https://ria.ru/20200909/vaktsina-1576979631.html
Москва осудила попытки политизировать вопросы разработки вакцины от COVID
Россия негативно относится к попыткам придать политическую окраску вопросам по разработке вакцины от коронавируса, заявил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T12:51
2020-09-09T12:51
2020-09-09T12:51
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
astrazeneca
дмитрий песков
общество
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Россия негативно относится к попыткам придать политическую окраску вопросам по разработке вакцины от коронавируса, заявил пресс-секретарь главы государства <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.Ранее портал <a href="https://www.statnews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Stat News</a> сообщил, что клинические испытания вакцины компании AstraZeneca от коронавируса приостановлены из-за возможного нежелательного эффекта у одного из участников из Великобритании."Мы всегда очень негативно относились к попыткам политизировать и придать какую-то политическую окраску всем процессам, связанным с апробацией и тестированием вакцины", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, нет ли опасений у России по поводу своей вакцины от коронавируса после критики о поспешности и приостановки испытаний вакцины AstraZeneca.Он подчеркнул, что "российские ученые продвинулись очень далеко".<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200908/sputnikv-1576906440.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, astrazeneca , дмитрий песков, общество