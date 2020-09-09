https://ria.ru/20200909/vaktsina-1576978809.html

В РФПИ не комментируют приостановку испытаний вакцины AstraZeneca

РФПИ как инвестор в производство российской вакцины "Спутник V" не стал комментировать приостановку исследований вакцины компании AstraZeneca, однако в фонде... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T12:44

2020-09-09T12:44

2020-09-09T12:44

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

astrazeneca

великобритания

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> как инвестор в производство российской вакцины "Спутник V" не стал комментировать приостановку исследований вакцины компании <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank" data-auto="true">AstraZeneca</a>, однако в фонде указали на опубликованную ранее авторскую колонку главы РФПИ <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилла Дмитриева</a>.В ней он затронул вопрос большей изученности платформы аденовирусных векторов человека в сравнении с такими новыми и не изученными технологиями производства вакцин, как аденовирусные векторы обезьяны или мРНК.Ранее стало известно о приостановке клинических испытаний вакцины компании AstraZeneca от коронавируса из-за вероятного нежелательного эффекта у участника из <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>. В компании сообщили, что AstraZeneca намерена оперативно проанализировать этот случай и уменьшить возможное влияние на сроки проведения испытаний. По словам представителя компании, приостановка испытаний носит рутинный характер и необходима в таких случаях. Как долго это продлится, пока не известно.

https://ria.ru/20200907/vaktsina-1576851901.html

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великобритания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, astrazeneca , великобритания