В РФПИ не комментируют приостановку испытаний вакцины AstraZeneca
3449
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. РФПИ как инвестор в производство российской вакцины "Спутник V" не стал комментировать приостановку исследований вакцины компании AstraZeneca, однако в фонде указали на опубликованную ранее авторскую колонку главы РФПИ Кирилла Дмитриева.
В ней он затронул вопрос большей изученности платформы аденовирусных векторов человека в сравнении с такими новыми и не изученными технологиями производства вакцин, как аденовирусные векторы обезьяны или мРНК.
"Безопасность аденовирусных векторов человека, применяемых в вакцине "Спутник V", была доказана на протяжении десятилетий в более чем 250 клинических исследованиях, и они являются наиболее подходящей для человека платформой доставки генетического материала при создании вакцин, поскольку люди сосуществуют с аденовирусами человека уже более 100 тысяч лет. В отличие от изученных аденовирусных векторов человека, не существует долгосрочных исследований новых технологий аденовирусных векторов обезьяны и мРНК", — рассказали в фонде.
Ранее стало известно о приостановке клинических испытаний вакцины компании AstraZeneca от коронавируса из-за вероятного нежелательного эффекта у участника из Великобритании. В компании сообщили, что AstraZeneca намерена оперативно проанализировать этот случай и уменьшить возможное влияние на сроки проведения испытаний. По словам представителя компании, приостановка испытаний носит рутинный характер и необходима в таких случаях. Как долго это продлится, пока не известно.