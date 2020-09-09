https://ria.ru/20200909/vaktsina-1576971670.html
Российский посол рассказал о проработке вопросов по вакцине с Венесуэлой
РФ и Венесуэла активно прорабатывают технические вопросы скорейшего запуска производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в стране, заявил РИА... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T10:59
2020-09-09T10:59
2020-09-09T10:59
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
венесуэла
каракас
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> РФ и <a href="http://ria.ru/location_Venezuela/" target="_blank" data-auto="true">Венесуэла</a> активно прорабатывают технические вопросы скорейшего запуска производства российской вакцины от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> "Спутник V" в стране, заявил РИА Новости посол РФ в <a href="http://ria.ru/location_Caracas/" target="_blank" data-auto="true">Каракасе</a> Сергей Мелик-Багдасаров."На днях было подписано соглашение о конфиденциальности между <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a> с одной стороны, местным минздравом и венесуэльским фармпредприятием "Эспромед БИО" - с другой. Стороны ведут активную проработку технических вопросов (в частности, оценку производственных мощностей латиноамериканской республики) скорейшего запуска производства вакцины на венесуэльской территории", - сообщил дипломат.Кроме того, отметил он, сейчас в продвинутой стадии согласования находится вопрос проведения клинических испытаний третьей фазы вакцины на сформированных венесуэльцами фокус-группах."Что касается конкретных дат начала (совместного - ред.) производства, то прогнозы – вещь неблагодарная. Отмечу, что с обеих сторон имеется огромное желание и нацеленность на получение конкретного результата от сотрудничества по этой теме", - подчеркнул он.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, венесуэла, каракас, в мире