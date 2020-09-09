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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200909/vaktsina-1576991975.html
AstraZeneca приостановила испытания вакцины от коронавируса
Клинические испытания британской вакцины компании AstraZeneca от COVID-19 приостановлены, пишет портал Stat News со ссылкой на представителя компании. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T15:47
2020-09-09T15:47
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Клинические испытания британской вакцины компании AstraZeneca от COVID-19 приостановлены, пишет портал <a href="https://www.statnews.com/" target="_blank">Stat News</a> со ссылкой на представителя компании.Такое решение принято из-за возможного нежелательного эффекта у одного из участников из Великобритании. По словам представителя, "стандартный процесс проверки" привел к приостановке испытаний.Он добавил, что AstraZeneca "работает над тем, чтобы ускоренно проанализировать данный случай, чтобы свести к минимуму возможное влияние на сроки проведения испытаний".По словам представителя, приостановка клинических испытаний носит "рутинный характер" и в подобных случаях необходима.Точная природа нежелательного побочного эффекта неизвестна, однако, как сообщают источники, ожидается, что участник испытаний поправится.По данным источников, этот случай повлиял и на другие исследования вакцины AstraZeneca.В частности, в среду стало известно, что AstraZeneca приостановила клинические испытания вакцины и в Японии.На какой срок будут приостановлены испытания, пока не известно, отмечает портал.Вакцина AstraZeneca, которая разрабатывается совместно со специалистами Оксфорда, перешла в августе к третьей фазе испытаний в США. Ранее испытания препарата начались в Великобритании, Бразилии и ЮАР.Кроме того, сейчас в США проходят клинические испытания вакцины против коронавируса компаний Moderna и Pfizer."Сложная ситуация"Приостановка клинических испытаний вакцины AstraZeneca необязательно означает шаг назад в разработке препарата, заявил глава минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок.Отвечая на вопрос, означает ли приостановка испытаний шаг назад в процессе разработки вакцины, министр сказал: "Необязательно. Это зависит от того, что они обнаружат, когда проведут исследование".Хэнкок напомнил, что в прошлый раз, летом, когда испытания были поставлены на паузу, все "разрешилось без проблем".Мнение РФПИРоссийский фонд прямых инвестиций, который является инвестором в производство российской вакцины "Спутник V", не стал комментировать приостановку испытаний вакцины AstraZeneca. При этом в фонде указали на опубликованную ранее авторскую колонку главы РФПИ <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилла Дмитриева</a>.В статье он затронул вопрос большей изученности платформы аденовирусных векторов человека по сравнению с аденовирусными векторами обезьяны или мРНК — эти технологии пока новые и не до конца изученные.Отмечается, что безопасность аденовирусных векторов человека, которые применены в вакцине "Спутник V", доказаны на протяжении десятилетий в более чем 250 клинических исследованиях. При создании вакцин они — наиболее подходящая для человека платформа доставки генетического материала, так как люди сосуществуют с аденовирусами человека более 100 тысяч лет.Возможные причиныПриостановка испытаний вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета может быть связана с внезапным заболеванием кого-либо из добровольцев COVID-19 либо с проявлением аллергической реакции на препарат, предположил заместитель главврача по анестезиологии и реанимации московской горбольницы №52, профессор факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова Сергей Царенко.По его словам, кто-то мог случайно заболеть коронавирусной инфекцией во время испытаний, "что вполне возможная история".Также, по словам специалиста, могла проявиться и любая другая случайная болезнь.Российская вакцинаВ августе Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V", которую разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Препарат будет производиться совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a>. Глава фонда Кирилл Дмитриев сообщал, что уже получены заявки из более чем 20 стран на покупку миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. Он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют изготовить 500 миллионов доз за год.Минздрав России 25 августа выдал центру Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20200909/gripp-1576989529.html
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https://ria.ru/20200909/vaktsina-1576979760.html
https://ria.ru/20200909/koronavirus-1576963582.html
Как же так? Они на весь мир орали что мы своровали у них формулу. И что же получается, у России получилось а у них нет?
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РИА Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций

