https://ria.ru/20200909/uspenskaya-1576967128.html
Успенская расплакалась, узнав о приговоре Ефремову
Певица Любовь Успенская эмоционально отреагировала на приговор своему другу актеру Михаилу Ефремову, сообщает Teleprogramma.pro. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T09:15
2020-09-09T09:15
2020-09-09T09:36
дтп с участием михаила ефремова
шоу-бизнес
любовь успенская
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. </strong>Певица <a href="https://ria.ru/person_Ljubov_Uspenskaja/" target="_blank">Любовь Успенская</a> эмоционально отреагировала на приговор своему другу актеру Михаилу Ефремову, сообщает <a href="https://teleprogramma.pro/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Teleprogramma.pro</a>. Накануне <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank">Михаила Ефремова</a> признали виновным в смертельном ДТП, в результате которого погиб второй водитель, и приговорили к восьми годам колонии. В июне пьяный артист за рулем внедорожника выехал на встречную полосу на Садовом кольце, где столкнулся с фургоном. Водитель машины умер через несколько часов в больнице.
https://ria.ru/20200909/efremov-1576962911.html
Von Stirliz
Все-таки,пора вводить цензуру... Ну, сколько можно пиарить этих элитных алкоголиков!
31
Егор Панкратов
Такая же......
18
10
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп с участием михаила ефремова, шоу-бизнес, любовь успенская, михаил ефремов, происшествия