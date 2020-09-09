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https://ria.ru/20200909/vaktsina-1576979631.html
Москва осудила попытки политизировать вопросы разработки вакцины от COVID
Россия негативно относится к попыткам придать политическую окраску вопросам по разработке вакцины от коронавируса, заявил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T12:51
2020-09-09T12:51
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
astrazeneca
дмитрий песков
общество
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Россия негативно относится к попыткам придать политическую окраску вопросам по разработке вакцины от коронавируса, заявил пресс-секретарь главы государства <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.Ранее портал <a href="https://www.statnews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Stat News</a> сообщил, что клинические испытания вакцины компании AstraZeneca от коронавируса приостановлены из-за возможного нежелательного эффекта у одного из участников из Великобритании."Мы всегда очень негативно относились к попыткам политизировать и придать какую-то политическую окраску всем процессам, связанным с апробацией и тестированием вакцины", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, нет ли опасений у России по поводу своей вакцины от коронавируса после критики о поспешности и приостановки испытаний вакцины AstraZeneca.Он подчеркнул, что "российские ученые продвинулись очень далеко".<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, astrazeneca , дмитрий песков, общество

Москва осудила попытки политизировать вопросы разработки вакцины от COVID

12:51 09.09.2020
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© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россия негативно относится к попыткам придать политическую окраску вопросам по разработке вакцины от коронавируса, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее портал Stat News сообщил, что клинические испытания вакцины компании AstraZeneca от коронавируса приостановлены из-за возможного нежелательного эффекта у одного из участников из Великобритании.
"Мы всегда очень негативно относились к попыткам политизировать и придать какую-то политическую окраску всем процессам, связанным с апробацией и тестированием вакцины", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, нет ли опасений у России по поводу своей вакцины от коронавируса после критики о поспешности и приостановки испытаний вакцины AstraZeneca.
Он подчеркнул, что "российские ученые продвинулись очень далеко".
Сотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19 в центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 05:40Распространение нового коронавируса
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоAstraZenecaДмитрий ПесковОбщество
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