https://ria.ru/20200909/vaktsina-1576977744.html

Началась третья фаза пострегистрационных исследований вакцины от COVID-19

Третья фаза клинических исследований вакцины от COVID-19 стартует в России в среду, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T12:33

2020-09-09T12:33

2020-09-09T12:33

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 9 сен – РИА Новости.</strong> Третья фаза клинических исследований вакцины от COVID-19 стартует в России в среду, заявил министр здравоохранения РФ <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Murashko" target="_blank">Михаил Мурашко</a>."Сегодня стартует параллельно третья фаза клинических исследований по вакцине от коронавируса", - сказал Мурашко в ходе конгресса "Кардиология на марше". <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество