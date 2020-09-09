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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200909/vaktsina-1576977744.html
Началась третья фаза пострегистрационных исследований вакцины от COVID-19
Третья фаза клинических исследований вакцины от COVID-19 стартует в России в среду, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T12:33
2020-09-09T12:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 9 сен – РИА Новости.</strong> Третья фаза клинических исследований вакцины от COVID-19 стартует в России в среду, заявил министр здравоохранения РФ <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Murashko" target="_blank">Михаил Мурашко</a>."Сегодня стартует параллельно третья фаза клинических исследований по вакцине от коронавируса", - сказал Мурашко в ходе конгресса "Кардиология на марше". <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество

Началась третья фаза пострегистрационных исследований вакцины от COVID-19

12:33 09.09.2020
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© РИА Новости / пресс-служба Минздрава РФ / Перейти в фотобанкПервая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / пресс-служба Минздрава РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Третья фаза клинических исследований вакцины от COVID-19 стартует в России в среду, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Сегодня стартует параллельно третья фаза клинических исследований по вакцине от коронавируса", - сказал Мурашко в ходе конгресса "Кардиология на марше".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
910002
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
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