AstraZeneca приостановила испытания вакцины от коронавируса

15:47 09.09.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Клинические испытания британской вакцины компании AstraZeneca от COVID-19 приостановлены, пишет портал Stat News со ссылкой на представителя компании.
Такое решение принято из-за возможного нежелательного эффекта у одного из участников из Великобритании. По словам представителя, "стандартный процесс проверки" привел к приостановке испытаний.
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Вчера, 15:06Сказано в эфире
Академик РАН о вакцинах от гриппа: далеко не всегда зарубежное лучшеРоссияне не смогут получить зарубежную вакцину от гриппа, по меньшей мере, до конца октября, пишут СМИ. Стоит ли беспокоиться на этот счет, рассказал в интервью радио Sputnik академик РАН, заведующий отделом Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.
Он добавил, что AstraZeneca "работает над тем, чтобы ускоренно проанализировать данный случай, чтобы свести к минимуму возможное влияние на сроки проведения испытаний".
По словам представителя, приостановка клинических испытаний носит "рутинный характер" и в подобных случаях необходима.
Точная природа нежелательного побочного эффекта неизвестна, однако, как сообщают источники, ожидается, что участник испытаний поправится.
По данным источников, этот случай повлиял и на другие исследования вакцины AstraZeneca.
В частности, в среду стало известно, что AstraZeneca приостановила клинические испытания вакцины и в Японии.
На какой срок будут приостановлены испытания, пока не известно, отмечает портал.
Вакцина AstraZeneca, которая разрабатывается совместно со специалистами Оксфорда, перешла в августе к третьей фазе испытаний в США. Ранее испытания препарата начались в Великобритании, Бразилии и ЮАР.
Кроме того, сейчас в США проходят клинические испытания вакцины против коронавируса компаний Moderna и Pfizer.
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"Сложная ситуация"

Приостановка клинических испытаний вакцины AstraZeneca необязательно означает шаг назад в разработке препарата, заявил глава минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок.

"Очевидно, что это сложная ситуация для этой конкретной вакцины. Но на самом деле это не первый раз, когда подобное происходит с оксфордской вакциной. Это стандартный процесс в ходе клинических испытаний, когда обнаруживается то, что нужно проанализировать", — пояснил он в интервью Sky News.

Отвечая на вопрос, означает ли приостановка испытаний шаг назад в процессе разработки вакцины, министр сказал: "Необязательно. Это зависит от того, что они обнаружат, когда проведут исследование".
Хэнкок напомнил, что в прошлый раз, летом, когда испытания были поставлены на паузу, все "разрешилось без проблем".
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Мнение РФПИ

Российский фонд прямых инвестиций, который является инвестором в производство российской вакцины "Спутник V", не стал комментировать приостановку испытаний вакцины AstraZeneca. При этом в фонде указали на опубликованную ранее авторскую колонку главы РФПИ Кирилла Дмитриева.
В статье он затронул вопрос большей изученности платформы аденовирусных векторов человека по сравнению с аденовирусными векторами обезьяны или мРНК — эти технологии пока новые и не до конца изученные.
Отмечается, что безопасность аденовирусных векторов человека, которые применены в вакцине "Спутник V", доказаны на протяжении десятилетий в более чем 250 клинических исследованиях. При создании вакцин они — наиболее подходящая для человека платформа доставки генетического материала, так как люди сосуществуют с аденовирусами человека более 100 тысяч лет.
"В отличие от изученных аденовирусных векторов человека, не существует долгосрочных исследований новых технологий аденовирусных векторов обезьяны и мРНК", — подчеркнули в фонде.
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Возможные причины

Приостановка испытаний вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета может быть связана с внезапным заболеванием кого-либо из добровольцев COVID-19 либо с проявлением аллергической реакции на препарат, предположил заместитель главврача по анестезиологии и реанимации московской горбольницы №52, профессор факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова Сергей Царенко.
"Что-то у них там произошло, какое-то нежелательное побочное явление. Какое — неизвестно. Известно, что что-то произошло, и это повод для разбирательства. Честно говоря, для этого и проводятся клинические испытания, чтобы понять, что происходит", — рассказал он РИА Новости.
По его словам, кто-то мог случайно заболеть коронавирусной инфекцией во время испытаний, "что вполне возможная история".
"Во-вторых, возможна какая-то анафилактоидная реакция на вакцину, как на всякую, в общем-то. Любое введение препарата, не только вакцинального, сопровождается аллергической реакцией вплоть до анафилаксии. ...Но это крайне редко, для нашей вакцины ни разу пока не описано, но теоретически может быть на любую вакцину, даже на отечественную", — пояснил он.
Также, по словам специалиста, могла проявиться и любая другая случайная болезнь.
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Венесуэла получит российскую вакцину от COVID-19 в сентябре

Российская вакцина

В августе Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V", которую разработал НИЦЭМ имени Гамалеи.
Препарат будет производиться совместно с РФПИ. Глава фонда Кирилл Дмитриев сообщал, что уже получены заявки из более чем 20 стран на покупку миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. Он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют изготовить 500 миллионов доз за год.
Минздрав России 25 августа выдал центру Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
Популярные комментарии
Как же так? Они на весь мир орали что мы своровали у них формулу. И что же получается, у России получилось а у них нет?
9 сентября, 16:15
Сергей СуриковСергей Суриков
720002
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