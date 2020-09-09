https://ria.ru/20200909/umnaya-tonirovka-1576984221.html

"Умное" стекло для автомобилей позволит управлять тонировкой

Один из крупнейших в мире производителей LCD-панелей BOE продемонстрировала технологию, которая может изменить представление об автомобильном стекле и его... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T13:49

2020-09-09T13:49

2020-09-09T13:49

риа наука

автомобили

гаджеты

технологии

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. </strong>Один из крупнейших в мире производителей LCD-панелей BOE продемонстрировала технологию, которая может изменить представление об автомобильном стекле и его тонировке. Об этом сообщает <u><a href="https://cntechpost.com/2020/09/08/boe-unveils-smart-dimming-window-that-turns-into-privacy-glass-in-seconds/" target="_blank" rel="nofollow noopener">cnTechPost</a></u> со ссылкой на производителя. Smart Dimming дает возможность регулировать затемнение стекла, изменяя приложенное к нему напряжение. Как утверждают разработчики, технология отличается высокой прозрачностью управляемого слоя, низким энергопотреблением, быстрым откликом и оптимальной защитой от ультрафиолета. По сравнению с существующими "умными" решениями, такое стекло может быть использовано не по всей площади стекла — в качестве примера реализации этого приводится замена классических солнцезащитных козырьков.Управлять светопропускной способностью предполагается либо через сенсорный интерфейс в самом автомобиле, либо дистанционно через мобильное приложение. Создатели видят широкое применение подобным "умным" стеклам и не только в автотранспорте. Так, они могут устанавливаться в поездах, самолетах или конференц-залах.

https://ria.ru/20191003/1559404722.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

автомобили, гаджеты, технологии