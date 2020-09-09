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https://ria.ru/20200909/uspenskaya-1576967128.html
Успенская расплакалась, узнав о приговоре Ефремову
Певица Любовь Успенская эмоционально отреагировала на приговор своему другу актеру Михаилу Ефремову, сообщает Teleprogramma.pro. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T09:15
2020-09-09T09:36
дтп с участием михаила ефремова
шоу-бизнес
любовь успенская
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. </strong>Певица <a href="https://ria.ru/person_Ljubov_Uspenskaja/" target="_blank">Любовь Успенская</a> эмоционально отреагировала на приговор своему другу актеру Михаилу Ефремову, сообщает <a href="https://teleprogramma.pro/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Teleprogramma.pro</a>. Накануне <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank">Михаила Ефремова</a> признали виновным в смертельном ДТП, в результате которого погиб второй водитель, и приговорили к восьми годам колонии. В июне пьяный артист за рулем внедорожника выехал на встречную полосу на Садовом кольце, где столкнулся с фургоном. Водитель машины умер через несколько часов в больнице.
https://ria.ru/20200909/efremov-1576962911.html
Все-таки,пора вводить цензуру... Ну, сколько можно пиарить этих элитных алкоголиков!
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Такая же......
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353
60
дтп с участием михаила ефремова, шоу-бизнес, любовь успенская, михаил ефремов, происшествия

Успенская расплакалась, узнав о приговоре Ефремову

09:15 09.09.2020 (обновлено: 09:36 09.09.2020)
1195
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевица Любовь Успенская
Певица Любовь Успенская - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Певица Любовь Успенская эмоционально отреагировала на приговор своему другу актеру Михаилу Ефремову, сообщает Teleprogramma.pro.

"Она переживает и плачет, она говорить не может", — рассказала помощница артистки.

Накануне Михаила Ефремова признали виновным в смертельном ДТП, в результате которого погиб второй водитель, и приговорили к восьми годам колонии.
В июне пьяный артист за рулем внедорожника выехал на встречную полосу на Садовом кольце, где столкнулся с фургоном. Водитель машины умер через несколько часов в больнице.
Актер Михаил Ефремов - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
00:53
Раскрыты перспективы Ефремова в колонии
43314767
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваШоу-бизнесЛюбовь УспенскаяМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Все-таки,пора вводить цензуру... Ну, сколько можно пиарить этих элитных алкоголиков!
9 сентября, 09:18
Von StirlizVon Stirliz
3100000
Такая же......
9 сентября, 09:17
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
1710000
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