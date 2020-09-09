Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200909/vaktsina-1577000287.html
Назван побочный эффект от британской вакцины от коронавируса
Приостановка клинических испытаний британской вакцины AstraZeneca от коронавируса свидетельствуют о высоких стандартах безопасности, предъявляемым к подобным... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T17:46
2020-09-09T17:46
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
открытия - риа наука
astrazeneca
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574592070_139:622:2674:2048_1400x0_80_0_0_6543429b06a55960c712f0cd1e559003.jpg
<strong>ТЕЛЬ-АВИВ, 9 сен - РИА Новости.</strong> Приостановка клинических испытаний британской вакцины AstraZeneca от коронавируса свидетельствуют о высоких стандартах безопасности, предъявляемым к подобным препаратам, и не являются редкостью, сообщил в интервью РИА Новости израильский иммунолог, глава отделения иерусалимской больницы Хадасса Ар-ацофим профессор Яков Беркун.Клинические испытания вакцины компании AstraZeneca от коронавируса приостановлены из-за возможного нежелательного эффекта у одного из участников из Великобритании.Вакцина AstraZeneca, разрабатываемая вместе со специалистами Оксфорда, в августе перешла к третьей фазе испытаний в США. Ранее испытания AstraZeneca начались в Великобритании, Бразилии и ЮАР."В основном приостановка испытаний - это довольно-таки частое явление, просто когда речь идёт о лекарствах, нет такого внимания СМИ. В принципе при каждом клиническом исследовании есть комиссия, которая проверяет безопасность препарата. И если любые побочные эффекты, комиссия должна решать, связано ли это с медикаментом или не связано. Если связано - опасно это или неопасно. И иногда для того, чтобы все проверить, они останавливают (исследования)", - сказал Беркун РИА Новости.Случаем серьезных побочных эффектов, вызванных вакциной, профессор Яков Беркун назвал историю, когда прививка от ротавируса приводила к инвагинации кишечника у пациентов, причём первые случаи были зафиксированы уже после завершения испытаний, и прививка была отозвана. Теперь в мире действует строгий протокол проверки качества новых вакцин. В случае с вакциной <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank" data-auto="true">AstraZeneca</a> речь идёт о возникновении острого поперечного миелита у одного из участников исследований, сообщил Беркун.В то же время такое заболевание может развиться и без связи с прививкой, считает эксперт. Если пока среди участников исследования зафиксирован только один такой случай, это может быть и не связано с прививкой, считает Беркун. Профессор подчеркивает, что данный пример доказывает, насколько высоки стандарты безопасности при разработке прививок."Хотел бы подчеркнуть, что данный пример говорит о том, насколько исследователи серьезно относятся к безопасности препаратов. Поскольку вакцину в отличие от лекарств, мы даём здоровым людям. И очень важно, чтобы у них был хороший уровень безопасности. Чтобы было как можно меньше побочных явлений. Несмотря на то, что для фирмы это связано с финансовыми потерями, но они сочли нужным остановить исследования и все внимательно проверить. Все это делается для того, чтобы мы получили не только качественную вакцину, которая вызывает необходимый эффект и предотвращает заболевание COVID-19, но и также была связана с минимальным количеством побочных явлений", - заключил профессор.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200909/vaktsina-1576979760.html
https://ria.ru/20200811/1575637509.html
https://ria.ru/20200909/vaktsina-1576964853.html
Кто то написал что за что бы не взялись британские ученые все равно получается новичок
11
7
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574592070_167:0:2898:2048_1400x0_80_0_0_85347acb8f0e30b4f0f3035161994f6d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, открытия - риа наука, astrazeneca , великобритания

Назван побочный эффект от британской вакцины от коронавируса

17:46 09.09.2020
3555
© РИА Новости / Максим БогодвидРазработка вакцины от коронавируса
Разработка вакцины от коронавируса - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Разработка вакцины от коронавируса. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 сен - РИА Новости. Приостановка клинических испытаний британской вакцины AstraZeneca от коронавируса свидетельствуют о высоких стандартах безопасности, предъявляемым к подобным препаратам, и не являются редкостью, сообщил в интервью РИА Новости израильский иммунолог, глава отделения иерусалимской больницы Хадасса Ар-ацофим профессор Яков Беркун.
Клинические испытания вакцины компании AstraZeneca от коронавируса приостановлены из-за возможного нежелательного эффекта у одного из участников из Великобритании.
Упаковка первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса COVID-19 Гам-КОВИД-Вак, разработанной Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
Вчера, 12:51Распространение нового коронавируса
В Кремле назвали преимущества российской вакцины от коронавируса
Вакцина AstraZeneca, разрабатываемая вместе со специалистами Оксфорда, в августе перешла к третьей фазе испытаний в США. Ранее испытания AstraZeneca начались в Великобритании, Бразилии и ЮАР.
"В основном приостановка испытаний - это довольно-таки частое явление, просто когда речь идёт о лекарствах, нет такого внимания СМИ. В принципе при каждом клиническом исследовании есть комиссия, которая проверяет безопасность препарата. И если любые побочные эффекты, комиссия должна решать, связано ли это с медикаментом или не связано. Если связано - опасно это или неопасно. И иногда для того, чтобы все проверить, они останавливают (исследования)", - сказал Беркун РИА Новости.
