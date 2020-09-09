https://ria.ru/20200909/vaktsina-1576991975.html

AstraZeneca приостановила испытания вакцины от коронавируса

Клинические испытания британской вакцины компании AstraZeneca от COVID-19 приостановлены, пишет портал Stat News со ссылкой на представителя компании. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T15:47

2020-09-09T15:47

2020-09-09T15:47

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Клинические испытания британской вакцины компании AstraZeneca от COVID-19 приостановлены, пишет портал <a href="https://www.statnews.com/" target="_blank">Stat News</a> со ссылкой на представителя компании.Такое решение принято из-за возможного нежелательного эффекта у одного из участников из Великобритании. По словам представителя, "стандартный процесс проверки" привел к приостановке испытаний.Он добавил, что AstraZeneca "работает над тем, чтобы ускоренно проанализировать данный случай, чтобы свести к минимуму возможное влияние на сроки проведения испытаний".По словам представителя, приостановка клинических испытаний носит "рутинный характер" и в подобных случаях необходима.Точная природа нежелательного побочного эффекта неизвестна, однако, как сообщают источники, ожидается, что участник испытаний поправится.По данным источников, этот случай повлиял и на другие исследования вакцины AstraZeneca.В частности, в среду стало известно, что AstraZeneca приостановила клинические испытания вакцины и в Японии.На какой срок будут приостановлены испытания, пока не известно, отмечает портал.Вакцина AstraZeneca, которая разрабатывается совместно со специалистами Оксфорда, перешла в августе к третьей фазе испытаний в США. Ранее испытания препарата начались в Великобритании, Бразилии и ЮАР.Кроме того, сейчас в США проходят клинические испытания вакцины против коронавируса компаний Moderna и Pfizer."Сложная ситуация"Приостановка клинических испытаний вакцины AstraZeneca необязательно означает шаг назад в разработке препарата, заявил глава минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок.Отвечая на вопрос, означает ли приостановка испытаний шаг назад в процессе разработки вакцины, министр сказал: "Необязательно. Это зависит от того, что они обнаружат, когда проведут исследование".Хэнкок напомнил, что в прошлый раз, летом, когда испытания были поставлены на паузу, все "разрешилось без проблем".Мнение РФПИРоссийский фонд прямых инвестиций, который является инвестором в производство российской вакцины "Спутник V", не стал комментировать приостановку испытаний вакцины AstraZeneca. При этом в фонде указали на опубликованную ранее авторскую колонку главы РФПИ <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилла Дмитриева</a>.В статье он затронул вопрос большей изученности платформы аденовирусных векторов человека по сравнению с аденовирусными векторами обезьяны или мРНК — эти технологии пока новые и не до конца изученные.Отмечается, что безопасность аденовирусных векторов человека, которые применены в вакцине "Спутник V", доказаны на протяжении десятилетий в более чем 250 клинических исследованиях. При создании вакцин они — наиболее подходящая для человека платформа доставки генетического материала, так как люди сосуществуют с аденовирусами человека более 100 тысяч лет.Возможные причиныПриостановка испытаний вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета может быть связана с внезапным заболеванием кого-либо из добровольцев COVID-19 либо с проявлением аллергической реакции на препарат, предположил заместитель главврача по анестезиологии и реанимации московской горбольницы №52, профессор факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова Сергей Царенко.По его словам, кто-то мог случайно заболеть коронавирусной инфекцией во время испытаний, "что вполне возможная история".Также, по словам специалиста, могла проявиться и любая другая случайная болезнь.Российская вакцинаВ августе Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V", которую разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Препарат будет производиться совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a>. Глава фонда Кирилл Дмитриев сообщал, что уже получены заявки из более чем 20 стран на покупку миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. Он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют изготовить 500 миллионов доз за год.Минздрав России 25 августа выдал центру Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20200909/gripp-1576989529.html

https://ria.ru/20200909/vaktsina-1576985668.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200909/vaktsina-1576984769.html

https://ria.ru/20200909/vaktsina-1576979760.html

https://ria.ru/20200909/koronavirus-1576963582.html

Сергей Суриков Как же так? Они на весь мир орали что мы своровали у них формулу. И что же получается, у России получилось а у них нет? 11

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций