Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20200909/umnaya-tonirovka-1576984221.html
"Умное" стекло для автомобилей позволит управлять тонировкой
Один из крупнейших в мире производителей LCD-панелей BOE продемонстрировала технологию, которая может изменить представление об автомобильном стекле и его... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T13:49
2020-09-09T13:49
риа наука
автомобили
гаджеты
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576984112_0:0:3075:1731_1400x0_80_0_0_2eaa68d2377c6173fe7d97c435a4fd0e.jpg
<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. </strong>Один из крупнейших в мире производителей LCD-панелей BOE продемонстрировала технологию, которая может изменить представление об автомобильном стекле и его тонировке. Об этом сообщает <u><a href="https://cntechpost.com/2020/09/08/boe-unveils-smart-dimming-window-that-turns-into-privacy-glass-in-seconds/" target="_blank" rel="nofollow noopener">cnTechPost</a></u> со ссылкой на производителя. Smart Dimming дает возможность регулировать затемнение стекла, изменяя приложенное к нему напряжение. Как утверждают разработчики, технология отличается высокой прозрачностью управляемого слоя, низким энергопотреблением, быстрым откликом и оптимальной защитой от ультрафиолета. По сравнению с существующими "умными" решениями, такое стекло может быть использовано не по всей площади стекла — в качестве примера реализации этого приводится замена классических солнцезащитных козырьков.Управлять светопропускной способностью предполагается либо через сенсорный интерфейс в самом автомобиле, либо дистанционно через мобильное приложение. Создатели видят широкое применение подобным "умным" стеклам и не только в автотранспорте. Так, они могут устанавливаться в поездах, самолетах или конференц-залах.
https://ria.ru/20191003/1559404722.html
4
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576984112_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_e57e002e697d169ffe7ca13fdc9fe9cf.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
автомобили, гаджеты, технологии

"Умное" стекло для автомобилей позволит управлять тонировкой

13:49 09.09.2020
2403
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСнятие тонирующей пленки с автомобилей
Снятие тонирующей пленки с автомобилей - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Один из крупнейших в мире производителей LCD-панелей BOE продемонстрировала технологию, которая может изменить представление об автомобильном стекле и его тонировке. Об этом сообщает cnTechPost со ссылкой на производителя.
Smart Dimming дает возможность регулировать затемнение стекла, изменяя приложенное к нему напряжение. Как утверждают разработчики, технология отличается высокой прозрачностью управляемого слоя, низким энергопотреблением, быстрым откликом и оптимальной защитой от ультрафиолета. По сравнению с существующими "умными" решениями, такое стекло может быть использовано не по всей площади стекла — в качестве примера реализации этого приводится замена классических солнцезащитных козырьков.
Управлять светопропускной способностью предполагается либо через сенсорный интерфейс в самом автомобиле, либо дистанционно через мобильное приложение.
Создатели видят широкое применение подобным "умным" стеклам и не только в автотранспорте. Так, они могут устанавливаться в поездах, самолетах или конференц-залах.
Тонировка автомобиля - РИА Новости, 1920, 03.10.2019
3 октября 2019, 16:28
В ГИБДД ответили, могут ли инспекторы требовать снять тонировку на месте
3841001
Обсудить 4
РИА НаукаАвтомобилигаджетыТехнологии
Рекомендуем
Олег Соколов
Соседка историка Соколова считает, что он бил Ещенко перед убийством
Новый подвид аполлона арктического Parnassius arcticus arbugaevi
Новый подвид редчайшей арктической бабочки обнаружили в Якутии
Стоп-кадр видео с YouTube-канала Android
Компания Google выпустила Android 11 с "пузырями"
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в здании Пресненского суда города Москвы
Генпрокуратуру попросили проверить деятельность адвоката Пашаева
Актёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Ефремов получил первую передачу в СИЗО
Измерение температуры тела на входе в школу в Москве
Ученые назвали необычный фактор, увеличивающий продолжительность жизни
Сотрудники правоохранительных органов на месте гибели оператора аттракциона в парке развлечений в Перми
В Перми мужчина погиб при тестировании американских горок
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что власти сделали выводы из событий после выборов
Вид на реку Амазонку с борта МКС
"Роскосмос" ответил на сообщения об отказе НАСА покупать место на "Союзе"
Пассажирские авиалайнеры в аэропорту Симферополя
Суд на Украине арестовал 65 российских самолетов из-за полетов в Крым
Актер Михаил Ефремов
Бывшую жену Ефремова возмутила работа Пашаева
Девушка со смартфоном и банковской картой
Назван способ сократить количество звонков от мошенников
Работа УМВД России
В Костромской области школьники пришли на кладбище поесть конфет с могил
Президент США Дональд Трамп
В Госдуме оценили выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира
Адвокат Эльман Пашаев и его подзащитный актер Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Ефремов заявил, что Пашаев подставил его
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:32Кинолог рассказал, как действовать при встрече с бездомными собаками
03:32"Гегемонистские фантазии": Пушков жестко ответил Госдепу США
03:05Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей через госуслуги
03:02В Мексике обнаружили обезглавленное тело журналиста
02:34Эксперт рассказал, как Ефремов может использовать подставу Пашаева
02:07Экс-депутат Рады заявил о возможном прекращении существования Украины
02:03Эксперт рассказал, какие настройки в смартфоне лучше не трогать
02:00Назван способ сделать вредную пищу полезной
01:50Число жертв COVID-19 в мире превысило 900 тысяч
01:09Врач назвал версию внезапной смерти невесты в день свадьбы в Дагестане
00:16Ефремов сообщил, что Пашаев больше не будет его адвокатом
23:58Евросоюз призвал завершить диалог Сербии и Косово под своей эгидой
23:32Трамп уверен, что спас миллионы американцев от коронавируса
23:18В Греции полиция применила слезоточивый газ против мигрантов
23:14Водителям рассказали, как их могут "подловить" за невнимательность
23:03В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:59СМИ: бразильский штат намерен исследовать российскую вакцину от COVID-19
22:59Тихановскую наградили на Международном экономическом форуме в Польше
22:55Экс-глава Офиса президента Украины покинул страну, опасаясь расправы
22:42Российские МиГ-29 перехватили самолеты ВВС Норвегии над Баренцевым морем
Лента новостейМолния