Первая в мире вакцина от коронавируса - РИА Новости, 1920, 11.08.2020
11 августа, 14:06
Разработка вакцин против COVID-19 в мире
Случаем серьезных побочных эффектов, вызванных вакциной, профессор Яков Беркун назвал историю, когда прививка от ротавируса приводила к инвагинации кишечника у пациентов, причём первые случаи были зафиксированы уже после завершения испытаний, и прививка была отозвана. Теперь в мире действует строгий протокол проверки качества новых вакцин. В случае с вакциной AstraZeneca речь идёт о возникновении острого поперечного миелита у одного из участников исследований, сообщил Беркун.
"Это воспалительный процесс сегментов спинного мозга, который может быть на разном уровне, но обычно на уровне груди. Если это происходит - все что ниже, может быть паралич. И у одного пациента, который получил эту прививку, было такое явление. Вполне может быть, что это связано с вакцинацией, потому что такие воспаления - это аутоиммунный воспалительный процесс, который может быть после инфекции или являться частью аутоиммунного заболевания. Это вызывает опасения", - рассказал Беркун.
В то же время такое заболевание может развиться и без связи с прививкой, считает эксперт. Если пока среди участников исследования зафиксирован только один такой случай, это может быть и не связано с прививкой, считает Беркун. Профессор подчеркивает, что данный пример доказывает, насколько высоки стандарты безопасности при разработке прививок.
Испытания и производство вакцины от COVID-19 в лаборатории центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
Вчера, 07:28Распространение нового коронавируса
Эксперт назвала вакцину "Спутник V" "неокончательным решением"
"Хотел бы подчеркнуть, что данный пример говорит о том, насколько исследователи серьезно относятся к безопасности препаратов. Поскольку вакцину в отличие от лекарств, мы даём здоровым людям. И очень важно, чтобы у них был хороший уровень безопасности. Чтобы было как можно меньше побочных явлений. Несмотря на то, что для фирмы это связано с финансовыми потерями, но они сочли нужным остановить исследования и все внимательно проверить. Все это делается для того, чтобы мы получили не только качественную вакцину, которая вызывает необходимый эффект и предотвращает заболевание COVID-19, но и также была связана с минимальным количеством побочных явлений", - заключил профессор.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля, 09:30
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
15576114
Обсудить 7
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Открытия - РИА НаукаAstraZenecaВеликобритания
Популярные комментарии
Кто то написал что за что бы не взялись британские ученые все равно получается новичок
9 сентября, 17:57
ВСВладимир Свой
350003
Рекомендуем
Посол ФРГ Геза Андреас фон Гайр выходит из здания МИД РФ в Москве
Посол Германии прокомментировал визит в МИД из-за ситуации с Навальным
Измерение температуры тела на входе в школу в Москве
Ученые назвали необычный фактор, увеличивающий продолжительность жизни
Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске
Тихановская рассказала, в каком случае оппозиция попросит помощи ЕС
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Краснов: группу россиян в Белоруссию заманили зарубежные спецслужбы
Председатель правительства Белоруссии Роман Головченко
Белорусский премьер рассказал о самочувствии после прививки от COVID-19
Актера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Ефремов рассказал о первой ночи в СИЗО
Сотрудник полиции
Жительница Сибири подожгла 11 автомобилей в Сочи
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры
Краснов заявил об изменении структуры коррупции в России
Актер Никита Джигурда у здания Пресненского суда города Москвы, где будет оглашен приговор по делу актера Михаила Ефремова
Джигурда отправил Добровинскому письмо с раскраской
Cоставная фотография облаков южных широт Юпитера, снятая JunoCam с борта Juno. 25 февраля 2019 года
Раскрыта загадка металлического водорода в центре Юпитера
Официальный интернет-портал государственных услуг
Россияне смогут подписывать документы через портал госуслуг
Номер отеля
Российских туристов возмутило название отеля в Турции
Адвокат Эльман Пашаев и его подзащитный актер Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Ефремов заявил, что Пашаев подставил его
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
Тихановская выступила за хорошие отношения Белоруссии с Россией
Автомобиль Следственного комитета Белоруссии
Колесникову заключили под стражу по делу о захвате власти
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:32Кинолог рассказал, как действовать при встрече с бездомными собаками
03:32"Гегемонистские фантазии": Пушков жестко ответил Госдепу США
03:05Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей через госуслуги
03:02В Мексике обнаружили обезглавленное тело журналиста
02:34Эксперт рассказал, как Ефремов может использовать подставу Пашаева
02:07Экс-депутат Рады заявил о возможном прекращении существования Украины
02:03Эксперт рассказал, какие настройки в смартфоне лучше не трогать
02:00Назван способ сделать вредную пищу полезной
01:50Число жертв COVID-19 в мире превысило 900 тысяч
01:09Врач назвал версию внезапной смерти невесты в день свадьбы в Дагестане
00:16Ефремов сообщил, что Пашаев больше не будет его адвокатом
23:58Евросоюз призвал завершить диалог Сербии и Косово под своей эгидой
23:32Трамп уверен, что спас миллионы американцев от коронавируса
23:18В Греции полиция применила слезоточивый газ против мигрантов
23:14Водителям рассказали, как их могут "подловить" за невнимательность
23:03В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:59СМИ: бразильский штат намерен исследовать российскую вакцину от COVID-19
22:59Тихановскую наградили на Международном экономическом форуме в Польше
22:55Экс-глава Офиса президента Украины покинул страну, опасаясь расправы
22:42Российские МиГ-29 перехватили самолеты ВВС Норвегии над Баренцевым морем
Лента новостейМолния