https://ria.ru/20200909/uspenskaya-1576967128.html

Успенская расплакалась, узнав о приговоре Ефремову

Певица Любовь Успенская эмоционально отреагировала на приговор своему другу актеру Михаилу Ефремову, сообщает Teleprogramma.pro. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T09:15

2020-09-09T09:15

2020-09-09T09:36

дтп с участием михаила ефремова

шоу-бизнес

любовь успенская

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. </strong>Певица <a href="https://ria.ru/person_Ljubov_Uspenskaja/" target="_blank">Любовь Успенская</a> эмоционально отреагировала на приговор своему другу актеру Михаилу Ефремову, сообщает <a href="https://teleprogramma.pro/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Teleprogramma.pro</a>. Накануне <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank">Михаила Ефремова</a> признали виновным в смертельном ДТП, в результате которого погиб второй водитель, и приговорили к восьми годам колонии. В июне пьяный артист за рулем внедорожника выехал на встречную полосу на Садовом кольце, где столкнулся с фургоном. Водитель машины умер через несколько часов в больнице.

https://ria.ru/20200909/efremov-1576962911.html

Von Stirliz Все-таки,пора вводить цензуру... Ну, сколько можно пиарить этих элитных алкоголиков! 31

Егор Панкратов Такая же...... 18

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, шоу-бизнес, любовь успенская, михаил ефремов, происшествия