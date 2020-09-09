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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200909/vaktsina-1576971670.html
Российский посол рассказал о проработке вопросов по вакцине с Венесуэлой
РФ и Венесуэла активно прорабатывают технические вопросы скорейшего запуска производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в стране, заявил РИА... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T10:59
2020-09-09T10:59
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
венесуэла
каракас
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> РФ и <a href="http://ria.ru/location_Venezuela/" target="_blank" data-auto="true">Венесуэла</a> активно прорабатывают технические вопросы скорейшего запуска производства российской вакцины от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> "Спутник V" в стране, заявил РИА Новости посол РФ в <a href="http://ria.ru/location_Caracas/" target="_blank" data-auto="true">Каракасе</a> Сергей Мелик-Багдасаров."На днях было подписано соглашение о конфиденциальности между <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a> с одной стороны, местным минздравом и венесуэльским фармпредприятием "Эспромед БИО" - с другой. Стороны ведут активную проработку технических вопросов (в частности, оценку производственных мощностей латиноамериканской республики) скорейшего запуска производства вакцины на венесуэльской территории", - сообщил дипломат.Кроме того, отметил он, сейчас в продвинутой стадии согласования находится вопрос проведения клинических испытаний третьей фазы вакцины на сформированных венесуэльцами фокус-группах."Что касается конкретных дат начала (совместного - ред.) производства, то прогнозы – вещь неблагодарная. Отмечу, что с обеих сторон имеется огромное желание и нацеленность на получение конкретного результата от сотрудничества по этой теме", - подчеркнул он.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, венесуэла, каракас, в мире

Российский посол рассказал о проработке вопросов по вакцине с Венесуэлой

10:59 09.09.2020
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© РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкПервая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РФПИ и Центр имени Гамалеи
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. РФ и Венесуэла активно прорабатывают технические вопросы скорейшего запуска производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в стране, заявил РИА Новости посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
"На днях было подписано соглашение о конфиденциальности между Российским фондом прямых инвестиций с одной стороны, местным минздравом и венесуэльским фармпредприятием "Эспромед БИО" - с другой. Стороны ведут активную проработку технических вопросов (в частности, оценку производственных мощностей латиноамериканской республики) скорейшего запуска производства вакцины на венесуэльской территории", - сообщил дипломат.
Кроме того, отметил он, сейчас в продвинутой стадии согласования находится вопрос проведения клинических испытаний третьей фазы вакцины на сформированных венесуэльцами фокус-группах.
"Что касается конкретных дат начала (совместного - ред.) производства, то прогнозы – вещь неблагодарная. Отмечу, что с обеих сторон имеется огромное желание и нацеленность на получение конкретного результата от сотрудничества по этой теме", - подчеркнул он.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоВенесуэлаКаракасВ мире
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