцины от коронавируса

Приостановка клинических испытаний британской вакцины AstraZeneca от коронавируса свидетельствуют о высоких стандартах безопасности, предъявляемым к подобным... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T17:46

2020-09-09T17:46

2020-09-09T17:46

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

открытия - риа наука

astrazeneca

великобритания

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<strong>ТЕЛЬ-АВИВ, 9 сен - РИА Новости.</strong> Приостановка клинических испытаний британской вакцины AstraZeneca от коронавируса свидетельствуют о высоких стандартах безопасности, предъявляемым к подобным препаратам, и не являются редкостью, сообщил в интервью РИА Новости израильский иммунолог, глава отделения иерусалимской больницы Хадасса Ар-ацофим профессор Яков Беркун.Клинические испытания вакцины компании AstraZeneca от коронавируса приостановлены из-за возможного нежелательного эффекта у одного из участников из Великобритании.Вакцина AstraZeneca, разрабатываемая вместе со специалистами Оксфорда, в августе перешла к третьей фазе испытаний в США. Ранее испытания AstraZeneca начались в Великобритании, Бразилии и ЮАР."В основном приостановка испытаний - это довольно-таки частое явление, просто когда речь идёт о лекарствах, нет такого внимания СМИ. В принципе при каждом клиническом исследовании есть комиссия, которая проверяет безопасность препарата. И если любые побочные эффекты, комиссия должна решать, связано ли это с медикаментом или не связано. Если связано - опасно это или неопасно. И иногда для того, чтобы все проверить, они останавливают (исследования)", - сказал Беркун РИА Новости.Случаем серьезных побочных эффектов, вызванных вакциной, профессор Яков Беркун назвал историю, когда прививка от ротавируса приводила к инвагинации кишечника у пациентов, причём первые случаи были зафиксированы уже после завершения испытаний, и прививка была отозвана. Теперь в мире действует строгий протокол проверки качества новых вакцин. В случае с вакциной <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank" data-auto="true">AstraZeneca</a> речь идёт о возникновении острого поперечного миелита у одного из участников исследований, сообщил Беркун.В то же время такое заболевание может развиться и без связи с прививкой, считает эксперт. Если пока среди участников исследования зафиксирован только один такой случай, это может быть и не связано с прививкой, считает Беркун. Профессор подчеркивает, что данный пример доказывает, насколько высоки стандарты безопасности при разработке прививок."Хотел бы подчеркнуть, что данный пример говорит о том, насколько исследователи серьезно относятся к безопасности препаратов. Поскольку вакцину в отличие от лекарств, мы даём здоровым людям. И очень важно, чтобы у них был хороший уровень безопасности. Чтобы было как можно меньше побочных явлений. Несмотря на то, что для фирмы это связано с финансовыми потерями, но они сочли нужным остановить исследования и все внимательно проверить. Все это делается для того, чтобы мы получили не только качественную вакцину, которая вызывает необходимый эффект и предотвращает заболевание COVID-19, но и также была связана с минимальным количеством побочных явлений", - заключил профессор.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200909/vaktsina-1576979760.html

https://ria.ru/20200811/1575637509.html

https://ria.ru/20200909/vaktsina-1576964853.html

Владимир Свой Кто то написал что за что бы не взялись британские ученые все равно получается новичок 11

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великобритания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, открытия - риа наука, astrazeneca , великобритания