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https://ria.ru/20200909/vaktsina-1576978809.html
В РФПИ не комментируют приостановку испытаний вакцины AstraZeneca
РФПИ как инвестор в производство российской вакцины "Спутник V" не стал комментировать приостановку исследований вакцины компании AstraZeneca, однако в фонде... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T12:44
2020-09-09T12:44
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
astrazeneca
великобритания
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> как инвестор в производство российской вакцины "Спутник V" не стал комментировать приостановку исследований вакцины компании <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank" data-auto="true">AstraZeneca</a>, однако в фонде указали на опубликованную ранее авторскую колонку главы РФПИ <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилла Дмитриева</a>.В ней он затронул вопрос большей изученности платформы аденовирусных векторов человека в сравнении с такими новыми и не изученными технологиями производства вакцин, как аденовирусные векторы обезьяны или мРНК.Ранее стало известно о приостановке клинических испытаний вакцины компании AstraZeneca от коронавируса из-за вероятного нежелательного эффекта у участника из <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>. В компании сообщили, что AstraZeneca намерена оперативно проанализировать этот случай и уменьшить возможное влияние на сроки проведения испытаний. По словам представителя компании, приостановка испытаний носит рутинный характер и необходима в таких случаях. Как долго это продлится, пока не известно.
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кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, astrazeneca , великобритания

В РФПИ не комментируют приостановку испытаний вакцины AstraZeneca

12:44 09.09.2020
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© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинский работник в лаборатории больницы
Медицинский работник в лаборатории больницы - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. РФПИ как инвестор в производство российской вакцины "Спутник V" не стал комментировать приостановку исследований вакцины компании AstraZeneca, однако в фонде указали на опубликованную ранее авторскую колонку главы РФПИ Кирилла Дмитриева.
В ней он затронул вопрос большей изученности платформы аденовирусных векторов человека в сравнении с такими новыми и не изученными технологиями производства вакцин, как аденовирусные векторы обезьяны или мРНК.

"Безопасность аденовирусных векторов человека, применяемых в вакцине "Спутник V", была доказана на протяжении десятилетий в более чем 250 клинических исследованиях, и они являются наиболее подходящей для человека платформой доставки генетического материала при создании вакцин, поскольку люди сосуществуют с аденовирусами человека уже более 100 тысяч лет. В отличие от изученных аденовирусных векторов человека, не существует долгосрочных исследований новых технологий аденовирусных векторов обезьяны и мРНК", — рассказали в фонде.

Ранее стало известно о приостановке клинических испытаний вакцины компании AstraZeneca от коронавируса из-за вероятного нежелательного эффекта у участника из Великобритании. В компании сообщили, что AstraZeneca намерена оперативно проанализировать этот случай и уменьшить возможное влияние на сроки проведения испытаний. По словам представителя компании, приостановка испытаний носит рутинный характер и необходима в таких случаях. Как долго это продлится, пока не известно.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
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Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийAstraZenecaВеликобритания
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